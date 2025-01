Stát bude dotovat solární elektrárny jen do výkonu 5 kWp. Firmám se to nelíbí, fond má ale jasno

BYDLENÍ

Chcete si pořídit solární elektrárnu? Program Nová zelená úsporám finančně podpoří už jen fotovoltaiku do výkonu 5 kWp. Firmy s něčím takovým nesouhlasí. Státní fond životního prostředí ČR v nižším výkonu nevidí problém.

Program Nová zelená úsporám projde výraznými změnami. Od února 2025 se sloučí program Light a Standard a společně s tím také zruší podmínka spočívající v omezení rezervovaného výkonu u fotovoltaiky. Klesne i výše podpory.

Dozvíte se:

Solární elektrárny s nižším výkonem budou podpořeny i nižší částkou

Od února 2025 Nová zelená úsporám podpoří pouze pořízení fotovoltaických elektráren do výkonu 5 kWp, dosud se přitom za splnění podmínek přiznávala dotace i zařízením o výkonu do 10 kWp. (Jednotka kWp značí špičkový výkon solární elektrárny za ideálních podmínek; 1 kWp instalovaného výkonu vyrobí v tuzemských podmínkách přibližně 1000 kWh elektřiny ročně, uvádí energetická společnost E.ON.) Zároveň také dochází i ke snížení dílčí podpory, a to ze 160 000 na 120 000 Kč.

Marie Šůchová, referentka komunikace ze Státního fondu životního prostředí, vysvětluje, že je tento krok podmíněn sjednocením míry podpory u všech opatření. Podpora se tak ustálí na 30 % realizačních nákladů (dříve 50 %). Dále se také jedná o důsledek poklesu cen fotovoltaických panelů, akumulačních systémů a příslušných technologií.

Firmám se snížení výkonu u fotovoltaiky nelíbí

Firmy, které se zabývají solárními elektrárnami, změnu vůbec nevidí optimisticky. Např. René Milota, jednatel společnosti Acetex, uvádí: „Ohlášené změny podmínek Nové zelené úsporám od února příštího roku přinášejí extrémní znevýhodnění pro zájemce o fotovoltaické elektrárny z řad majitelů rodinných domů. Výrazné snížení podpory a její zastropování do výkonu 5 kWp bude znamenat markantní zpomalení přechodu českých domácností na obnovitelné zdroje energií a negativně dopadne na celý trh.“

Dále také dodává, že radikální změny budou likvidační pro majitele realizačních firem, ale i pro dodavatele komponent a dalších společností v celém obchodním řetězci. „Podobné dramatické úpravy dotačních podmínek, které jsou v poslední době velmi časté, navíc poškozují všechny firmy z odvětví i v očích bank, které jim kvůli nevyzpytatelným změnám nechtějí poskytovat firemní úvěry,“ doplňuje.

Úpravy vidí negativně i Mário Franko, vedoucí fotovoltaických řešení pro domácnosti společnosti E.ON Energie. „Podle našich zkušeností fotovoltaika s výkonem 5 kWp bude pro velkou část domácností nedostačující a snížení dotované částky pak může zkomplikovat pořízení vlastní fotovoltaiky a zhorší rentabilitu projektů. Věříme, že dojde ještě k úpravám, které dopady těchto změn zmírní. Zájemcům o fotovoltaickou elektrárnu se snažíme ještě zajistit dotace za stávajících podmínek, a pokud o pořízení mají zájem, neměli by otálet.“

Státní fond životního prostředí tvrdí, že je snížený výkon dostačující

Redakce Finance.cz se s výtkami firem obrátila přímo na Státní fond životního prostředí (SFŽP). Podle jeho vyjádření je však takový výkon pro průměrný dům dostačující. „Podle našich rešerší je pětikilowattpeaková elektrárna dostačující k pokrytí většiny standardních domů. V žádném případě nebráníme domácnostem instalovat si větší elektrárnu – rozšířit výkon přesahující 5 kWp mohou podle vlastního uvážení, byť bez dotační podpory,“ prohlašuje Marie Šůchová.

Maximální podporovaný výkon do 5kWp podpírá i argumentem, že Nová zelená úsporám klade důraz na komplexní řešení úspor na rodinných domech, jejichž součástí je instalace solárních systémů primárně pro vlastní spotřebu bez přetoků do distribuční sítě.

Stejný názor na dostačující výkon má i energetická specialistka Světlana Kravčenková: „Většině spotřebitelů v rodinných domech plně postačuje fotovoltaická elektrárna s výkonem 5 kWp a nižším. Jsou ovšem případy, kdy je instalovaný výkon solární elektrárny 10 kW málo, ale takových spotřebitelů není mnoho.“ Doplňuje také, že se na ni občas obracejí klienti, kteří byli dokonce příliš velkým výkonem solárního systému poškozeni. Vyšší výkon instalovali na základě klamného doporučení realizační firmy, které věřili.

Další otázkou nicméně zůstává, zda budou majitelé rodinných domů v budoucnu nuceni do instalace tepelných čerpadel. „Pak by mohl být potřebný výkon z fotovoltaické elektrárny vyšší, než je dnes obvyklé,“ uzavírá Světlana Kravčenková.

Od února budou platit ještě další omezení

Společnost Acetex upozorňuje, že v programu Nová zelená úsporám od února 2025 začnou platit i další změny, které některým žadatelům ztíží přístup k dotacím. Aby mohla být podpora přiznána, bude nově nutné, aby majitelem rodinného domu nebyla právnická osoba. Dále také začne platit i majetkový test. Ten bude mít za cíl znepřístupnit finance z programu těm žadatelům, kteří jsou majiteli více než dvou nemovitostí určených k bydlení.

Žadatelé také budou muset nově splnit i dobu udržitelnosti. Ta bude spočívat v nutnosti mít v nemovitosti trvalý pobyt alespoň 5 let.

Kdy se programy Light a Standard uzavřou?

Program Nová zelená úsporám Standard už byl vyčerpán k 13. prosinci 2024. Je tedy jen otázkou času, kdy dojde k vyčerpání alokace u programu Light.

Nová zelená úsporám na svém webu data aktualizuje každý den a upozorňuje, že je možné i nadále podávat žádosti i do programu Oprav dům po babičce. Beze změn také pokračuje podpora v oblasti bytových domů i výměna neekologických zdrojů tepla pro nízkopříjmové domácnosti.

Nová zelená úsporám – Jak podat žádost po realizaci (návod)

Zdroj: YouTube / Státní fond životního prostředí ČR