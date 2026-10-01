Finance.cz  »  Důchody a dávky

Životní minimum se od dnešního dne mění. Změny se dotknou také superdávky

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Od 1. října se mění výše životního minima. Změny se promítnou také do superdávky, u které se rozšiřuje okruh zranitelných osob a nově se budou náklady na bydlení zohledňovat podle okresu. Koho se změny dotknou a co to znamená pro výši dávek?
Autor: Depositphotos
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

U jednotlivce se životní minimum zvýšilo z dosavadních 4 860 na 5 500 korun měsíčně. Mění se také částky pro dospělé členy domácnosti. Životní minimum nezaopatřených dětí zůstává stejné. Změna se promítne například do výpočtu dávky státní sociální pomoci, tedy superdávky.

Co se dozvíte v článku
  1. Jaké jsou nové částky životního minima?
  2. Spočítejte si životní minimum své domácnosti v naší kalkulačce
  3. Superdávka se od 1. října přepočítá podle nových pravidel
  4. Stávající příjemci superdávky nemusí podávat novou žádost
  5. Životní minimum ovlivní i další dávky a podpory 

Jaké jsou nové částky životního minima?

Životní minimum není sociální dávka, ale zákonem stanovená částka, která představuje minimální společensky uznanou hranici příjmů k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb. U domácnosti se životní minimum stanovuje jako součet částek jednotlivých členů.

Od 1. října 2026 platí tyto částky:

Člen domácnosti

Do 30. 9. 2026

Od 1. 10. 2026

Změna

Jednotlivec

4 860 Kč

5 500 Kč

+640 Kč

První dospělá osoba v domácnosti

4 470 Kč

5 000 Kč

+530 Kč

Druhá a další dospělá osoba

4 040 Kč

3 750 Kč

−290 Kč

Dítě do 6 let

2 480 Kč

2 480 Kč

0 Kč

Dítě od 6 do 15 let

3 050 Kč

3 050 Kč

0 Kč

Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let

3 490 Kč

3 490 Kč

0 Kč

Spočítejte si životní minimum své domácnosti v naší kalkulačce

Životní minimum domácnosti závisí na jejím složení. U dvou dospělých například od října činí 5 000 + 3 750 korun, tedy celkem 8 750 korun měsíčně. Pokud je v domácnosti také dítě, přičte se k této částce jeho životní minimum podle věku.

Superdávka se od 1. října přepočítá podle nových pravidel

Změna životního minima přichází ve stejný den jako úpravy dávky státní sociální pomoci. Při výpočtu superdávky se nově pracuje s novými pravidly při zohlednění nákladů na bydlení a rozšiřuje se okruh zranitelných osob o osamělé rodiče pečující o dítě mladší 15 let. Normativní náklady na bydlení se nově stanovují podle okresů místo dosavadního členění podle velikosti obce.

Důležité je, že vyšší životní minimum automaticky neznamená vyšší superdávku pro každého příjemce. Výsledná částka se odvíjí od celé situace domácnosti, tedy jejích příjmů, složení, nákladů na bydlení, majetku a dalších podmínek.

Dopad změn na různé typy domácností už ukazují modelové výpočty, které jsme zveřejnili v předchozích článcích.

Oficiální kalkulačka MPSV už s pravidly platnými od 1. října pracuje, takže může domácnostem poskytnout orientační výpočet. Konečnou výši dávky vždy určuje Úřad práce v rámci správního řízení.

Superdávka se od října změní i seniorům, většinou půjde jen o stokoruny Přečtěte si také:

Superdávka se od října změní i seniorům, většinou půjde jen o stokoruny

Stávající příjemci superdávky nemusí podávat novou žádost

Pro lidi, kteří už superdávku pobírají, proběhne v říjnu pravidelné přehodnocení nároku. Příjemci budou dokládat příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září 2026. Úřad práce při přepočtu už zohlední nové parametry platné od října.

Kvůli samotné změně pravidel není nutné podávat novou žádost o superdávku. Úřad práce zároveň upozorňuje, že klienti mohou potřebné doklady doložit online prostřednictvím klientské zóny Jenda.

