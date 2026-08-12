Srovnání termínovaných vkladů v srpnu 2026: úrokové sazby rostou, kdo je lídrem trhu?

Banky během léta začaly zvyšovat úrokové sazby na termínovaných vkladech i spořicích účtech. Jaké sazby aktuálně nabízejí termínované vklady? A jak se liší nabídky bez dalších podmínek od produktů, jejichž vyšší úročení je podmíněno investicí nebo členským vkladem?
Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
Do srovnání jsme zařadili termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu, u kterých se minimální požadovaná částka pohybuje maximálně v řádu tisíců až desítek tisíc korun. Naopak jsme vynechali produkty čistě vyžadující milionové vklady, například některé termínované vklady J&T Banky.
Partners Banka: úroková sazba 4,33 % na 6 měsíců
Partners Banka od 4. srpna nabízí na svém termínovaném vkladu úrokovou sazbu ve výši 4,33 % na 6 měsíců, ale pouze pro prvních 10 000 klientů.
Minimální výše vkladu činí 15 000 Kč, maximálně lze uložit 500 000 Kč.
Inbank: úroková sazba 4,20 % na 24 měsíců, 4,15 % na 12 měsíců
Estonská banka Inbank pokračuje ve zvyšování úrokových sazeb u svých termínovaných vkladů, kdy prakticky každý měsíc zvyšuje úrokové sazby. Aktuálně nabízí nejvyšší úrokovou sazbu 4,20 % na termínovaném vkladu na 2 roky.
Dále při úložce na 1 rok nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,15 %.
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|Roční úroková míra
|3,90 %
|4,00 %
|4,15 %
|4,20 %
Zdroj: Inbank
Minimální vklad u Inbank činí 5 000 Kč, nejvyšší pak 2 000 000 Kč.
Dále noví klienti mohou zřídit Vklad na Start, kdy je první termínovaný vklad na 3 či 6 měsíců úročen sazbou ve výši 4,10 %.
Air Bank: úroková sazba 3,70 % u vkladu na 1 měsíc
Air Bank zvyšovala v červenci úrokové sazby, a to poměrně výrazně o 0,50 procentního bodu na 3,70 % u vkladu na 1 a 3 měsíce. Nicméně u 3měsíční úložky snížila úrokovou sazbu na 3,40 %.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,70 %
|3,40 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Air Bank
Minimální vklad u Air Bank je stanoven na 30 000 Kč, horní hranice není stanovena.
Banka Creditas: úroková sazba 3,70 % pro vklad na 2 roky
Banka Creditas v červenci zvýšila úrokové sazby u vkladů do 1 roku, tu nejvyšší úrokovou sazbu ovšem nezměnila a nadále nabízí 3,70 % u vkladu na 2, respektive na 3 roky:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|9 měsíců
|1 rok
|2 roky
|3 roky
|5 let
|Roční úroková míra
|3,50 %*
|3,55 %*
|3,60 %*
|3,60 %*
|3,65 %*
|3,70 %
|3,70 %
|2,00 %
*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas
Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč, horní hranice není omezena. Úrokové výnosy banka připisuje měsíčně.
mBank: úroková sazba 3,51 % pro vklady na 12 měsíců
mBank nezměnila výši úrokových sazeb nabízených na termínovaném vkladu mVklad:
|Délka uložení
|Úroková míra
|3 měsíce
|0,01 %
|6 měsíců
|3,31 %
|12 měsíců
|3,51 %
Zdroj: mBank
Minimální vklad na mVkladu činí 1 000 Kč.
Moneta Money Bank: úroková sazba 3,70 % u vkladu na měsíc, u vkladu 3 měsíce s podmínkou
Moneta Money Bank znovu zvýšila úrokové sazby u kratších termínovaných vkladů o 0,20 procentního bodu a nově nejvyšší úrokové sazby ve výši 3,70 % nabízí u vkladů na 3 měsíce, respektive na 1 měsíc, ale při vkladu od 1,5 mil. Kč. Minimální výše vkladu činí 15 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra při vkladu do 1,5 mil. Kč
|2,70 %
|3,70 %
|3,50 %
|3,50 %
|Roční úroková míra při vkladu od 1,5 mil. Kč
|3,70 %
|3,70 %
|3,50 %
|3,50 %
Zdroj: Moneta Money Bank
Fio banka: úroková sazba 3,20 % u vkladu na 3, 6 a 12 měsíců
Fio banka nabízí úrokovou sazbu 3,20 % u termínovaných vkladů na 3, 6 a 12 měsíců, dále nabízí následující úrokové sazby:
|Délka uložení vkladu
|Úroková sazba
|1 týden
|2,30 %
|2 týdny
|2,30 %
|1 měsíc
|2,30 %
|2 měsíce
|2,30 %
|3 měsíce
|3,20 %
|6 měsíců
|3,20 %
|9 měsíců
|2,10 %
|12 měsíců
|3,20 %
|24 měsíců
|3,00 %
|36 měsíců
|3,00 %
|48 měsíců
|3,00 %
Zdroj: Fio banka
Termínované vklady jsou u Fio banky úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.
ČSOB: úroková sazba 3,20 % u vkladu na 3 a 12 měsíců
ČSOB na svém termínovaném vkladu v červenci zvyšovala úrokové sazby, v srpnu zatím svoji nabídku neměnila, a tak nadále poskytuje následující úrokové sazby:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,20 %
|2,50 %
|3,20 %
Zdroj: ČSOB
Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč, výše vkladu je bez omezení horní hranicí.
UniCredit Bank: úroková sazba 3,35 % u vkladu na 6 měsíců
UniCredit Bank na konci července zvýšila úrokové sazby u svých termínovaných vkladů, aktuálně pro úložky do 1 milionu korun nabízí nejvyšší zhodnocení u 6měsíčního vkladu, pro úložky nad milion korun nabízí pak nejvyšší zhodnocení u ročního vkladu:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč
|2,25 %
|3,00 %
|3,35 %
|3,30 %
|Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
|2,45 %*
|3,00 %
|3,35 %*
|3,40 %*
*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank
Minimální vklad činí 30 000 Kč. Banka současně nabízí odlišné sazby pro vklady od jednoho milionu korun.
UniCredit Bank dále nabízí termínovaný vklad DUET PLUS s garantovanou úrokovou sazbou až 6,50 %, ale již s podmínkou investice.
Komerční banka: úroková sazba 3,00 % u vkladu na 12 měsíců
Komerční banka nabízí tři termínované vklady, kdy nejvyšší zhodnocení nabízí u ročního vkladu:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Vklad do výše 10 mil. Kč
|2,50 %
|2,50 %
|3,00 %
Zdroj: Komerční banka
Maximální výše vkladu činí 10 milionů korun, spodní hranice není stanovena.
Nabídka termínovaných vkladů pod úrokovou sazbou 3,00 %
Srovnání termínovaných vkladů najdete na portálu Měšec.cz:
Další nabídka termínovaných vkladů s vyššími úrokovými sazbami je již s podmínkou investice či členského vkladu.
Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu
Vyšší úrokové sazby lze u termínovaných vkladů získat za podmínky investice do podílových fondů či jiných investičních nástrojů, případně vyžadují členský vklad ve spořitelním družstvu.
U produktů s investiční složkou je třeba počítat s kolísáním hodnoty investice a rizikem ztráty. U členského vkladu je nutné počítat s tím, že tato část vkladu není úročena a snižuje celkové zhodnocení vložených prostředků. Výběr vkladu navíc nemusí být rychlý, například u spořitelního družstva Artesa dochází k vypořádání členského vkladu až po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo.
Ve srovnání termínovaných vkladů s podmínkou investice či členského vkladu jsou zahrnuty ty s úrokovou sazbou nad 5 %.
Spořitelní družstvo Artesa: úroková sazba 8,00 % s podmínkou členského vkladu
Spořitelní družstvo Artesa nabízí několik variant termínovaných vkladů, jejichž sjednání je podmíněno členstvím v družstvu. Klienti si mohou vybrat například z produktů:
- Artesa STANDARD,
- Artesa PREMIUM,
- Artesa BONUS,
- Artesa Duální vklad.
Nejvyšší zhodnocení nabízí Artesa Duální vklad s úrokovou sazbou až 8,00 % ročně. Pro získání této sazby je nutné sjednat vklad na jeden rok a současně složit členský vklad odpovídající 50 % ukládané částky.
Klienti musí počítat s tím, že členský vklad není běžně dostupný ihned po ukončení členství. Artesa jej vypořádává nejpozději do tří měsíců po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo.
Minimálně lze na termínovaný vklad uložit 20 000 Kč, maximálně 5 000 000 Kč. Při porovnávání 8% sazby s klasickými termínovanými vklady jiných bank je proto vhodné zohlednit nejen samotný úrok, ale také nutnost vložit další prostředky do neúročeného a nepojištěného členského vkladu.
|Délka uložení
|Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu
|Úroková sazba termínované složky vkladu
|1 rok
|20 %
|5,20 % p.a.
|1 rok
|30 %
|6,00 % p.a.
|1 rok
|40 %
|6,90 % p.a.
|1 rok
|50 %
|8,00 % p.a.
Zdroj: Artesa spořitelní družstvo
Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.
UniCredit Bank: úroková sazba 6,50 % a podmínka investice
UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS, který propojuje klasický termínovaný vklad s investicí do podílových fondů.
Banka u tohoto produktu nabízí garantovanou úrokovou sazbu až 6,50 % ročně při sjednání na tři nebo šest měsíců. Podmínkou je rozdělení vložených prostředků v poměru 1 : 1. Polovina peněz směřuje na termínovaný vklad a druhá polovina do vybraných podílových fondů společností Structured Invest – onemarkets Fund a Generali Investments CEE.
Při srovnávání produktu DUET PLUS s klasickými termínovanými vklady je proto důležité počítat s tím, že sazba 6,50 % se vztahuje pouze na polovinu vložených prostředků. Druhá polovina je investována do podílových fondů, jejichž hodnota může růst i klesat a výnos není garantován.
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|6,50 %
|6 měsíců
|6,50 %
|12 měsíců
|5,00 %
Zdroj: UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí vklady s rozložením termínovaného vkladu a investice 75:25, u nich jsou sazby následující:
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|4,50 %
|6 měsíců
|4,50 %
|12 měsíců
|4,10 %
Zdroj: UniCredit Bank
Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 5,00 %
Ostatní termínované vklady se zvýhodněným úročením, které je podmíněno například investicí, členským vkladem nebo kombinací se spořicím účtem, již zpravidla nenabízejí úrokovou sazbu přesahující 5,00 % ročně. Kompletní přehled aktuálně dostupných nabídek najdete ve srovnávači na Měšci.cz.