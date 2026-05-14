Ve kterých zemích je průměrná čistá mzda nejvyšší? O kolik méně bereme oproti sousedům?

V Česku odvádí zaměstnanci ze své hrubé mzdy daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. V tabulce níže si vypočítáme průměrnou roční čistou mzdu na účet u průměrné hrubé mzdy, která v Česku za loňský rok dle databáze OECD činila 584 744 Kč. Ve všech členských zemích OECD se níže v textu se čistá mzda vypočítávala z průměrné hrubé roční mzdy za rok 2025 dle databáze OECD (Taxing Wages 2026). Při výpočtu průměrné čisté mzdy se počítá pouze s uplatněním základní daňové slevy nebo základní nezdanitelné položky.
Daně placené zaměstnancem v Česku
Z hrubé mzdy ve výši 584 744 Kč je vypočtena daň z příjmu (15 %), kterou snižuje roční sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč, na kterou má nárok každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani. Sociální pojištění placené zaměstnancem činí 7,1 % a zdravotní pojištění placené zaměstnancem 4,5 % z hrubé mzdy. Roční daňový základ se zaokrouhluje na stokoruny dolů. Daně placené zaměstnancem činí u průměrné mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka 21,3 % a roční čistá mzda je tak 460 048 Kč.
|
Text
|
Částka
|
Průměrná roční hrubá mzda
|
584 744 Kč
|
Zdravotní pojištění
|
26 314 Kč
|
Sociální pojištění
|
41 517 Kč
|
Daňový základ
|
584 700 Kč
|
Daň z příjmu
|
87 705 Kč
|
Sleva na poplatníka
|
30 840 Kč
|
Daň po slevě
|
56 865 Kč
|
Přímé daně celkem
|
124 696 Kč
|
Efektivní zdanění na straně zaměstnance
|
21,3 %
|
Čistá mzda na účet
|
460 048 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Zdanění snižuje finanční náskok evropských zemí
Obecně lze říci, že v evropských zemích OECD jsou mzdy vysoké, v mimoevropských zemích však platí zaměstnanci ze své hrubé mzdy nižší daně, takže rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v čistých mzdách jsou menší než u hrubých mezd. Nejvíce na přímých daních ze své hrubé mzdy zaplatí zaměstnanec s průměrnou mzdou čerpající pouze základní daňovou slevu nebo základní nezdanitelnou položku v Belgii (39,5 %) a v Německu (38,7 %). Naproti tomu v Chile a v Kostarice je to méně než 10 %.
Značný náskok Švýcarska
Při porovnání průměrné čisté mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy je na prvním místě s výrazným náskokem Švýcarsko. Ve Švýcarsku je nejvyšší samotná průměrná hrubá mzda a celkové zdanění na straně zaměstnance je jedno z nejnižších z členských zemí OECD. Ze zemí v první desítce není zdanění na straně zaměstnance nikde nižší než právě ve Švýcarsku. Rozdíly v roční čisté mzdě v zemích od třetího do desátého místa pomyslné tabulky nejsou výrazné a jsou pochopitelně ovlivněny i aktuálním směnným kurzem.
Nižší průměrná čistá roční mzda než v Česku je v deseti členských zemích OECD. Mírně vyšší než v Česku je potom ve Slovinsku, v Řecku a v Estonsku.
V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou roční mzdu při uplatnění pouze základní daňové slevy nebo daňového odpočtu v členských zemích OECD za rok 2025. Částky jsou uvedeny nejenom v národní měně, ale i v českých korunách při použití aktuálního směnného kurzu.
|
Země
|
Roční čistá mzda (v národní měně)
|
Roční čistá mzda (v Kč)
|
Švýcarsko
|
82 486 CHF
|
2 189 208 Kč
|
Island
|
9 051 608 ISK
|
1 533 370 Kč
|
Norsko
|
57 6419 NOK
|
1 297 091 Kč
|
Lucembursko
|
52 934 EUR
|
1 287 928 Kč
|
Austrálie
|
83 136 AUD
|
1 243 674 Kč
|
Nizozemí
|
49 769 EUR
|
1 210 921 Kč
|
Velká Británie
|
43 051 GBP
|
1 209 843 Kč
|
Izrael
|
164 852 ILS
|
1 172 717 Kč
|
USA
|
55 655 USD
|
1 149 184 Kč
|
Dánsko
|
347 485 DKK
|
1 131 765 Kč
|
Irsko
|
45 133 EUR
|
1 098 123 Kč
|
Kanada
|
68 746 CAD
|
1 037 830 Kč
|
Rakousko
|
42 561 EUR
|
1 035 544 Kč
|
Německo
|
40 887 EUR
|
994 814 Kč
|
Švédsko
|
43 1159 SEK
|
965 612 Kč
|
Finsko
|
38 435 EUR
|
935 155 Kč
|
Belgie
|
37 721 EUR
|
917 783 Kč
|
Nový Zéland
|
65 794 NZD
|
809 945 Kč
|
Francie
|
33 094 EUR
|
805 204 Kč
|
Korea
|
47 160 630 WON
|
656 948 Kč
|
Itálie
|
26 128 EUR
|
635 716 Kč
|
Španělsko
|
24 999 EUR
|
608 246 Kč
|
Japonsko
|
4 414 151 JPY
|
579 741 Kč
|
Estonsko
|
19 663 EUR
|
478 417 Kč
|
Řecko
|
19 630 EUR
|
477 614 Kč
|
Slovinsko
|
19 226 EUR
|
467 784 Kč
|
Česko
|
460 194 CZK
|
460 048 Kč
|
Polsko
|
79 938 PLN
|
458 760 Kč
|
Portugalsko
|
18 215 EUR
|
443 186 Kč
|
Litva
|
17 455 EUR
|
424 695 Kč
|
Kostarika
|
9 327 126 CRC
|
421 325 Kč
|
Maďarsko
|
5 622 899 HUF
|
384 083 Kč
|
Lotyšsko
|
15 778 EUR
|
383 892 Kč
|
Slovensko
|
14 830 EUR
|
360 826 Kč
|
Chile
|
13 193 521 CLP
|
304 256 Kč
|
Turecko
|
589 016 TRY
|
268 090 Kč
|
Mexiko
|
190 620 MXN
|
229 129 Kč
Pramen: OECD, OECD Tax Database, Taxing Wages 2026