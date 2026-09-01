Finance.cz  »  Důchody a dávky

Pravidelný stotisícový příjem a podprůměrný důchod, proč?

Petr Gola
Dnes

Sdílet

Dosahované příjmy během produktivního života zásadním způsobem ovlivňují částku starobního důchodu. Přesto může být měsíční důchod podprůměrný i při vysokých příjmech, ze kterých se platila daň z příjmu. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.
Starý člověk v důchodu
Autor: Finance.cz s využitím ChatGPT
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Výši státního důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. V praxi se přitom sociální pojištění neplatí i z řady pravidelných příjmů, např. z pracovních dohod s odměnou do limitu, z nájmu nebo z nízkého přivýdělku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti. 

Co se dozvíte v článku
  1. Vysoké příjmy a důchodové rozčarování
  2. Praktický příklad s více příjmy a podprůměrným důchodem
  3. Přehled všech příjmů pana Michala
  4. Výpočet starobního důchodu při OVZ 22 000 Kč

Vysoké příjmy a důchodové rozčarování

Někteří občané s vysokými příjmy tak jsou při přiznání starobního důchodu nepříjemně překvapení, protože výše důchodu dle jejich vnímání neodpovídá jejich průběhu pojištění a platbě daně z příjmu. Pro důchodové účely jsou však rozhodující výhradně odvody na sociálním pojištění a nikoliv na dani z příjmu. 

Praktický příklad s více příjmy a podprůměrným důchodem

1. Příjem ze zkráceného úvazku

Pan Michal pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 22 000 Kč. Hrubá mzda ze zkráceného úvazku může být nižší než je minimální mzda platná pro práci na plný úvazek, která v roce 2026 činí 22 400 Kč. Ze zkráceného úvazku se sociální pojištění standardně platí a panu Michalovi se tento příjem počítá pro důchodové účely. 

2. Dlouhodobé brigády na DPP

Mimo své hlavní zaměstnání si pan Michal přivydělává pro dva různé zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 900 Kč. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce v letošním roce 11 999 Kč a méně, tak se z ní neplatí sociální pojištění a takový příjem nemá žádný vliv na výpočet průměrné důchodové mzdy, ze které se následně starobní důchod vypočítává. 

Jak přivýdělek na dohodu ovlivní důchod? Přečtěte si také:

Jak přivýdělek na dohodu ovlivní důchod?

3. Pravidelný příjem z nájmu bytů

Pan Michal má i pravidelný měsíční příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu z pronájmu dvou zděděných bytů v souhrnné výši 36 000 Kč. Příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu sice podléhá platbě daně z příjmu a pan Michal ho uvádí do daňového přiznání a zdaňuje, sociální pojištění se však z takového příjmu neplatí, takže ani tento dlouhodobý pravidelný příjem panu Michalovi starobní důchod nezvyšuje. 

4. Příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Mimo příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) má pan Michal i příjem ze samostatné výdělečné činnosti. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání, ze kterého je placeno sociální pojištění, což pan Michal splňuje prací na zkrácený úvazek, se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se z něj vůbec sociální pojištění neplatí. Pan Michal bude mít za celý rok 2026 hrubý zisk ve výši 114 000 Kč. Limit pro neplacení sociálního pojištění za celý rok 2026 je do 117 521 Kč, při výkonu vedlejší činnosti po část roku se poměrně snižuje. Z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nebude pan Michal platit sociální pojištění.

Důchodová kalkulačka, vypočítejte si výši vašeho důchodu
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Přehled všech příjmů pana Michala

Pro přehlednost máme všechny pravidelné příjmy pana Michala uvedeny v tabulce níže, hrubý zisk z podnikání máme přepočten na jeden měsíc, tj. máme uvedenu částku 9 500 Kč (114 000 Kč: 12 měsíců). Z tabulky názorně vidíme, že celkový měsíční příjem pana Michala činí 91 300 Kč, skutečný příjem je téměř 100 000 Kč, protože pan Michal uplatňuje jako OSVČ 60% výdajový paušál, přičemž skutečné výdaje má značně nižší než paušální výdaje.

Druh příjmu

Částka příjmu

Zkrácený úvazek

22 000 Kč

První dohoda o provedení práce

11 900 Kč

Druhá dohoda o provedení práce 

11 900 Kč

Příjem z nájmu dvou bytů

36 000 Kč

Měsíční hrubý zisk z podnikání

9 500 Kč

Celkové měsíční příjmy

91 300 Kč

I když je tedy životní úroveň pana Michala značně nadprůměrná, tak při výpočtu starobního důchodu na tom je hůře než naprostá většina zaměstnanců. Proč? Pro důchodové účely se mu počítá pouze 22 000 Kč ze zkráceného úvazku. Žádný z ostatních příjmů panu Michalovi důchod nezvyšuje, i když se ze všech příjmů platila daň z příjmů. Výši důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých se zaplatilo sociální pojištění. 

školení pro účetní září

Jaký bude maximální důchod přiznaný v roce 2027? Přečtěte si také:

Jaký bude maximální důchod přiznaný v roce 2027?

Výpočet starobního důchodu při OVZ 22 000 Kč

Ve druhé tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod při osobním vyměřovacím základu (průměrné důchodové mzdě za odpracované roky) ve výši 22 000 Kč u různých dob pojištění. I při relativně vysoké době pojištění v rozsahu 45 let však nedosahuje řádný starobní důchod 20 000 Kč. Při výpočtu nepočítáme s výchovným na děti a veškeré výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule roku 2026. 

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Řádný starobní důchod 

22 000 Kč

39 let

17 406 Kč

22 000 Kč

41 let

18 048 Kč

22 000 Kč

43 let

18 689 Kč

22 000 Kč

45 let

19 330 Kč

22 000 Kč

47 let

19 972 Kč

vlastní výpočet autora

Jaký důchod pobíráte v roce 2026?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:

Kvíz týdne

Za kolik se kouřilo a pilo za socialismu? Zkuste si RETRO KVÍZ
1/14 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO