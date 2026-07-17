OECD: Zdanění dle výše mzdy se v Česku liší málo, proč?

Dle databáze OECD činila v Česku za rok 2025 průměrná hrubá mzda roční mzda 584 744 Kč. V přiložené tabulce níže máme vypočteny přímé daně placené zaměstnancem u podprůměrné mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy, průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy ve výši 167 % průměrné mzdy. Jednotlivé měsíční částky jsou vypočteny z roční mzdy 584 744 Kč, přičemž jsou zaokrouhleny na stokoruny nahoru.
Při výpočtu souhrnného efektivního zdanění na straně zaměstnance počítáme s uplatněním pouze základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2 570 Kč měsíčně, na kterou má nárok každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani. Sazba sociálního pojištění je 7,1 % z hrubé mzdy, sazba zdravotního pojištění 4,5 % a sazba daně z příjmu 15 %.
|
Text
|
Podprůměrná mzda
|
Průměrná mzda
|
Nadprůměrná mzda
|
Hrubá mzda
|
32 700 Kč
|
48 800 Kč
|
81 400 Kč
|
Zdravotní pojištění
|
1 472 Kč
|
2 196 Kč
|
3 663 Kč
|
Sociální pojištění
|
2 322 Kč
|
3 465 Kč
|
5 780 Kč
|
Daň z příjmu
|
4 905 Kč
|
7 320 Kč
|
12 210 Kč
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
2 570 Kč
|
2 570 Kč
|
Daň po slevě
|
2 335 Kč
|
4 750 Kč
|
9 640 Kč
|
Přímé daně celkem
|
6 129 Kč
|
10 411 Kč
|
19 083 Kč
|
Čistá mzda na účet
|
26 571 Kč
|
38 389 Kč
|
62 317 Kč
|
Efektivní zdanění
|
18,7 %
|
21,3 %
|
23,4 %
vlastní výpočet autora
Z tabulky vidíme, že u podprůměrné mzdy dosahuje zdanění na straně zaměstnance 18,7 %, u průměrné mzdy 21,3 % a u nadprůměrné mzdy 23,4 %. Zdanění se liší pouze o 4,7 %. Zdanění zaměstnanců ve mzdovém intervalu 32 700 Kč až 81 400 Kč, ve kterém má svoji hrubou mzdu naprostá většina zaměstnanců, se liší relativně málo. Z členských zemí OECD je nižší rozdíl v efektivním zdanění na straně zaměstnance pouze v Kostarice, v Chile a v Maďarsku.
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Proč se zdanění příliš neliší?
Efektivní zdanění na straně zaměstnanců se v Česku v porovnání s ostatními zeměmi OECD liší málo z důvodu, že v Česku je jednotná sazba zdravotního a sociálního pojištění a vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhá až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy. Vyšší daňovou sazbou tak zdaňují svoji mzdu až zaměstnanci s velmi vysokou hrubou mzdou (v roce 2026 nad 146 901 Kč). Rozdíl v efektivní daňové sazbě na straně zaměstnanců tak u hrubých mezd v tabulce výše dělá pouze sleva na poplatníka, která je sice ve všech případech stejně vysoká, ale u vyšších hrubých mezd má v procentním vyjádření nižší vliv na částku daně z příjmu, a to je ten rozdíl. Ve většině členských zemí OECD se zdanění liší více, hlavním důvodem je existence více sazeb daně z příjmu.
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Rozdílné efektivní zdanění v zemích OECD
V tabulce níže máme uvedeno efektivní zdanění na straně zaměstnance v členských zemích OECD za rok 2025 u podprůměrné mzdy a nadprůměrné mzdy. Ve všech zemích je výpočet proveden pouze při uplatnění základní daňové slevy nebo základní nezdanitelné položky, tak jak to upravuje příslušná národní legislativa. V posledním sloupci máme vypočten procentní rozdíl v efektivním zdanění na straně zaměstnance. Výpočet je tedy shodný, tak jako v Česku v první tabulce, ve všech zemích je tedy výpočet proveden dle průměrné mzdy dle databáze OECD.
Z tabulky níže vidíme, že hned v sedmi členských zemích OECD se souhrnná efektivní daňová sazba (pouze přímé daně placené zaměstnancem) u podprůměrné a nadprůměrné mzdy liší o více než 15 %, a sice v Itálii (o 20,8 %), v Irsku (o 19,3 %), v Nizozemí (o 18,9 %), v Izraeli (o 16,2 %), ve Finsku (o 16,2 %), v Lucembursku (o 16,0 %) a v Belgii (o 15,9 %).
|
Země
|
Podprůměrná mzda
|
Nadprůměrná mzda
|
Rozdíl ve zdanění
|
Itálie
|
19,1 %
|
39,9 %
|
20,8 %
|
Irsko
|
16,1 %
|
35,4 %
|
19,3 %
|
Nizozemí
|
18,3 %
|
37,2 %
|
18,9 %
|
Izrael
|
14,9 %
|
31,1 %
|
16,2 %
|
Finsko
|
22,6 %
|
38,8 %
|
16,2 %
|
Lucembursko
|
23,1 %
|
39,1 %
|
16,0 %
|
Belgie
|
31,5 %
|
47,4 %
|
15,9 %
|
Švédsko
|
19,6 %
|
32,7 %
|
13,1 %
|
Velká Británie
|
18,6 %
|
30,7 %
|
12,1 %
|
Řecko
|
21,1 %
|
33,0 %
|
11,9 %
|
Norsko
|
23,5 %
|
35,1 %
|
11,6 %
|
Portugalsko
|
20,9 %
|
32,2 %
|
11,3 %
|
Španělsko
|
18,9 %
|
29,7 %
|
10,8 %
|
Nový Zéland
|
15,1 %
|
25,7 %
|
10,6 %
|
Rakousko
|
26,9 %
|
37,1 %
|
10,2 %
|
Francie
|
23,7 %
|
33,8 %
|
10,1 %
|
Island
|
22,6 %
|
32,5 %
|
9,9 %
|
Austrálie
|
19,3 %
|
28,7 %
|
9,4 %
|
Dánsko
|
32,5 %
|
41,6 %
|
9,1 %
|
Kanada
|
22,1 %
|
31,1 %
|
9,0 %
|
Turecko
|
24,6 %
|
33,1 %
|
8,5 %
|
Německo
|
34,1 %
|
42,3 %
|
8,2 %
|
Švýcarsko
|
15,0 %
|
22,9 %
|
7,9 %
|
USA
|
21,4 %
|
29,2 %
|
7,8 %
|
Korea
|
13,3 %
|
20,9 %
|
7,6 %
|
Mexiko
|
9,6 %
|
17,1 %
|
7,5 %
|
Estonsko
|
15,7 %
|
23,2 %
|
7,5 %
|
Slovinsko
|
33,0 %
|
39,7 %
|
6,7 %
|
Polsko
|
22,6 %
|
29,3 %
|
6,7 %
|
Lotyšsko
|
22,4 %
|
28,9 %
|
6,5 %
|
Japonsko
|
20,6 %
|
27,0 %
|
6,4 %
|
Litva
|
33,5 %
|
39,5 %
|
6,0 %
|
Slovensko
|
21,5 %
|
26,9 %
|
5,4 %
|
Česko
|
18,7 %
|
23,4 %
|
4,7 %
|
Kostarika
|
9,8 %
|
12,7 %
|
2,9 %
|
Chile
|
7,0 %
|
8,4 %
|
1,4 %
|
Maďarsko
|
33,5 %
|
33,5 %
|
0,0 %
Pramen: OECD – OECD Tax Database – OECD Taxing Wages 2026