Byznys v kostce Lega. Jak, kde a kdy nakoupit stavebnice? Jak nejvýhodněji Lego prodat?

PODCAST: Rozbalením ztrácí set až 20 procent své hodnoty, říká investor do Lega

15.06.2023 | Michal Bureš

Do jakých Lego setů investovat a kdy? Proč právě letos v červnu se vám může i malá investice do Lega mnohonásobně vrátit? Jak Lego výhodně prodat? V podcastu pro Finance.cz odpovídá Michal Saviory, investor do Lega a zakladatel projektu Saviory Bricks.