Normativní nájemné od 1. října 2026

Kraj

Okres

Domácnost:
Jednočlenná Dvoučlenná Tříčlenná Čtyřčlenná Pěti nebo vícečlenná
Hlavní město Praha Praha 13 380 Kč 16 190 Kč 18 570 Kč 19 710 Kč 19 820 Kč
Jihomoravský kraj Blansko 9 048 Kč 11 270 Kč 12 860 Kč 12 860 Kč 13 820 Kč
Jihomoravský kraj Brno-město 11 331 Kč 13 548 Kč 15 100 Kč 15 710 Kč 15 710 Kč
Jihomoravský kraj Brno-venkov 9 148 Kč 12 840 Kč 14 600 Kč 15 552 Kč 15 745 Kč
Jihomoravský kraj Břeclav 9 494 Kč 12 240 Kč 12 620 Kč 13 710 Kč 13 710 Kč
Jihomoravský kraj Hodonín 8 880 Kč 10 448 Kč 12 280 Kč 12 280 Kč 12 908 Kč
Jihomoravský kraj Vyškov 9 380 Kč 12 415 Kč 12 415 Kč 14 210 Kč 14 820 Kč
Jihomoravský kraj Znojmo 8 380 Kč 10 613 Kč 12 017 Kč 12 710 Kč 12 710 Kč
Jihočeský kraj Jindřichův Hradec 7 880 Kč 10 740 Kč 11 212 Kč 11 212 Kč 12 153 Kč
Jihočeský kraj Prachatice 6 880 Kč 7 632 Kč 8 600 Kč 9 710 Kč 9 710 Kč
Jihočeský kraj Písek 7 880 Kč 10 010 Kč 11 000 Kč 11 310 Kč 11 820 Kč
Jihočeský kraj Strakonice 7 682 Kč 9 065 Kč 10 344 Kč 11 520 Kč 11 520 Kč
Jihočeský kraj Tábor 6 547 Kč 8 469 Kč 9 300 Kč 11 310 Kč 11 310 Kč
Jihočeský kraj České Budějovice 10 730 Kč 12 240 Kč 13 600 Kč 14 022 Kč 14 133 Kč
Jihočeský kraj Český Krumlov 7 680 Kč 9 690 Kč 9 800 Kč 9 800 Kč 10 320 Kč
Karlovarský kraj Cheb 7 380 Kč 9 240 Kč 10 600 Kč 10 710 Kč 11 337 Kč
Karlovarský kraj Karlovy Vary 8 280 Kč 9 740 Kč 11 596 Kč 12 430 Kč 12 430 Kč
Karlovarský kraj Sokolov 6 324 Kč 8 293 Kč 9 435 Kč 9 558 Kč 10 442 Kč
Kraj Vysočina Havlíčkův Brod 7 655 Kč 9 030 Kč 10 100 Kč 11 835 Kč 11 835 Kč
Kraj Vysočina Jihlava 9 072 Kč 11 240 Kč 12 600 Kč 13 210 Kč 14 727 Kč
Kraj Vysočina Pelhřimov 7 801 Kč 9 934 Kč 11 889 Kč 11 889 Kč 11 889 Kč
Kraj Vysočina Třebíč 8 080 Kč 10 240 Kč 11 034 Kč 11 034 Kč 12 061 Kč
Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 5 889 Kč 10 415 Kč 10 516 Kč 10 516 Kč 10 516 Kč
Královéhradecký kraj Hradec Králové 10 880 Kč 12 740 Kč 14 282 Kč 14 710 Kč 14 710 Kč
Královéhradecký kraj Jičín 8 105 Kč 10 240 Kč 11 600 Kč 12 210 Kč 12 820 Kč
Královéhradecký kraj Náchod 6 996 Kč 9 140 Kč 10 100 Kč 10 740 Kč 11 292 Kč
Královéhradecký kraj Rychnov nad Kněžnou 7 610 Kč 10 296 Kč 11 286 Kč 11 286 Kč 12 420 Kč
Královéhradecký kraj Trutnov 7 813 Kč 10 040 Kč 11 090 Kč 11 710 Kč 11 710 Kč
Liberecký kraj Jablonec nad Nisou 8 380 Kč 10 640 Kč 11 900 Kč 12 910 Kč 12 910 Kč
Liberecký kraj Liberec 9 380 Kč 11 315 Kč 12 600 Kč 13 110 Kč 13 166 Kč
Liberecký kraj Semily 6 880 Kč 9 240 Kč 11 600 Kč 11 710 Kč 12 140 Kč
Liberecký kraj Česká Lípa 7 907 Kč 9 940 Kč 11 434 Kč 11 710 Kč 12 370 Kč
Moravskoslezský kraj Bruntál 5 880 Kč 7 740 Kč 8 750 Kč 8 750 Kč 10 835 Kč
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek 8 356 Kč 11 009 Kč 12 275 Kč 12 835 Kč 12 835 Kč
Moravskoslezský kraj Karviná 7 898 Kč 9 382 Kč 10 316 Kč 11 032 Kč 11 425 Kč
Moravskoslezský kraj Nový Jičín 6 680 Kč 9 037 Kč 10 800 Kč 11 238 Kč 11 238 Kč
Moravskoslezský kraj Opava 8 380 Kč 10 940 Kč 12 240 Kč 12 610 Kč 13 259 Kč
