PODCAST: Kolem čtvrtiny mých klientů tvoří abstinenti, říká investor do alkoholu

Češi jsou na špičce v žebříčcích konzumace alkoholických nápojů a zároveň se vyznačují obřími počty sběratelů čehokoliv. Obě vášně se tak mohou spojit a sbírka alkoholu se může stát zajímavou alternativní investicí. Jaké druhy alkoholu jsou pro to vhodné? Jaká jsou úskalí při investování do vína, whisky či rumu?

Představa, že pro investování do kvalitního alkoholu potřebujete do začátku velký objem peněz, je lichá. Stejně jako mínění, že investor nutně musí být konzumentem daného moku. Jak investovat, jestliže jste konzervativní investor? Jaké jsou výhody „tvrdého alkoholu“ oproti investicím do vína?

Nejen na tyto otázky odpovídal v šestém dílu podcastu o alternativních investicích Robert Vaněček, investor do alkoholu, majitel a zakladatel projektu Prestige Portfolio, které se zaměřuje na sbírky stařených destilátů. Tedy takových, které dozrávají v sudech.

Zdroj: Robert Vaněček, autor Hana Kalvachová, použito se souhlasem

Může do alkoholu investovat i abstinent?

Může (úsměv). Musím říct, že za mých 22 let v této branži, kdy se věnuji sbírání a investování do alkoholu, tak vím, že zhruba dvacet až třicet procent mých klientů nepije. Baví je ten příběh a samotné sbírání alkoholu. Je to vášeň sběratelství, která jde ruku v ruce s posuzováním investice.

Do jakého alkoholu lze investovat v dnešní době?

Když se podíváme okolo sebe, tak vidíme, že investovat a sbírat se dá cokoliv. To znamená, že se sbírají i úplně základní značky alkoholu. Počínaje od nějaké dvousetkorunové lahve až po ty luxusní, které stojí miliony.

Do jakého alkoholu se investuje v Česku?

V Česku se alkohol sbírá hodně. Běžně se sbírají giny, různé bílé pálenky, to znamená nestařené destiláty. Nicméně ze středně- a dlouhodobého hlediska jsou vhodnější na sbírku i investování stařené destiláty typu whisky a koňak.

Co investování do vína?

Existuje mnoho lidí, kteří sbírají tichá vína a šampaňské. Já se již věnuji pouze stařeným destilátům. U sbírání vína je ta problematika trochu složitější než u destilátů, protože v každé lahvi vína probíhá živý proces. Ten můžete vy nebo kdokoli, kdo přijde s lahví do styku, ovlivnit příznivě, či negativně. Je tedy riziko, že víno může být i neprodejné. U destilátů je toto riziko minimální.

Dále u investičního vína většinou potřebujete odborného garanta, který vám víno uskladní a dá vám na to razítko. Až za 10, 15, nebo 20 let budete víno prodávat, tak kupující většinou chce vidět nějaké ověření o místu uskladnění. S odborným garantem dostanete očekávané finance, ale na druhé straně musíte počítat s náklady na uskladnění. Pokud jste měl víno patnáct let doma ve vašem sklepě, tak to nemusíte prodat za požadovanou částku. U destilátu většinou tento problém odpadá, protože je to hotový produkt, který se skladuje snáze.

Takže investiční whisky mohu skladovat ve své vinotéce v obývacím pokoji?

Dá se říci, že ano. Ale musíte splnit určité parametry skladování. Například zabránit slunečnímu svitu dopadat na investiční lahve. Lahev by neměla být ve vlhku, protože se plísně mohou dostat přes korek do alkoholu nebo poškodit etiketu, balení.

Jaké zhodnocení mohu očekávat u investic do destilátů?

Je to různé. Já u všech edic, které dávám klientům do sbírek, očekávám výkon, aby pokryl ideálně inflaci z toho středně- a dlouhodobého horizontu. Nad míru inflace pak očekávám další tří- až šestiprocentní zhodnocení. Nicméně jsou edice, které během pěti let udělají stonásobné zhodnocení. K těmto edicím se většinou hůře dostáváte, protože výrobci moc dobře vědí, co prodávají. Já jako člověk, který dlouhodobě kupuje alkohol přímo od výrobců a prodává ho sběratelům, tak i já se dostanu k omezenému množství kusů lahví, přestože to dělám již třetí dekádu a řadu výrobců osobně znám.

Rozhovor je pouhým zlomkem podcastu, který si poslechněte v přehrávači:

Hraje u stařených destilátů roli vedle staří i samotný ročník výroby? Například u vína je každý ročník odlišný…

Ne, ročník prakticky nehraje žádnou roli. Co se týká ročníkových věcí, to je záležitost většinou vína. U stařených destilátů je to trošičku jinak, protože se přes 90 % z nich míchá z více ročníků, právě proto, aby ta kvalita byla konzistentní. Navíc odebírám od firem, které vyrábějí destiláty po staletí. A ten proces destilace, míchání i zrání je již vyzkoušený, stejně jako výběr obilí, vody či vína.

Ročníková kvalita hraje roli spíše u menších výrobců koňaku, kteří vyrábí ročníkové koňaky. A tam může být skrytý poklad, většinou nestojí tolik peněz, protože nemají vybudované jméno, ale tam se opravdu za dobré peníze dají najít špičkové koňaky. Ale spíše na pití, a ne na investici.

Jak mám postupovat při prodeji investičního alkoholu?

Určitě musíte počítat s tím, že likvidita je rozhodně pomalejší, než většina lidí očekává. České značky prodáte víceméně jen u nás. Když prodáváte produkt velké značky, začnete samozřejmě v České republice, ale je možné prodat lahve i v zahraničí, ideálně co nejblíž. Protože čím dál prodáváte, tím větší náklady to s sebou nese, prostředník si za to vezme více. Poměrně velký trh je Německo, pak Francie či Velká Británie. A s Velkou Británii je to po brexitu složitější. No a když neprodáte ani tam, tak Asie, například v Singapuru i jinde, je trh dynamický a daří se velké značky poměrně dobře umisťovat a výhodně prodávat. U prodeje významných značek či velkých edic může probíhat prodej i přes aukční síně.

UPOZORNĚNÍ: Každá investice s sebou nese riziko ztráty hodnoty. Článek není investičním doporučením webu Finance.cz.

