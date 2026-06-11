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Velké porovnání důchodů a mezd: kdy byl průměrný důchod nejblíže průměrné mzdě

Petr Gola
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V posledních letech významně stouply důchody i mzdy. Jak se liší průměrná mzda a průměrný důchod? Proč je potřeba porovnávat čistou mzdu na účet a starobní důchod? Podívejme se na velké srovnání od roku 2016 po rok 2026.
Důchody v Česku
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)

Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Na účet dostávají zaměstnanci čistou mzdou, tedy po zaplacení všech povinných přímých daní. Teprve s čistou mzdou na účet mohou zaměstnanci libovolně nakládat. Důchody se vyplácí v čistém, sociální a zdravotní pojištění se z důchodů neplatí a daň z příjmu naprosto zcela výjimečně a týká se to pouze mimořádně nadstandardních důchodů. Z tohoto důvodu budeme níže v textu porovnávat čistou mzdu na účet a čistý důchod na účet. 

Co se dozvíte v článku
  1. Aktuální situace v březnu 2026
  2. Vývoj čistého náhradového poměru v čase
  3. Závěrem: kdy byl průměrný důchod nejblíže průměrné mzdě?

Aktuální situace v březnu 2026

Průměrný starobní důchod ke konci prvního čtvrtletí letošního roku činil 21 793 Kč. Tato částka je v čistém, z průměrného důchodu se žádné daně neplatí. Průměrná hrubá měsíční mzda za první čtvrtletí letošního roku činila 50 282 Kč, jedná se však o mzdu před zdaněním. V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou mzdu v případě uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka, na kterou má nárok každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani. 

Text

Částka

Hrubá mzda

50 282 Kč

Sociální pojištění

3 571 Kč (50 282 × 7,1 %)

Zdravotní pojištění

2 263 Kč (50 282 × 4,5 %)

Daň z příjmu

7 545 Kč (50 300 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 570 Kč

Daň z příjmu po slevě

4 975 Kč (7 545 – 2 570)

Čistá mzda na účet 

39 473 Kč (50 282 – 3 571 – 2 263 – 4 957)

vlastní výpočet autora

V prvním čtvrtletí letošního roku tak činí průměrný čistý starobní důchod ve výši 21 793 Kč 55,2 % průměrné čisté mzdy ve výši 39 473 Kč. Porovnáváme čisté příjmy, za které lze nakupovat zboží a služby. 

Výpočet starobního důchodu v roce 2026
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Vývoj čistého náhradového poměru v čase

V přiložené tabulce máme uveden průměrný starobní důchod vždy k březnu příslušného roku a průměrnou hrubou mzdu za první čtvrtletí příslušného roku v letech 2016 až 2026. Současně máme vypočtenu čistou mzdu při uplatňování základní daňové slevy na poplatníka. V posledním sloupci máme vypočten čistý náhradový poměr, tedy porovnání čistého důchodu a čisté mzdy. Částky průměrné mzdy jsou převzaty z databáze ČSÚ a hodnoty průměrného důchodu z databáze ČSSZ. 

Výpočet čisté mzdy je ve všech letech proveden dle legislativy v příslušném roce. Samotný výpočet čisté mzdy se během let měnil, což porovnání samozřejmě hodně ovlivňuje. Nejpozitivnější vliv na výši čisté mzdy mělo zrušení superhrubé mzdy. V letech 2016 až 2020 (zabýváme se pouze roky uvedenými v tabulce) se daň z příjmu fyzických osob vypočítávala ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Od roku 2021 se již daň z příjmu vypočítává přímo z hrubé mzdy, což při zachování 15% daňové sazby poměrně značně snížilo efektivní daňovou sazbu u průměrné mzdy. 

Období

Průměrný důchod

Průměrná hrubá mzda

Průměrná čistá mzda

Čistý náhradový poměr

2026/3

21 793 Kč

50 282 Kč

39 473 Kč

55,2 %

2025/3

21 052 Kč

46 918 Kč

36 994 Kč

56,9 %

2024/3

20 633 Kč

43 980 Kč

34 847 Kč

59,2 %

2023/3

19 461 Kč

40 801 Kč

32 746 Kč

59,4 %

2022/3

16 249 Kč

37 691 Kč

30 459 Kč

53,3 %

2021/3

15 351 Kč

35 804 Kč

28 799 Kč

53,3 %

2020/3

14 397 Kč

34 761 Kč

26 016 Kč

55,3 %

2019/3

13 377 Kč

32 951 Kč

24 766 Kč

54,0 %

2018/3

12 347 Kč

30 427 Kč

23 029 Kč

53,6 %

2017/3

11 784 Kč

28 034 Kč

21 379 Kč

55,1 %

2016/3

11 400 Kč

26 683 Kč

20 447 Kč

55,8 %

vlastní výpočet autora

Závěrem: kdy byl průměrný důchod nejblíže průměrné mzdě?

Z tabulky vidíme, že průměrný důchod se v letech 2016 až 2026 pohyboval od 53,3 % po 59,4 % průměrné čisté mzdy. Nejnižší hodnotu měl v letech 2021 a 2022, kdy bylo hlavním důvodem snížení daňového zatížení zaměstnanců pracujících za průměrnou mzdu a nikoliv nižší růst důchodů. Nejvyšší hodnotu v porovnání s průměrnou mzdou měl starobní důchod v prvním čtvrtletí 2023, kdy se projevily dvě mimořádné valorizace důchodů v roce 2022. Od roku 2024 již poměr průměrného starobního důchodu vůči průměrné čisté mzdy mírně klesá, neboť průměrná mzda poměrně výrazně stoupla, vždyť průměrná hrubá měsíční mzda v prvním čtvrtletí letošního roku je vyšší o téměř 9 500 Kč než v prvním čtvrtletí roku 2023, a současně se projevuje zhoršení výpočtu pravidelné lednové valorizace.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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