Moravskoslezský kraj Ostrava-město 9 140 Kč 10 958 Kč 11 784 Kč 12 502 Kč 12 820 Kč
Olomoucký kraj Jeseník 6 714 Kč 7 934 Kč 8 600 Kč 9 090 Kč 10 418 Kč
Olomoucký kraj Olomouc 9 680 Kč 11 990 Kč 13 600 Kč 13 710 Kč 13 770 Kč
Olomoucký kraj Prostějov 8 080 Kč 10 240 Kč 11 767 Kč 12 186 Kč 13 513 Kč
Olomoucký kraj Přerov 7 880 Kč 9 240 Kč 10 600 Kč 10 926 Kč 11 293 Kč
Olomoucký kraj Šumperk 8 080 Kč 9 740 Kč 10 600 Kč 10 610 Kč 11 224 Kč
Pardubický kraj Chrudim 8 880 Kč 10 290 Kč 10 840 Kč 11 938 Kč 12 110 Kč
Pardubický kraj Pardubice 10 080 Kč 12 666 Kč 13 660 Kč 14 710 Kč 15 970 Kč
Pardubický kraj Svitavy 7 213 Kč 10 146 Kč 10 870 Kč 10 870 Kč 10 870 Kč
Pardubický kraj Ústí nad Orlicí 6 208 Kč 9 240 Kč 10 600 Kč 10 600 Kč 11 220 Kč
Plzeňský kraj Domažlice 6 920 Kč 9 240 Kč 9 400 Kč 10 309 Kč 11 220 Kč
Plzeňský kraj Klatovy 5 880 Kč 8 510 Kč 9 075 Kč 9 210 Kč 9 820 Kč
Plzeňský kraj Plzeň-jih 7 850 Kč 9 513 Kč 11 173 Kč 13 710 Kč 13 710 Kč
Plzeňský kraj Plzeň-město 10 180 Kč 12 160 Kč 13 700 Kč 14 720 Kč 14 720 Kč
Plzeňský kraj Plzeň-sever 7 880 Kč 10 840 Kč 11 600 Kč 12 148 Kč 12 320 Kč
Plzeňský kraj Rokycany 6 880 Kč 8 740 Kč 9 330 Kč 10 096 Kč 10 096 Kč
Plzeňský kraj Tachov 7 958 Kč 9 573 Kč 10 600 Kč 10 600 Kč 11 870 Kč
Středočeský kraj Benešov 8 136 Kč 11 146 Kč 11 708 Kč 13 710 Kč 13 710 Kč
Středočeský kraj Beroun 10 880 Kč 12 240 Kč 14 400 Kč 14 400 Kč 14 400 Kč
Středočeský kraj Kladno 9 880 Kč 11 690 Kč 13 350 Kč 13 960 Kč 14 820 Kč
Středočeský kraj Kolín 9 147 Kč 12 096 Kč 13 475 Kč 14 710 Kč 14 934 Kč
Středočeský kraj Kutná Hora 8 698 Kč 11 440 Kč 12 600 Kč 12 710 Kč 14 820 Kč
Středočeský kraj Mladá Boleslav 9 444 Kč 12 240 Kč 13 600 Kč 13 600 Kč 16 320 Kč
Středočeský kraj Mělník 9 880 Kč 12 685 Kč 13 600 Kč 15 210 Kč 15 525 Kč
Středočeský kraj Nymburk 10 324 Kč 12 146 Kč 13 600 Kč 13 710 Kč 14 084 Kč
Středočeský kraj Praha-východ 11 547 Kč 14 440 Kč 15 320 Kč 18 110 Kč 18 110 Kč
Středočeský kraj Praha-západ 11 848 Kč 14 640 Kč 16 600 Kč 18 293 Kč 19 737 Kč
Středočeský kraj Příbram 8 880 Kč 11 023 Kč 12 008 Kč 12 710 Kč 12 710 Kč
Středočeský kraj Rakovník 8 584 Kč 10 734 Kč 13 291 Kč 13 291 Kč 13 291 Kč
Zlínský kraj Kroměříž 7 380 Kč 10 141 Kč 11 578 Kč 11 710 Kč 12 440 Kč
Zlínský kraj Uherské Hradiště 8 880 Kč 11 240 Kč 12 101 Kč 12 101 Kč 13 320 Kč
Zlínský kraj Vsetín 7 592 Kč 10 073 Kč 11 065 Kč 11 065 Kč 11 820 Kč
Zlínský kraj Zlín 8 383 Kč 10 740 Kč 11 998 Kč 12 350 Kč 12 820 Kč
Ústecký kraj Chomutov 7 239 Kč 9 190 Kč 10 600 Kč 10 610 Kč 11 720 Kč
Ústecký kraj Děčín 6 980 Kč 8 920 Kč 9 958 Kč 10 897 Kč 11 560 Kč
Ústecký kraj Litoměřice 8 880 Kč 10 918 Kč 12 289 Kč 12 289 Kč 12 289 Kč
Ústecký kraj Louny 8 380 Kč 10 240 Kč 10 810 Kč 11 210 Kč 12 820 Kč
Ústecký kraj Most 7 181 Kč 8 892 Kč 9 838 Kč 10 560 Kč 10 920 Kč
Ústecký kraj Teplice 7 530 Kč 9 340 Kč 10 374 Kč 11 136 Kč 11 136 Kč
Ústecký kraj Ústí nad Labem 7 932 Kč 9 740 Kč 10 461 Kč 11 272 Kč 11 520 Kč

