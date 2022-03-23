Як записати дитину з України в початкову школу?

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Ви приїжджаєте з України до Чехії з дитиною шкільного віку? Як організувати прийняття української дитини в чеську початкову школу і де шукати вільні місця?

Міністерству освіти та молоді довелося реагувати на велику міграційну хвилю дітей з України, встановивши процедури включення дітей до початкових та дитячих садків. Виходячи з цього, вона опублікувала кілька методологій про те, як приймати дітей до навчальних закладів.

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Віза за метою терпимості для дітей з України

Перш ніж батьки вирішать звернутися до навчального закладу щодо прийняття дитини, необхідно оформити так звану візу за метою терпіння для законних опікунів та їх дітей. Після отримання цих віз громадяни автоматично стають учасниками медичного страхування, яке оплачує держава. Для оформлення віз можна скористатися регіональними центрами допомоги, які були створені для цих цілей.

З якого дня зареєструвати дитину до початкової школи?

Обов'язкове відвідування школи стосується всіх дітей, які проживають в Чехії більше 90 днів. До закінчення цього терміну не обов'язково записувати дитину в школу, але це теж не заборонено. Якщо законний опікун вирішує помістити дитину в навчальний заклад, він повинен мати забезпечені умови і фінансову стабільність.

Школа би мала надавати дитині місце відповідно до її поточного місця проживання. Однак, якщо законний опікун запитує школу протягом навчального року, школа не зобов'язана прийняти дитину.

По законі, школа повинна забезпечити безкоштовне місце для дитини з зони покриття тільки при правильному записі в новий навчальний рік.

Інтерактивні карти проекту Shkola.CZ, де всі навчальні заклади можуть публікувати інформацію про кількість звільнених місць для українських учнів, можуть бути використані для пошуку вільних місць у початкових школах.

Чи можна звільнити дитину від деяких предметів?

Закон про освіту дозволяє звільнити дитину від деяких предметів освітньої програми на прохання її законного опікуна. Для учнів, звільнених таким чином від регулярного навчання, школа повинна підготувати програму заміщення викладання відповідно до поточних освітніх потреб учнів. Таким чином, у випадку з українськими учнями не виключено, що вони будуть відключені від своїх звичайних класів і сформують власну групу з конкретним навчальним планом.

Які документи потрібно подати із заявою на прийняття до початкової школи?

Законний опікун може письмово звернутися до керівника школи з проханням про прийняття дитини до навчального закладу. При цьому заявник повинен демонструвати свої документи, що посвідчують особу, та документи дитини (для цих цілей достатньо віза). Для пошуку форм, пов'язаних з системою освіти, можна скористатися сайтом з перекладеними формами на українську мову

Хто представляє дитину, яка не має законного опікуна?

Законним опікуном є не тільки родич, але і особа, якій довірена опіка над дитиною. Якщо дитина не має законного опікуна, суд призначає опікуна для дитини. Інституційний об'єкт також може стати опікуном. Якщо дитина без законного опікуна знайдена, необхідно звернутися в OSPOD з приводу цієї ситуації.

Чи потрібно платити за дитину в школі?

Тільки керівник школи приймає рішення про звільнення від виплат, пов'язаних з відвідуванням школи (позашкільний клуб, харчування,...). Приймаючи рішення про звільнення від гонорару, директор приймає рішення індивідуально відповідно до ситуації дитини. Складне фінансове становище також можна вирішити за допомогою некомерційного проекту projektem Obědy pro děti, який діє під Міністерством освіти.

Залучення коштів на викладання чеської мови українським дітям

Для викладання чеської мови можна залучити кошти з Національного плану репетиторства для дітей з України, оскільки це учні, яким загрожує провал школи через нинішню воєнну ситуацію. Ці кошти призначені тільки для репетиторства дітей, які є учнями школи.

Чи потрібно навчати дітей з України чеської мови?

Хоча в нинішній ситуації незрозуміло, як довго українські діти перебуватимуть у Чехії, бажано, щоб вони вивчили основи чеської мови. З метою орієнтування новоприбулих учнів школа повинна скористатися послугами координатора адаптації, до якого українські діти могли б звернутися протягом перших 4 тижнів після вступу до шкільного закладу.