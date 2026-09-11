Srovnání termínovaných vkladů v září 2026: která banka vám nejvíce zhodnotí vklad na 1, 3 či 12 měsíců

Banky během léta začaly zvyšovat úrokové sazby na termínovaných vkladech i spořicích účtech. Jaké sazby aktuálně nabízejí termínované vklady? A jak se liší nabídky bez dalších podmínek od produktů, jejichž vyšší úročení je podmíněno investicí nebo členským vkladem?
Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
Do srovnání jsme zařadili termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu, u kterých se minimální požadovaná částka pohybuje maximálně v řádu tisíců až desítek tisíc korun. Naopak jsme vynechali produkty čistě vyžadující milionové vklady, například některé termínované vklady J&T Banky.
Partners Banka: úrok 4,33 % na 6 měsíců
Partners Banka již od 4. srpna nabízí termínovaný vklad s úrokovou sazbou ve výši 4,33 %, a to na 6 měsíců.
Minimální výše vkladu činí 15 000 Kč, maximálně lze uložit 500 000 Kč.
Nabídka se vztahuje na prvních 10 000 klientů.
Inbank: úrok 4,20 % pro nové klienty
Estonská banka Inbank změnila svoji nabídku úrokových sazeb u svých termínovaných vkladů, kde nabízí nejvyšší úrokovou sazbu pro nové klienty u Vkladu na Start, kde nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,20 % u vkladu na 3 a 6 měsíců. Úroková sazba na 3 a 6 měsíců se oproti srpnovému srovnání zvýšila i pro stávající klienty. Naopak oproti srpnovému srovnání snížila úrokovou sazbu u vkladů na 1 a 2 roky:
Úrokové sazby pro stávající klienty Inbank:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|Roční úroková míra
|4,00 %
|4,05 %
|2,50 %
|2,50 %
Zdroj: Inbank
Minimální vklad u Inbank činí 5 000 Kč, nejvyšší pak 2 000 000 Kč.
mBank: úroková sazba 3,71 % pro vklady na 3, 6 i 12 měsíců
mBank od srpnového srovnání zvýšila výši úrokových sazeb napříč nabízenými termínovanými mVklady:
|Délka uložení
|Úroková míra
|3 měsíce
|3,71 %
|6 měsíců
|3,71 %
|12 měsíců
|3,71 %
Zdroj: mBank
Minimální vklad na mVkladu činí 1 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.
Air Bank: úrok 3,70 % u vkladu na 1 měsíc
Air Bank zvyšovala úrokové sazby v červenci, od té doby nabízí nejvyšší úrokovou sazbu 3,70 % u vkladu na 1 měsíc, dále nabízí:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,70 %
|3,40 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Air Bank
Minimální vklad u Air Bank je stanoven na 30 000 Kč, horní hranice není stanovena.
Banka Creditas: úrok 3,70 % pro vklady na 2 a na 3 roky
Banka Creditas zvyšovala úrokové sazby v červenci, nejvyšší úrokovou sazbu 3,70 % nabízí u vkladu na 2 a na 3 roky. Dále nabízí lehce nižší sazby u vkladů na 1 rok a na kratších vkladech:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|9 měsíců
|1 rok
|2 roky
|3 roky
|5 let
|Roční úroková míra
|3,50 %*
|3,55 %*
|3,60 %*
|3,60 %*
|3,65 %*
|3,70 %
|3,70 %
|2,00 %
*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas
Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč, horní hranice není omezena. Úrokové výnosy banka připisuje měsíčně.
Moneta Money Bank: úrok 3,70 % u vkladu na 1 a 3 měsíce
Moneta Money Bank zvýšila v srpnu úrokové sazby u kratších termínovaných vkladů o 0,20 procentního bodu. Nejvyšší úrokové sazby ve výši 3,70 % nabízí u vkladů na 3 měsíce, respektive na 1 měsíc, ale při vkladu od 1,5 mil. Kč. Minimální výše vkladu činí 15 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra při vkladu do 1,5 mil. Kč
|2,70 %
|3,70 %
|3,50 %
|3,50 %
|Roční úroková míra při vkladu od 1,5 mil. Kč
|3,70 %
|3,70 %
|3,50 %
|3,50 %
Zdroj: Moneta Money Bank
Fio banka: úrok 3,60 % u vkladu na 9 a 12 měsíců
Fio banka v září zvýšila úrokové sazby u termínovaných vkladů. Nejvyšší úrokovou sazbu ve výši 3,60 % nabízí Fio banka u vkladů na 9 a 12 měsíců. Dále nabízí následující úrokové sazby:
|Délka uložení vkladu
|Úroková sazba
|1 týden
|2,60 %
|2 týdny
|2,90 %
|1 měsíc
|3,00 %
|2 měsíce
|3,20 %
|3 měsíce
|3,50 %
|6 měsíců
|3,50 %
|9 měsíců
|3,60 %
|12 měsíců
|3,60 %
|24 měsíců
|3,00 %
|36 měsíců
|3,00 %
|48 měsíců
|3,00 %
Zdroj: Fio banka
Termínované vklady jsou úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.
Komerční banka: úrok 3,50 % u vkladu na 6 měsíců
Komerční banka nabízí tři termínované vklady, kdy nejvyšší zhodnocení nabízí u ročního vkladu:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Vklad do výše 10 mil. Kč
|2,50 %
|3,50 %
|3,00 %
Zdroj: Komerční banka
Minimální výše vkladu není stanovena, maximální výše vkladu činí 10 milionů korun.