Normativní nájemné pro zranitelné osoby od 1. října 2026

Kraj Okres Domácnost:
Jednočlenná Dvoučlenná Tříčlenná Čtyřčlenná Pěti nebo vícečlenná
Hlavní město Praha Praha 16 810 Kč 19 770 Kč 22 794 Kč 24 370 Kč 24 880 Kč
Jihomoravský kraj Blansko 11 766 Kč 14 545 Kč 15 538 Kč 16 962 Kč 17 963 Kč
Jihomoravský kraj Brno-město 14 910 Kč 17 270 Kč 19 230 Kč 20 370 Kč 20 370 Kč
Jihomoravský kraj Brno-venkov 12 810 Kč 15 780 Kč 17 730 Kč 18 370 Kč 19 380 Kč
Jihomoravský kraj Břeclav 12 660 Kč 14 595 Kč 16 130 Kč 17 370 Kč 17 880 Kč
Jihomoravský kraj Hodonín 11 310 Kč 13 270 Kč 14 730 Kč 15 618 Kč 16 380 Kč
Jihomoravský kraj Vyškov 12 710 Kč 15 430 Kč 16 230 Kč 17 370 Kč 18 295 Kč
Jihomoravský kraj Znojmo 11 310 Kč 13 270 Kč 14 855 Kč 15 994 Kč 16 621 Kč
Jihočeský kraj Jindřichův Hradec 10 940 Kč 13 733 Kč 14 230 Kč 14 855 Kč 17 880 Kč
Jihočeský kraj Prachatice 10 285 Kč 11 559 Kč 12 863 Kč 14 370 Kč 14 370 Kč
Jihočeský kraj Písek 10 660 Kč 12 602 Kč 14 080 Kč 14 852 Kč 14 902 Kč
Jihočeský kraj Strakonice 10 152 Kč 11 980 Kč 13 137 Kč 13 766 Kč 14 380 Kč
Jihočeský kraj Tábor 9 385 Kč 11 770 Kč 13 185 Kč 14 670 Kč 14 670 Kč
Jihočeský kraj České Budějovice 13 310 Kč 14 770 Kč 16 230 Kč 17 370 Kč 17 380 Kč
Jihočeský kraj Český Krumlov 10 310 Kč 12 845 Kč 13 633 Kč 13 633 Kč 14 880 Kč
Karlovarský kraj Cheb 9 800 Kč 11 770 Kč 13 280 Kč 13 970 Kč 15 530 Kč
Karlovarský kraj Karlovy Vary 10 810 Kč 12 391 Kč 14 230 Kč 14 924 Kč 15 018 Kč
Karlovarský kraj Sokolov 8 914 Kč 10 770 Kč 12 230 Kč 12 370 Kč 13 663 Kč
Kraj Vysočina Havlíčkův Brod 10 590 Kč 12 445 Kč 13 730 Kč 15 370 Kč 15 370 Kč
Kraj Vysočina Jihlava 12 234 Kč 14 770 Kč 16 230 Kč 17 370 Kč 18 230 Kč
Kraj Vysočina Pelhřimov 10 798 Kč 13 580 Kč 14 805 Kč 14 811 Kč 15 380 Kč
Kraj Vysočina Třebíč 11 310 Kč 13 270 Kč 14 230 Kč 14 370 Kč 15 520 Kč
Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 9 993 Kč 13 215 Kč 13 786 Kč 15 031 Kč 15 031 Kč
Královéhradecký kraj Hradec Králové 13 310 Kč 15 770 Kč 17 230 Kč 17 662 Kč 18 380 Kč
Královéhradecký kraj Jičín 11 285 Kč 12 970 Kč 14 805 Kč 14 870 Kč 16 880 Kč
Královéhradecký kraj Náchod 9 410 Kč 11 770 Kč 13 230 Kč 13 870 Kč 14 005 Kč
Královéhradecký kraj Rychnov nad Kněžnou 10 456 Kč 13 270 Kč 13 978 Kč 14 370 Kč 15 780 Kč
Královéhradecký kraj Trutnov 9 963 Kč 12 683 Kč 14 045 Kč 14 045 Kč 15 857 Kč
Liberecký kraj Jablonec nad Nisou 10 810 Kč 13 130 Kč 15 230 Kč 15 987 Kč 16 880 Kč
