Základní výměra důchodu v příkladech: komu se zvýší důchod pouze o růst základní výměry?

Základní výměru důchodu mají příjemci státního důchodu stejně vysokou, procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Pro rok 2027 se zvyšuje základní výměra důchodu o 270 Kč na 5 170 Kč. V přiložené tabulce máme uveden vývoj základní výměry důchodu v letech 2014 až 2027.
|
Rok
|
Základní výměra důchodu
|
Rok
|
Základní výměra důchodu
|
2027
|
5 170 Kč
|
2020
|
3 490 Kč
|
2026
|
4 900 Kč
|
2019
|
3 270 Kč
|
2025
|
4 660 Kč
|
2018
|
2 700 Kč
|
2024
|
4 400 Kč
|
2017
|
2 550 Kč
|
2023
|
4 040 Kč
|
2016
|
2 440 Kč
|
2022
|
3 900 Kč
|
2015
|
2 400 Kč
|
2021
|
3 550 Kč
|
2014
|
2 340 Kč
Nízké příjmy základní výměru důchodu nesnižují
V praxi mají stejně vysokou základní výměru důchodu žadatelé o starobní důchod, kteří pracovali převážnou část svého života za minimální mzdu i žadatelé, kteří měli nadstandardní příjmy a zaplatili výrazně vyšší sociální pojištění během svého produktivního života. Základní výměra důchodu tak hraje při výpočtu starobního důchodu solidární funkci a snižuje rozdíly ve výši důchodu mezi lidmi s nízkými a vysokými příjmy.
Základní výměra důchodu versus průměrný důchod
V přiložené tabulce máme uveden průměrný starobní důchod v letech 2020 až 2026, vždy v červnu příslušného roku. Hodnota základní výměry důchodu v porovnání s průměrným důchodem byla nejvyšší v roce 2021, kdy dosahovala 23,07 % a nejnižší v roce 2023, kdy činila 19,97 %.
|
Období
|
Průměrný starobní důchod
|
Poměr
|
2026/6
|
21 803 Kč
|
22,47 %
|
2025/6
|
21 063 Kč
|
22,12 %
|
2024/6
|
20 653 Kč
|
21,30 %
|
2023/6
|
20 233 Kč
|
19,97 %
|
2022/6
|
17 299 Kč
|
22,54 %
|
2021/6
|
15 385 Kč
|
23,07 %
I předčasní důchodci mají nárok na zvýšení základní výměry
Předčasní důchodci mají nejenom trvale nižší měsíční důchod z důvodu krácení za předčasnost, ale rovněž mají až do dosažení řádného důchodového věku omezenu výdělečnou činnost a až do dosažení řádného důchodového věku se jim z důvodu každoroční lednové valorizace zvyšuje pouze základní výměra důchodu. Krácení u předčasného důchodu se provádí z procentní výměry důchodu, základní výměra důchodu je stejně vysoká při odchodu do řádného i předčasného důchodu.
Praktický příklad: valorizace předčasného důchodu
Pan Filip odešel v září 2026 do předčasného důchodu dříve o dva roky. Panu Filipovi byl přiznán měsíční důchod 19 220 Kč. Z důvodu lednové valorizace se panu Filipovi zvýšila měsíční částka starobního důchodu o 270 Kč na 19 490 Kč. Pan Filip ještě nedosáhl řádného důchodového věku, takže nemá nárok na zvýšení procentní výměry důchodu.
Jaká bude valorizace důchodů od 1. ledna 2027?
Stupeň invalidity nehraje roli
V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Přiznaný stupeň invalidity přitom nemá žádný vliv na měsíční částku základní výměry důchodu. V roce 2026 činí základní výměra důchodu 4 900 Kč u všech státem vyplácených důchodů, 5 170 Kč v roce 2027. Základní výměru důchodu mají stejně vysokou příjemci invalidního důchodu prvního stupně i třetího stupně.
Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?
Základní výměra důchodu náleží pouze jednou
V případě nároku na dva státní důchody současně, což je v praxi splněno např. při nároku na vlastní starobní důchod a vdovský důchod, náleží základní výměra důchodu pouze jednou. Při souběhu dvou důchodů se vyplácí v plném rozsahu procentní výměra z vyššího důchodu a polovina procentní výměry z nižšího důchodu, přičemž základní výměra důchodu je stejně vysoká, jako když náleží pouze jeden státní důchod, v roce 2026 tedy v částce 4 900 Kč, v roce 2027 v částce 5 170 Kč.