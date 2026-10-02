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Základní výměra důchodu v příkladech: komu se zvýší důchod pouze o růst základní výměry?

Petr Gola
Dnes

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Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Jak stoupá základní výměra důchodu? Jak se liší její výše u jednotlivých důchodů?
Peníze a důchodci
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Základní výměru důchodu mají příjemci státního důchodu stejně vysokou, procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Pro rok 2027 se zvyšuje základní výměra důchodu o 270 Kč na 5 170 Kč. V přiložené tabulce máme uveden vývoj základní výměry důchodu v letech 2014 až 2027.

Rok

Základní výměra důchodu

Rok

Základní výměra důchodu

2027

5 170 Kč

2020

3 490 Kč

2026

4 900 Kč

2019

3 270 Kč

2025

4 660 Kč

2018

2 700 Kč

2024

4 400 Kč

2017

2 550 Kč

2023

4 040 Kč

2016

2 440 Kč

2022

3 900 Kč

2015

2 400 Kč

2021

3 550 Kč

2014

2 340 Kč

Nízké příjmy základní výměru důchodu nesnižují

V praxi mají stejně vysokou základní výměru důchodu žadatelé o starobní důchod, kteří pracovali převážnou část svého života za minimální mzdu i žadatelé, kteří měli nadstandardní příjmy a zaplatili výrazně vyšší sociální pojištění během svého produktivního života. Základní výměra důchodu tak hraje při výpočtu starobního důchodu solidární funkci a snižuje rozdíly ve výši důchodu mezi lidmi s nízkými a vysokými příjmy. 

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Základní výměra důchodu versus průměrný důchod

V přiložené tabulce máme uveden průměrný starobní důchod v letech 2020 až 2026, vždy v červnu příslušného roku. Hodnota základní výměry důchodu v porovnání s průměrným důchodem byla nejvyšší v roce 2021, kdy dosahovala 23,07 % a nejnižší v roce 2023, kdy činila 19,97 %. 

Období

Průměrný starobní důchod

Poměr

2026/6

21 803 Kč

22,47 %

2025/6

21 063 Kč

22,12 %

2024/6

20 653 Kč

21,30 %

2023/6

20 233 Kč

19,97 %

2022/6

17 299 Kč

22,54 %

2021/6

15 385 Kč

23,07 %

I předčasní důchodci mají nárok na zvýšení základní výměry

Předčasní důchodci mají nejenom trvale nižší měsíční důchod z důvodu krácení za předčasnost, ale rovněž mají až do dosažení řádného důchodového věku omezenu výdělečnou činnost a až do dosažení řádného důchodového věku se jim z důvodu každoroční lednové valorizace zvyšuje pouze základní výměra důchodu. Krácení u předčasného důchodu se provádí z procentní výměry důchodu, základní výměra důchodu je stejně vysoká při odchodu do řádného i předčasného důchodu. 

Praktický příklad: valorizace předčasného důchodu

Pan Filip odešel v září 2026 do předčasného důchodu dříve o dva roky. Panu Filipovi byl přiznán měsíční důchod 19 220 Kč. Z důvodu lednové valorizace se panu Filipovi zvýšila měsíční částka starobního důchodu o 270 Kč na 19 490 Kč. Pan Filip ještě nedosáhl řádného důchodového věku, takže nemá nárok na zvýšení procentní výměry důchodu. 

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Stupeň invalidity nehraje roli

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Přiznaný stupeň invalidity přitom nemá žádný vliv na měsíční částku základní výměry důchodu. V roce 2026 činí základní výměra důchodu 4 900 Kč u všech státem vyplácených důchodů, 5 170 Kč v roce 2027. Základní výměru důchodu mají stejně vysokou příjemci invalidního důchodu prvního stupně i třetího stupně.

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Základní výměra důchodu náleží pouze jednou

V případě nároku na dva státní důchody současně, což je v praxi splněno např. při nároku na vlastní starobní důchod a vdovský důchod, náleží základní výměra důchodu pouze jednou. Při souběhu dvou důchodů se vyplácí v plném rozsahu procentní výměra z vyššího důchodu a polovina procentní výměry z nižšího důchodu, přičemž základní výměra důchodu je stejně vysoká, jako když náleží pouze jeden státní důchod, v roce 2026 tedy v částce 4 900 Kč, v roce 2027 v částce 5 170 Kč.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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