Liberecký kraj Liberec 11 978 Kč 14 470 Kč 15 730 Kč 16 370 Kč 17 408 Kč
Liberecký kraj Semily 9 810 Kč 12 770 Kč 14 230 Kč 15 370 Kč 16 410 Kč
Liberecký kraj Česká Lípa 10 182 Kč 12 460 Kč 13 726 Kč 14 370 Kč 14 880 Kč
Moravskoslezský kraj Bruntál 8 575 Kč 10 270 Kč 11 730 Kč 12 170 Kč 13 614 Kč
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek 11 175 Kč 13 310 Kč 14 919 Kč 15 276 Kč 15 743 Kč
Moravskoslezský kraj Karviná 9 744 Kč 11 560 Kč 12 793 Kč 13 590 Kč 14 628 Kč
Moravskoslezský kraj Nový Jičín 9 664 Kč 12 170 Kč 13 934 Kč 14 870 Kč 14 960 Kč
Moravskoslezský kraj Opava 10 610 Kč 13 372 Kč 15 230 Kč 15 370 Kč 16 880 Kč
Moravskoslezský kraj Ostrava-město 11 246 Kč 13 350 Kč 14 530 Kč 15 233 Kč 15 982 Kč
Olomoucký kraj Jeseník 9 310 Kč 10 384 Kč 12 230 Kč 12 520 Kč 12 520 Kč
Olomoucký kraj Olomouc 12 310 Kč 14 770 Kč 16 762 Kč 17 370 Kč 17 380 Kč
Olomoucký kraj Prostějov 10 477 Kč 12 770 Kč 14 730 Kč 15 654 Kč 16 355 Kč
Olomoucký kraj Přerov 10 310 Kč 11 810 Kč 13 676 Kč 14 320 Kč 15 380 Kč
Olomoucký kraj Šumperk 10 310 Kč 12 311 Kč 12 930 Kč 13 520 Kč 14 380 Kč
Pardubický kraj Chrudim 11 310 Kč 12 770 Kč 14 095 Kč 14 945 Kč 15 380 Kč
Pardubický kraj Pardubice 12 990 Kč 15 552 Kč 16 804 Kč 17 870 Kč 19 005 Kč
Pardubický kraj Svitavy 10 310 Kč 12 719 Kč 13 730 Kč 13 730 Kč 14 380 Kč
Pardubický kraj Ústí nad Orlicí 9 992 Kč 11 770 Kč 13 580 Kč 14 170 Kč 14 380 Kč
Plzeňský kraj Domažlice 9 310 Kč 11 770 Kč 12 230 Kč 13 670 Kč 13 670 Kč
Plzeňský kraj Klatovy 9 310 Kč 11 770 Kč 13 230 Kč 13 230 Kč 13 380 Kč
Plzeňský kraj Plzeň-jih 10 310 Kč 11 770 Kč 14 230 Kč 17 370 Kč 17 370 Kč
Plzeňský kraj Plzeň-město 12 810 Kč 14 770 Kč 16 850 Kč 17 870 Kč 18 766 Kč
Plzeňský kraj Plzeň-sever 10 866 Kč 13 770 Kč 15 230 Kč 15 230 Kč 17 180 Kč
Plzeňský kraj Rokycany 9 988 Kč 12 615 Kč 12 830 Kč 13 845 Kč 13 845 Kč
Plzeňský kraj Tachov 10 825 Kč 12 770 Kč 14 180 Kč 14 180 Kč 15 891 Kč
Středočeský kraj Benešov 11 330 Kč 14 789 Kč 15 496 Kč 17 326 Kč 17 326 Kč
Středočeský kraj Beroun 13 200 Kč 15 270 Kč 17 924 Kč 18 370 Kč 18 370 Kč
Středočeský kraj Kladno 12 815 Kč 15 020 Kč 16 630 Kč 17 813 Kč 19 642 Kč
Středočeský kraj Kolín 12 400 Kč 14 770 Kč 17 208 Kč 17 370 Kč 18 380 Kč
Středočeský kraj Kutná Hora 11 635 Kč 14 072 Kč 16 080 Kč 16 080 Kč 19 113 Kč
Středočeský kraj Mladá Boleslav 13 310 Kč 14 873 Kč 17 643 Kč 17 803 Kč 19 430 Kč