UniCredit Bank: úrok 3,35 % u vkladu na 6 měsíců
UniCredit Bank zvyšovala úrokové sazby naposled na konci července, aktuálně nabízí tyto úrokové sazby:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč
|2,25 %
|3,00 %
|3,35 %
|3,30 %
|Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
|2,45 %*
|3,00 %
|3,35 %*
|3,40 %*
*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad 1 000 000 Kč platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank
Minimální vklad činí 30 000 Kč. Banka současně nabízí odlišné sazby pro vklady od jednoho milionu korun.
Dále UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS s garantovanou úrokovou sazbou až 6,50 %, ale tato úroková sazba je podmíněna investicí.
Spořicí účty v srpnu 2026: Přibývá sazeb nad 4 %. Které banky nabízejí více než 5 %?
ČSOB: úrok 3,20 % u vkladu na 3 a 12 měsíců
ČSOB v červenci zvýšila úrokové sazby na termínovaném vkladu, nejvyšší úrokové sazby ve výši 3,20 % nabízí na 3 a 12 měsíců:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,20 %
|2,50 %
|3,20 %
Zdroj: ČSOB
Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč, výše vkladu je bez omezení horní hranicí.
Nabídka termínovaných vkladů s úrokovou sazbou nižší než 3,00 %
Další nabídku termínovaných vkladů najdete zde:
Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu
Nyní se podívejme na termínované vklady, jejichž vyšší úročení je podmíněno investicí do podílových fondů či jiných investičních nástrojů nebo složením členského vkladu ve spořitelním družstvu.
Tyto produkty nabízí vyšší úrokové sazby, ale je nutné počítat s kolísáním hodnoty investice a rizikem ztráty. U podmínky členského vkladu je nutno si uvědomit, že právě členský vklad není nijak úročen, což snižuje celkové zhodnocení vložených prostředků. Výběr vkladu navíc může trvat, například u spořitelního družstva Artesa dochází k vypořádání členského vkladu až po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo.
Ve srovnání termínovaných vkladů s podmínkou investice či členského vkladu jsou zahrnuty ty s úrokovou sazbou nad 5 %.
Spořitelní družstvo Artesa: úrok 8,00 % s podmínkou členského vkladu
Spořitelní družstvo Artesa nabízí několik typů termínovaných vkladů. Podmínkou jejich sjednání je členství v družstvu. V nabídce jsou například produkty Artesa STANDARD, PREMIUM, BONUS nebo Duální vklad.
Nejvyšší úrokovou sazbu nabízí Artesa u Duálního vkladu, kde mohou klienti získat zhodnocení až 8,00 % ročně. Na tuto sazbu však nedosáhne každý. Podmínkou je sjednání vkladu na jeden rok a současné vložení členského vkladu ve výši 50 % částky uložené na termínovaném vkladu.
Například při uložení 100 000 Kč na termínovaný vklad je tedy nutné dalších 50 000 Kč vložit jako členský vklad. Právě s tím je potřeba při porovnávání nabídky s klasickými termínovanými vklady bank počítat.
Členský vklad totiž není úročený ani pojištěný v rámci systému pojištění vkladů. Navíc jej klient po ukončení členství nedostane okamžitě zpět. Artesa jej vypořádá nejpozději do tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo.
Na samotný termínovaný vklad lze uložit minimálně 20 000 Kč a maximálně 5 milionů Kč.
|Délka uložení
|Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu
|Úroková sazba termínované složky vkladu
|1 rok
|20 %
|5,20 % p.a.
|1 rok
|30 %
|6,00 % p.a.
|1 rok
|40 %
|6,90 % p.a.
|1 rok
|50 %
|8,00 % p.a.
Zdroj: Artesa spořitelní družstvo
Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.
UniCredit Bank: úrok 6,50 % a podmínka investice
UniCredit Bank na svém termínovaném vkladu DUET PLUS nabízí garantovanou úrokovou sazbu až 6,50 % ročně při sjednání na tři nebo šest měsíců. DUET PLUS je kombinací termínovaného vkladu a investice do podílových fondů.
Podmínkou je rozdělení vkladu na dvě poloviny, jedna polovina peněz jde na termínovaný vklad a druhá polovina směřuje do vybraných podílových fondů společností Structured Invest – onemarkets Fund a Generali Investments CEE.
Při srovnávání produktu DUET PLUS s klasickými termínovanými vklady je proto důležité počítat s tím, že sazba 6,50 % se vztahuje pouze na polovinu vložených prostředků. Druhá polovina je investována do podílových fondů, jejichž hodnota může růst i klesat a výnos není garantován.
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|6,50 %
|6 měsíců
|6,50 %
|12 měsíců
|5,00 %
Zdroj: UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí vklady s rozložením termínovaného vkladu a investice 75:25, u nich jsou sazby následující:
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|4,50 %
|6 měsíců
|4,50 %
|12 měsíců
|4,10 %
Zdroj: UniCredit Bank
Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou nižší než 5,00 %
I některé další banky nabízí termínované vklady s podmínkou investice, ale již s úrokovou sazbou nižší než 5,00 % ročně. Kompletní přehled aktuálně dostupných nabídek najdete ve srovnávači na Měšci.cz.