Velké porovnání důchodů a mezd: kdy byl průměrný důchod nejblíže průměrné mzdě

Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Na účet dostávají zaměstnanci čistou mzdou, tedy po zaplacení všech povinných přímých daní. Teprve s čistou mzdou na účet mohou zaměstnanci libovolně nakládat. Důchody se vyplácí v čistém, sociální a zdravotní pojištění se z důchodů neplatí a daň z příjmu naprosto zcela výjimečně a týká se to pouze mimořádně nadstandardních důchodů. Z tohoto důvodu budeme níže v textu porovnávat čistou mzdu na účet a čistý důchod na účet.
Co se dozvíte v článku
Aktuální situace v březnu 2026
Průměrný starobní důchod ke konci prvního čtvrtletí letošního roku činil 21 793 Kč. Tato částka je v čistém, z průměrného důchodu se žádné daně neplatí. Průměrná hrubá měsíční mzda za první čtvrtletí letošního roku činila 50 282 Kč, jedná se však o mzdu před zdaněním. V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou mzdu v případě uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka, na kterou má nárok každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani.
|
Text
|
Částka
|
Hrubá mzda
|
50 282 Kč
|
Sociální pojištění
|
3 571 Kč (50 282 × 7,1 %)
|
Zdravotní pojištění
|
2 263 Kč (50 282 × 4,5 %)
|
Daň z příjmu
|
7 545 Kč (50 300 Kč x 15 %)
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
4 975 Kč (7 545 – 2 570)
|
Čistá mzda na účet
|
39 473 Kč (50 282 – 3 571 – 2 263 – 4 957)
vlastní výpočet autora
V prvním čtvrtletí letošního roku tak činí průměrný čistý starobní důchod ve výši 21 793 Kč 55,2 % průměrné čisté mzdy ve výši 39 473 Kč. Porovnáváme čisté příjmy, za které lze nakupovat zboží a služby.
Výpočet starobního důchodu v roce 2026
Vývoj čistého náhradového poměru v čase
V přiložené tabulce máme uveden průměrný starobní důchod vždy k březnu příslušného roku a průměrnou hrubou mzdu za první čtvrtletí příslušného roku v letech 2016 až 2026. Současně máme vypočtenu čistou mzdu při uplatňování základní daňové slevy na poplatníka. V posledním sloupci máme vypočten čistý náhradový poměr, tedy porovnání čistého důchodu a čisté mzdy. Částky průměrné mzdy jsou převzaty z databáze ČSÚ a hodnoty průměrného důchodu z databáze ČSSZ.
Výpočet čisté mzdy je ve všech letech proveden dle legislativy v příslušném roce. Samotný výpočet čisté mzdy se během let měnil, což porovnání samozřejmě hodně ovlivňuje. Nejpozitivnější vliv na výši čisté mzdy mělo zrušení superhrubé mzdy. V letech 2016 až 2020 (zabýváme se pouze roky uvedenými v tabulce) se daň z příjmu fyzických osob vypočítávala ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Od roku 2021 se již daň z příjmu vypočítává přímo z hrubé mzdy, což při zachování 15% daňové sazby poměrně značně snížilo efektivní daňovou sazbu u průměrné mzdy.
|
Období
|
Průměrný důchod
|
Průměrná hrubá mzda
|
Průměrná čistá mzda
|
Čistý náhradový poměr
|
2026/3
|
21 793 Kč
|
50 282 Kč
|
39 473 Kč
|
55,2 %
|
2025/3
|
21 052 Kč
|
46 918 Kč
|
36 994 Kč
|
56,9 %
|
2024/3
|
20 633 Kč
|
43 980 Kč
|
34 847 Kč
|
59,2 %
|
2023/3
|
19 461 Kč
|
40 801 Kč
|
32 746 Kč
|
59,4 %
|
2022/3
|
16 249 Kč
|
37 691 Kč
|
30 459 Kč
|
53,3 %
|
2021/3
|
15 351 Kč
|
35 804 Kč
|
28 799 Kč
|
53,3 %
|
2020/3
|
14 397 Kč
|
34 761 Kč
|
26 016 Kč
|
55,3 %
|
2019/3
|
13 377 Kč
|
32 951 Kč
|
24 766 Kč
|
54,0 %
|
2018/3
|
12 347 Kč
|
30 427 Kč
|
23 029 Kč
|
53,6 %
|
2017/3
|
11 784 Kč
|
28 034 Kč
|
21 379 Kč
|
55,1 %
|
2016/3
|
11 400 Kč
|
26 683 Kč
|
20 447 Kč
|
55,8 %
vlastní výpočet autora
Závěrem: kdy byl průměrný důchod nejblíže průměrné mzdě?
Z tabulky vidíme, že průměrný důchod se v letech 2016 až 2026 pohyboval od 53,3 % po 59,4 % průměrné čisté mzdy. Nejnižší hodnotu měl v letech 2021 a 2022, kdy bylo hlavním důvodem snížení daňového zatížení zaměstnanců pracujících za průměrnou mzdu a nikoliv nižší růst důchodů. Nejvyšší hodnotu v porovnání s průměrnou mzdou měl starobní důchod v prvním čtvrtletí 2023, kdy se projevily dvě mimořádné valorizace důchodů v roce 2022. Od roku 2024 již poměr průměrného starobního důchodu vůči průměrné čisté mzdy mírně klesá, neboť průměrná mzda poměrně výrazně stoupla, vždyť průměrná hrubá měsíční mzda v prvním čtvrtletí letošního roku je vyšší o téměř 9 500 Kč než v prvním čtvrtletí roku 2023, a současně se projevuje zhoršení výpočtu pravidelné lednové valorizace.
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