Středočeský kraj Mělník 12 608 Kč 15 810 Kč 16 630 Kč 18 370 Kč 19 380 Kč
Středočeský kraj Nymburk 13 310 Kč 15 295 Kč 17 198 Kč 17 370 Kč 19 080 Kč
Středočeský kraj Praha-východ 15 310 Kč 17 770 Kč 21 150 Kč 22 849 Kč 22 849 Kč
Středočeský kraj Praha-západ 15 310 Kč 18 770 Kč 21 080 Kč 22 370 Kč 24 805 Kč
Středočeský kraj Příbram 11 523 Kč 13 770 Kč 15 230 Kč 16 370 Kč 16 370 Kč
Středočeský kraj Rakovník 11 310 Kč 14 103 Kč 16 884 Kč 16 884 Kč 17 380 Kč
Zlínský kraj Kroměříž 10 280 Kč 12 770 Kč 14 230 Kč 14 730 Kč 15 580 Kč
Zlínský kraj Uherské Hradiště 11 310 Kč 13 770 Kč 15 230 Kč 15 230 Kč 16 081 Kč
Zlínský kraj Vsetín 10 924 Kč 12 770 Kč 13 955 Kč 13 955 Kč 16 380 Kč
Zlínský kraj Zlín 11 310 Kč 13 651 Kč 15 230 Kč 15 870 Kč 16 680 Kč
Ústecký kraj Chomutov 9 554 Kč 11 770 Kč 13 260 Kč 13 687 Kč 14 380 Kč
Ústecký kraj Děčín 9 229 Kč 11 688 Kč 12 530 Kč 13 953 Kč 14 718 Kč
Ústecký kraj Litoměřice 11 652 Kč 13 770 Kč 15 637 Kč 15 970 Kč 15 970 Kč
Ústecký kraj Louny 10 810 Kč 12 770 Kč 13 730 Kč 13 885 Kč 15 605 Kč
Ústecký kraj Most 9 403 Kč 11 382 Kč 12 676 Kč 13 370 Kč 13 978 Kč
Ústecký kraj Teplice 9 696 Kč 11 770 Kč 12 814 Kč 14 370 Kč 14 370 Kč
Ústecký kraj Ústí nad Labem 10 011 Kč 11 770 Kč 13 308 Kč 13 731 Kč 14 305 Kč

Životní minimum ovlivní i další dávky a podpory 

Změna životního minima se nepromítne jen do superdávky. Navázaný je na něj také příspěvek při pěstounské péči

školení pro účetní listopad

Nové částky se mohou promítnout také do dalších sociálních podpor, například do nároku na porodné, mimořádnou okamžitou pomoc nebo příspěvek na zvláštní pomůcku. 

Zvýšení životního minima od října se do výpočtu nezabavitelné částky při exekučních srážkách promítne až od 1. ledna 2027, protože pro její výpočet se používají částky životního minima, normativního nájemného a energetického paušálu platné k 1. lednu daného roku. 

V říjnu se zvýší cestovní náhrady, o kolik získají zaměstnanci víc za benzin při pracovní cestě? Přečtěte si také:

V říjnu se zvýší cestovní náhrady, o kolik získají zaměstnanci víc za benzin při pracovní cestě?

Jak ovlivní nová superdávka vaše příjmy?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Kvíz týdne

Za kolik se kouřilo a pilo za socialismu? Zkuste si RETRO KVÍZ
1/14 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více
Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO