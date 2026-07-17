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OECD: Zdanění dle výše mzdy se v Česku liší málo, proč?

Petr Gola
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V Česku odvádí zaměstnanci ze své hrubé mzdy daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Čím vyšší hrubá mzda, tím vyšší přímé daně placené zaměstnancem. Nejenom v korunách, ale i v procentech. S vyšší mzdou však v Česku stoupá efektivní zdanění na straně zaměstnance poměrně málo. Ve většině členských zemích OECD je to více. Proč? Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Shutterstock
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Dle databáze OECD činila v Česku za rok 2025 průměrná hrubá mzda roční mzda 584 744 Kč. V přiložené tabulce níže máme vypočteny přímé daně placené zaměstnancem u podprůměrné mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy, průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy ve výši 167 % průměrné mzdy. Jednotlivé měsíční částky jsou vypočteny z roční mzdy 584 744 Kč, přičemž jsou zaokrouhleny na stokoruny nahoru. 

Při výpočtu souhrnného efektivního zdanění na straně zaměstnance počítáme s uplatněním pouze základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2 570 Kč měsíčně, na kterou má nárok každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani. Sazba sociálního pojištění je 7,1 % z hrubé mzdy, sazba zdravotního pojištění 4,5 % a sazba daně z příjmu 15 %. 

Text

Podprůměrná mzda

Průměrná mzda

Nadprůměrná mzda

Hrubá mzda

32 700 Kč

48 800 Kč

81 400 Kč

Zdravotní pojištění

1 472 Kč

2 196 Kč

3 663 Kč

Sociální pojištění

2 322 Kč

3 465 Kč

5 780 Kč

Daň z příjmu

4 905 Kč

7 320 Kč

12 210 Kč

Sleva na poplatníka

2 570 Kč

2 570 Kč

2 570 Kč

Daň po slevě

2 335 Kč

4 750 Kč

9 640 Kč

Přímé daně celkem

6 129 Kč

10 411 Kč

19 083 Kč

Čistá mzda na účet

26 571 Kč

38 389 Kč

62 317 Kč

Efektivní zdanění

18,7 %

21,3 %

23,4 %

vlastní výpočet autora

Z tabulky vidíme, že u podprůměrné mzdy dosahuje zdanění na straně zaměstnance 18,7 %, u průměrné mzdy 21,3 % a u nadprůměrné mzdy 23,4 %. Zdanění se liší pouze o 4,7 %. Zdanění zaměstnanců ve mzdovém intervalu 32 700 Kč až 81 400 Kč, ve kterém má svoji hrubou mzdu naprostá většina zaměstnanců, se liší relativně málo. Z členských zemí OECD je nižší rozdíl v efektivním zdanění na straně zaměstnance pouze v Kostarice, v Chile a v Maďarsku. 

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Proč se zdanění příliš neliší? 

Efektivní zdanění na straně zaměstnanců se v Česku v porovnání s ostatními zeměmi OECD liší málo z důvodu, že v Česku je jednotná sazba zdravotního a sociálního pojištění a vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhá až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy. Vyšší daňovou sazbou tak zdaňují svoji mzdu až zaměstnanci s velmi vysokou hrubou mzdou (v roce 2026 nad 146 901 Kč). Rozdíl v efektivní daňové sazbě na straně zaměstnanců tak u hrubých mezd v tabulce výše dělá pouze sleva na poplatníka, která je sice ve všech případech stejně vysoká, ale u vyšších hrubých mezd má v procentním vyjádření nižší vliv na částku daně z příjmu, a to je ten rozdíl. Ve většině členských zemí OECD se zdanění liší více, hlavním důvodem je existence více sazeb daně z příjmu.

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Rozdílné efektivní zdanění v zemích OECD

V tabulce níže máme uvedeno efektivní zdanění na straně zaměstnance v členských zemích OECD za rok 2025 u podprůměrné mzdy a nadprůměrné mzdy. Ve všech zemích je výpočet proveden pouze při uplatnění základní daňové slevy nebo základní nezdanitelné položky, tak jak to upravuje příslušná národní legislativa. V posledním sloupci máme vypočten procentní rozdíl v efektivním zdanění na straně zaměstnance. Výpočet je tedy shodný, tak jako v Česku v první tabulce, ve všech zemích je tedy výpočet proveden dle průměrné mzdy dle databáze OECD. 

Z tabulky níže vidíme, že hned v sedmi členských zemích OECD se souhrnná efektivní daňová sazba (pouze přímé daně placené zaměstnancem) u podprůměrné a nadprůměrné mzdy liší o více než 15 %, a sice v Itálii (o 20,8 %), v Irsku (o 19,3 %), v Nizozemí (o 18,9 %), v Izraeli (o 16,2 %), ve Finsku (o 16,2 %), v Lucembursku (o 16,0 %) a v Belgii (o 15,9 %). 

Země

Podprůměrná mzda

Nadprůměrná mzda

Rozdíl ve zdanění

Itálie

19,1 %

39,9 %

20,8 %

Irsko

16,1 %

35,4 %

19,3 %

Nizozemí

18,3 %

37,2 %

18,9 %

Izrael

14,9 %

31,1 %

16,2 %

Finsko

22,6 %

38,8 %

16,2 %

Lucembursko

23,1 %

39,1 %

16,0 %

Belgie

31,5 %

47,4 %

15,9 %

Švédsko

19,6 %

32,7 %

13,1 %

Velká Británie

18,6 %

30,7 %

12,1 %

Řecko

21,1 %

33,0 %

11,9 %

Norsko

23,5 %

35,1 %

11,6 %

Portugalsko

20,9 %

32,2 %

11,3 %

Španělsko

18,9 %

29,7 %

10,8 %

Nový Zéland

15,1 %

25,7 %

10,6 %

Rakousko

26,9 %

37,1 %

10,2 %

Francie

23,7 %

33,8 %

10,1 %

Island

22,6 %

32,5 %

9,9 %

Austrálie

19,3 %

28,7 %

9,4 %

Dánsko

32,5 %

41,6 %

9,1 %

Kanada

22,1 %

31,1 %

9,0 %

Turecko

24,6 %

33,1 %

8,5 %

Německo

34,1 %

42,3 %

8,2 %

Švýcarsko

15,0 %

22,9 %

7,9 %

USA

21,4 %

29,2 %

7,8 %

Korea

13,3 %

20,9 %

7,6 %

Mexiko

9,6 %

17,1 %

7,5 %

Estonsko

15,7 %

23,2 %

7,5 %

Slovinsko

33,0 %

39,7 %

6,7 %

Polsko

22,6 %

29,3 %

6,7 %

Lotyšsko

22,4 %

28,9 %

6,5 %

Japonsko

20,6 %

27,0 %

6,4 %

Litva

33,5 %

39,5 %

6,0 %

Slovensko

21,5 %

26,9 %

5,4 %

Česko

18,7 %

23,4 %

4,7 %

Kostarika

9,8 %

12,7 %

2,9 %

Chile

7,0 %

8,4 %

1,4 %

Maďarsko

33,5 %

33,5 %

0,0 %

Pramen: OECD – OECD Tax Database – OECD Taxing Wages 2026

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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