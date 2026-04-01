Nízký příjem z podnikání nezbavuje daňových povinností

Podnikající zaměstnanci, důchodci nebo studenti vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, takže při výpočtu ročního zdravotního pojištění a sociálního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ platný pro hlavní činnost. Při nízkém zisku tak zaplatí OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na ročním sociálním pojištění výrazně méně, než kdyby vykonávaly hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
Praktický příklad – dodržení skutečného vyměřovacího základ
Podnikající zaměstnankyně Gabriela má za rok 2025 hrubý zisk ve výši 190 000 Kč. Roční sociální i roční zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, paní Gabriela nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Roční sociální pojištění z podnikání činí 30 514 Kč (190 000 Kč x 55 % x 29,2 %), roční zdravotní pojištění je potom 12 825 Kč (190 000 Kč x 50 % x 13,5 %).
Minimální roční sociální pojištění v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2025 činí 57 098 Kč a minimální roční zdravotní pojištění potom 37 712 Kč. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí minimální pojistné zaplatit vždy, když je jejich skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, což platí pochopitelně i pro ztrátu.
Neplacení sociálního pojištění
Když je hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se sociální pojištění vůbec neplatí. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2025 je limitem pro neplacení sociálního pojištění hrubý zisk do 111 736 Kč. Když je vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku, tak se limit pro neplacení sociálního pojištění poměrně snižuje. I když v těchto případech nevzniká povinnost platby sociálního pojištění, tak je nutné místně příslušné OSSZ odevzdat přehled.
Praktický příklad – neplacení sociálního pojištění z podnikání
Zaměstnanec Václav po celý rok 2025 vykonával vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, přičemž jeho hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti činí 80 000 Kč. Pan Václav nebude ze samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění, protože má hrubý zisk do limitu. „Nulový“ přehled však musí na místně příslušné OSSZ odevzdat v zákonném termínu.
Nízký zisk a daňové přiznání
O roční zúčtování daně za rok 2025 nemohli svého zaměstnavatele mimo jiné požádat zaměstnanci, kteří měli mimo příjmy ze zaměstnání jiné zdanitelné příjmy vyšší než 20 000 Kč. Zaměstnanci s ročními příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyššími než 20 000 Kč si musí sami podat daňové přiznání. Zákonný limit je stanoven pro příjem a nikoliv pro zisk.
Praktický příklad – daňové přiznání podnikajícího zaměstnance
Zaměstnanec Michal začal od října 2025 i podnikat. Ze samostatné výdělečné činnosti má pan Michal za tři měsíce příjem ve výši 60 000 Kč. Pan Michal si musí sám podat daňové přiznání za rok 2025 a nemůže svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost).
Podnikající penzisté a studenti a daňové přiznání
Roční zdanitelný příjem vyšší než 50 000 Kč zakládá povinnost podat daňové přiznání. Zákonný limit je stanoven pro příjem a nikoliv pro zisk. Výjimku mají zaměstnanci, za které mohl provést zaměstnavatel roční zúčtování daně. V praxi tak musí při příjmech ze samostatné výdělečné činnosti nad 50 000 Kč podat daňové přiznání i podnikající penzisté nebo podnikající studenti, i když až do daňového základu ve výši 205 600 Kč je jejich daňová povinnost nulová, protože v daňovém přiznání uplatní základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč.
Praktický příklad – nulová daň z příjmu
Studentka Klára vykonávala po celý rok 2025 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Roční hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) má 200 000 Kč. Daňové přiznání za rok 2025 odevzdat musí, ale daň z příjmu platit nebude. Vypočtená roční daň z příjmu je totiž 30 000 Kč (200 000 Kč x 15 %) a sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč sníží vypočtenou daň z příjmu do nuly.
Pozor na termín do 8. dubna
OSVČ, které nemají povinnost odevzdat daňové přiznání, mají termín pro odevzdání přehledu pro svoji zdravotní pojišťovnu do 8. dubna. Platí pro ně nejdřívější možný termín. V praxi se to týká právě zejména podnikajících penzistů nebo studentů s ročním příjmem ze samostatné výdělečné činnosti do 50 000 Kč.
Praktický příklad – nejdřívější termín pro odevzdání přehledu
Penzista Lukáš má ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2025 příjem 45 000 Kč, samostatnou výdělečnou činnost vykonával pouze po část roku. Žádný jiný zdanitelný příjem pan Lukáš v roce 2025 neměl. Pan Lukáš tedy nebude vyplňovat daňové přiznání, ale přehledy ano. Své zdravotní pojišťovně musí pan Lukáš přehled odevzdat do 8. dubna. Roční daňové přiznání pan Luboš vyplňovat nebude, protože má roční zdanitelný příjem do limitu. Přehled pro OSSZ odevzdá ve standardním termínu.