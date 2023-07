PODCAST: Duhový Charizard stojí až 6 tisíc korun, říká majitel e-shopu s Pokémon kartami

Spotřebitel

Značka Pokémon je nejcennější franšízou světa. Jak začít investovat do Pokémon karet? Je lepší „chytit všechny“, anebo vyzobávat některé karty? Jakou hodnotu může mít vaše dětská sbírka z přelomu tisíciletí? Může do Pokémon karet investovat i neznalec Pokémonů? S jakými kartami už nehrát? V podcastu Alternativní investice odpovídá Luboš Lauer, majitel e-shopu Veselý drak a webu Pokémon guru.

Pokémon karty jsou oblíbené nejen mezi dětmi, ale i mezi dnešními třicátníky, kteří se tak vracejí do dětství.

Nicméně není to jen záležitost sentimentu a hraní, sbírky Pokémon karet se prodávají za desítky tisíc korun. Na Aukru se prodala karta Mewtwo za 19 500 Kč a nejdražší sbírka Pokémon karet byla prodána za 37 000 Kč.

Světově nejdražší karta se prodala za 5,25 milionu dolarů. Pokémon karty se tedy mohou vyplatit i jako investiční alternativa.

Na jaké se soustředit a jakou hodnotu může mít vaše dětská sbírka? Na to odpověděl v našem třetím dílu podcastu o alternativních investicích Luboš Lauer, majitel e-shopu Veselý drak a webu Pokémon guru.

Zdroj: Luboš Lauer, publikováno se souhlasem

Kolik Pokémon karet ročně vychází? Vychází každý rok nová série?

Ročně vychází čtyři základní série, každá série má přibližně 300 karet, to znamená, že ročně je to nějakých 1200 karet. K tomu je třeba připočíst dvě mimořádné série, každá má asi 250 karet. Celkem vychází tedy přibližně 1700 karet ročně.

Co různé jazykové mutace? Série vycházejí ve všech jazykových mutacích, v angličtině, v japonštině, francouzštině?

Tam je to trošku komplikovanější, protože první zemí, kde většinou karta vyjde, je Japonsko. Japonci mají sety rozdělené do více podsetů. V Americe a v Evropě se vezmou třeba dva až tři japonské sety a dohromady to tvoří jeden souhrnný set, takže my v Evropě to máme trošku jinak než třeba Japonci. Zároveň sety u nás vychází později než v Japonsku a těch setů je méně. Dohromady by měl být přibližně stejný počet karet na japonském i evropském trhu.

Je samotné vydávání sérií nějak navázáno na Pokémon seriál nebo hry Pokémon?

Ano, vazba tam je, ale je taková volná, protože například Pokémon Company oznámí, že ve hře Pokémon Go se chystá nový svět, Scarlet and Violet, a potom ten nový svět přijde i do karetní hry a postupně se vydávají z toho světa jednotlivé karty. Určitě se tam objeví stejní Pokémoni, ale zároveň v samotné karetní hře samozřejmě ty karty vypadají jinak, jsou tam karty navíc atd. Takže je to taková inspirace, volná inspirace.

Rozhovor je pouhým zlomkem podcastu, který si poslechněte v přehrávači:

Koupím se balíček Pokémonů, co v něm najdu?

Pokud si ho koupíte v Evropě, v Čechách, tak tam bude zpravidla 10 karet, 7 z nich bude relativně běžných. Pak vás tam čekají dvě vzácnější, může to být reverse holo anebo nějaká vzácnější varianta, když budete mít štěstí, a potom 1 karta nejvzácnější, kde zase může být holo, nebo nějaká ještě velmi vzácná karta (ultra rare, hyper rare), když budete mít štěstí.

Co znamená holo či reverse holo? A jaké další verze mohou mít karty?



Pokémon karty se dále vyskytují ve speciálních vyobrazeních, například holo foil znamená, že duhově svítí obrázek pokémona na kartě, reverse holo foil znamená, že se blýská vše kromě obrázku.

Dále jsou Pokémon karty typu rainbow či gold a další, které jsou duhové, zlaté či jinak barevné. Tyto speciální karty se vyskytují v balíčcích raritně, proto mají mezi sběrateli vysokou hodnotu.

Které karty si v balíčku přát, jací Pokémoni hrají prim? Jsou to ti z první řady typu Charizard, Pikachu, nebo se k nim přidávají další a další?

