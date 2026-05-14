Ve kterých zemích je průměrná čistá mzda nejvyšší? O kolik méně bereme oproti sousedům?

Pro zaměstnance je nejdůležitější čistá mzda, kterou dostávají od svého zaměstnavatele na účet. Tedy částka po zdanění. Hned ve 13 členských zemích OECD byla za rok 2025 průměrná roční čistá mzda vyšší než milion korun. Jak si při mezinárodním srovnání stojíme v Česku?
Petr Gola
V Česku odvádí zaměstnanci ze své hrubé mzdy daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. V tabulce níže si vypočítáme průměrnou roční čistou mzdu na účet u průměrné hrubé mzdy, která v Česku za loňský rok dle databáze OECD činila 584 744 Kč. Ve všech členských zemích OECD se níže v textu se čistá mzda vypočítávala z průměrné hrubé roční mzdy za rok 2025 dle databáze OECD (Taxing Wages 2026). Při výpočtu průměrné čisté mzdy se počítá pouze s uplatněním základní daňové slevy nebo základní nezdanitelné položky.

Co se dozvíte v článku
  1. Daně placené zaměstnancem v Česku
  2. Zdanění snižuje finanční náskok evropských zemí
  3. Značný náskok Švýcarska

Daně placené zaměstnancem v Česku

Z hrubé mzdy ve výši 584 744 Kč je vypočtena daň z příjmu (15 %), kterou snižuje roční sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč, na kterou má nárok každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani. Sociální pojištění placené zaměstnancem činí 7,1 % a zdravotní pojištění placené zaměstnancem 4,5 % z hrubé mzdy. Roční daňový základ se zaokrouhluje na stokoruny dolů. Daně placené zaměstnancem činí u průměrné mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka 21,3 % a roční čistá mzda je tak 460 048 Kč.

Text

Částka

Průměrná roční hrubá mzda

584 744 Kč

Zdravotní pojištění

26 314 Kč

Sociální pojištění

41 517 Kč

Daňový základ

584 700 Kč

Daň z příjmu

87 705 Kč

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Daň po slevě

56 865 Kč

Přímé daně celkem

124 696 Kč

Efektivní zdanění na straně zaměstnance

21,3 %

Čistá mzda na účet

460 048 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Zdanění snižuje finanční náskok evropských zemí

Obecně lze říci, že v evropských zemích OECD jsou mzdy vysoké, v mimoevropských zemích však platí zaměstnanci ze své hrubé mzdy nižší daně, takže rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v čistých mzdách jsou menší než u hrubých mezd. Nejvíce na přímých daních ze své hrubé mzdy zaplatí zaměstnanec s průměrnou mzdou čerpající pouze základní daňovou slevu nebo základní nezdanitelnou položku v Belgii (39,5 %) a v Německu (38,7 %). Naproti tomu v Chile a v Kostarice je to méně než 10 %.

Počet Rakušanů žijících v „chudobě“ stoupá, jaká je rakouská „chudoba“?

Značný náskok Švýcarska

Při porovnání průměrné čisté mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy je na prvním místě s výrazným náskokem Švýcarsko. Ve Švýcarsku je nejvyšší samotná průměrná hrubá mzda a celkové zdanění na straně zaměstnance je jedno z nejnižších z členských zemí OECD. Ze zemí v první desítce není zdanění na straně zaměstnance nikde nižší než právě ve Švýcarsku. Rozdíly v roční čisté mzdě v zemích od třetího do desátého místa pomyslné tabulky nejsou výrazné a jsou pochopitelně ovlivněny i aktuálním směnným kurzem.

Nižší průměrná čistá roční mzda než v Česku je v deseti členských zemích OECD. Mírně vyšší než v Česku je potom ve Slovinsku, v Řecku a v Estonsku.

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou roční mzdu při uplatnění pouze základní daňové slevy nebo daňového odpočtu v členských zemích OECD za rok 2025. Částky jsou uvedeny nejenom v národní měně, ale i v českých korunách při použití aktuálního směnného kurzu.

Země

Roční čistá mzda (v národní měně)

Roční čistá mzda (v Kč)

Švýcarsko

82 486 CHF

2 189 208 Kč

Island

9 051 608 ISK

1 533 370 Kč

Norsko

57 6419 NOK

1 297 091 Kč

Lucembursko

52 934 EUR

1 287 928 Kč

Austrálie

83 136 AUD

1 243 674 Kč

Nizozemí

49 769 EUR

1 210 921 Kč

Velká Británie

43 051 GBP

1 209 843 Kč

Izrael

164 852 ILS

1 172 717 Kč

USA

55 655 USD

1 149 184 Kč

Dánsko

347 485 DKK

1 131 765 Kč

Irsko

45 133 EUR

1 098 123 Kč

Kanada

68 746 CAD

1 037 830 Kč

Rakousko

42 561 EUR

1 035 544 Kč

Německo

40 887 EUR

994 814 Kč

Švédsko

43 1159 SEK

965 612 Kč

Finsko

38 435 EUR

935 155 Kč

Belgie

37 721 EUR

917 783 Kč 

Nový Zéland

65 794 NZD

809 945 Kč

Francie

33 094 EUR

805 204 Kč

Korea

47 160 630 WON

656 948 Kč

Itálie

26 128 EUR

635 716 Kč

Španělsko

24 999 EUR

608 246 Kč

Japonsko

4 414 151 JPY

579 741 Kč

Estonsko

19 663 EUR

478 417 Kč

Řecko

19 630 EUR

477 614 Kč

Slovinsko

19 226 EUR

467 784 Kč

Česko

460 194 CZK

460 048 Kč

Polsko

79 938 PLN

458 760 Kč

Portugalsko

18 215 EUR

443 186 Kč

Litva

17 455 EUR

424 695 Kč

Kostarika

9 327 126 CRC

421 325 Kč

Maďarsko

5 622 899 HUF

384 083 Kč

Lotyšsko

15 778 EUR

383 892 Kč

Slovensko

14 830 EUR

360 826 Kč

Chile

13 193 521 CLP

304 256 Kč

Turecko

589 016 TRY

268 090 Kč

Mexiko

190 620 MXN

229 129 Kč

Pramen: OECD, OECD Tax Database, Taxing Wages 2026

Petr Gola

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