Já bych to rozdělil na dvě skupiny lidí. Jedni jsou hráči, kteří si přejí rozbalit kartičku, která se jim hodí do balíčků, je nějakým způsobem vzácná a je dobrá v tom daném hracím balíčku. A pak je druhá skupina lidí, kteří karty jenom sbírají, a ti si většinou přejí nějakého oblíbeného, známého Pokémona, to znamená Pikachu, Charizard nebo Eve, ale můžou být i další, které prostě ti lidé považují za vzácné. Skupina sběratelů u kupujících převažuje z 80 až 90 %.

U Lego setů se vyplatí nějakou dobu počkat, až jejich cena u prodejců mírně spadne. Je to tak i u Pokémon karet?

Jestliže chceme Pokémon karty jako investici, tak bych viděl dva hlavní okamžiky. Jeden chvilku po vydání sady, kdy se cena nějakým způsobem ustálí. Může jít ještě dolů, ale nemusí, podle toho, zda je setu na trhu dostatek. Druhý okamžik nastane třeba za tři až čtyři roky, kdy set už nemá reprinty, z trhu mizí. Většina balíčků je rozbalených a v tu chvíli je zajímavé ho koupit. Protože když balíčky ze standardních obchodů zmizí úplně, cena se vydá nahoru. A pak je otázka, jak dlouhý má člověk investiční horizont.

Zdroj: Michal Bureš

Jak mám poznat, kdy je vhodná doba na koupi, kdy už nebudou žádné dotisky? Zveřejňuje Pokémon Company, že už dál nebude tisknout danou řadu?

To bohužel nezveřejňuje a ani my prodejci nemáme dostupné tyto informace. Pokémon Company tiskne karty podle poptávky a podle uvážení, takže některé sety mohou být dotištěné, některé ne. U setů starších tří až čtyř let je malá pravděpodobnost, že ještě půjdou do tisku. Když sérií na běžném trhu nabízí třeba posledních pět obchodů, tak to je asi ten správný okamžik ke koupi.

Před sebou máme duhového (rainbow) Charizarda. Mohl byste ho popsat a říct, jakou má přibližnou hodnotu, co se na něm hodnotí? Vidím, že tam je nápis VMAX, co to je za sérii?

Ten duhový Charizard VMAX pochází ze série Champions Path a kromě toho, že to je Charizard, prakticky nejoblíbenější Pokémon, tak je v jedné ze sběratelsky nejzajímavějších variant. Kromě toho, že je duhový, tak má karta ještě speciální vroubkování. Myslím, že se tato karta prodává aktuálně kolem 5 až 6 tisíc korun.

Na začátku se dokonce prodával až kolem 10 tisíc korun, když byla edice nová a otevřelo se málo balíčků. Pak cena klesala, ale teď už se určitě otvírat nebude, ta edice už existuje jenom mezi sběrateli. Navíc v nových edicích rainbow karty nyní chybí, takže i proto si myslím, že rainbow karty budou získávat na ceně.

Pikachu V Gold, Zacian V Gold Rare, Charizard VMAX rainbow

Zdroj: Michal Bureš

Jakou sérii Pokémon karet byste doporučil k nákupu?

V tuhle chvíli, když se bavíme o létu roku 2023, tak poměrně dobře vypadá série Lost Origin, ta edice byla dobrá a ještě pořád je k mání.

Důležité je zmínit, že pokud je vaším cílem zhodnocení, je potřeba kupovat vždycky jen sealed boxy, to jsou booster boxy po 36 balíčcích, nebo případně Elite Trainer boxy. Prakticky nic jiného nedává smysl. Ten box musí být v naprosto perfektním stavu, absolutně nepoškozený, fólie nepoškozená. Protože až budete za 10 let hledat kupce, tak ten taky bude chtít naprosto nepoškozený produkt.

Edice Lost Origin byla poměrně povedená a pravděpodobně už nebude dotištěna. Kdybych měl třeba delší investiční horizont, tak bychom mohli zvolit pro investici novou edici, která vyjde v srpnu, Obsidian Flames. Jsou signály, že bude nějakým způsobem alokovaná, tj. nebude vydáno tolik kusů jako předchozích letošních sérií. A nákupní cena se zpočátku bude pohybovat poměrně nízko.

Co dalšího v podcastu o investicích do Pokémon karet uslyšíte? Kde nakupovat nové karty? Je vhodné je nakupovat v akcích typu Black Friday?

Je lepší „chytit všechny“, anebo vyzobávat některé karty?

Proč svým dětem nedávat vaši dětskou sbírku?

Proč byl během pandemie rozdíl v růstu cen Pokémon a hokejových karet?

Kde nakupovat starší karty či balíčky?

Jak nenaletět při nákupu starší kusové karty?

Mohou do Pokémonů investovat i neznalci kapesních příšerek?