За яких умов дитину з України можна записати в дитячому садку?

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Ви тікаєте від війни в Україні до Чехії зі своїми дітьми і хочуть інтегруватися в систему освіти Чехії? Як діяти в такому випадку і де можна знайти вакансії?

У той же час, з численним приїздом жінок з дітьми до Чехії, треба було вирішити питання включення дітей у дитячих садках та початкових школах. З цієї причини Міністерство освіти випустило кілька методологій, спрямованих на доступ до адаптації дітей до чеських колективів та умови для прийняття дітей до навчальних закладів.

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Віза для дітей з України

Перш ніж звертатися до відповідного дитячого садка, школи або іншої організації, необхідно оформити візу для себе і своїх дітей. Наразі громадяни України отримують спеціальну візу з метою терпимості. Після отримання візи громадяни автоматично стають учасниками медичного страхування в Чехії, яке оплачується державою. Весь процес можна легко впоратися зробити в деяких регіональних центрах допомоги Чеської Республіки (Krajské asistenční centra ČR), які були створені для цих цілей.

Прийом дитини з України в дитячий садок

Діти з України можуть бути включені до чеської дошкільної освіти, так само як діти з Чехії. При прийомі дітей обох національностей дотримуються однакові законодавчі норми.

Коли необхідно помістити дитину з України в дитячий садок?

Не варто поспішати з приїздом дітей в дошкільні заклади. Обов'язкова дошкільна освіта поширюється на дітей, які будуть проживати в Чехії постійно або тимчасово більше 90 днів. Перед записом до дитячого садка законні опікуни дитини повинні вирішити житлову ситуацію та фінансове забезпечення. Якщо розміщення не потрібно, краще дати дитині час на адаптацію в незнайомомій країні, а вже потім подумати про дошкільну освіту.

Якщо родичі хочуть записати дитину в дитячий садок раніше, ніж через 90 днів, вони мають право зробити це за законом. Дитина повинна бути прийнята дитячим садком, який знаходиться в зоні покриття проживання дитини. Однак багато дошкільних закладів мають наповнені всі місця протягом року, і це не їх обов'язок закладу, забезпечити місце.

Для пошуку вакансій в дитячих садках і школах був створений проект Shkola.cz, де можна знайти інтерактивну карту з вільними можливостями для розміщення в окремих комунальних навчальних закладах. На навчальний рік 2022/2023 батьки з дітьми можуть брати участь у запису в період з 2 по 16 травня 2022 року. При записі на наступний навчальний рік дитячий садок в зоні покриття зобов'язаний прийняти дитину.

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Які документи підготувати для подачі заяви на прийняття до дитячого садка?

Для запясу в дитячий садок необхідно надати підтвердження ідентифікації особи дитини і законного опікуна. Віза також може служити підтвердженням особи.

Також необхідно надати докази вакцинації дитини. При цьому держава хоче діяти більш м'яко, так як усвідомлює складність ситуації. Тому найближчими днями Міністерство освіти обговорить ці питання з Міністерством охорони здоров'я. Результати переговорів повинні бути опубліковані якомога швидше.

Для отримання різних документів, пов'язаних з розміщенням дитини в дитячому садку, батьки можуть відвідати сайт з перекладами форм на українську мову відвідати сайт з перекладами форм на українську мову

Що робити, якщо дитина з України залишилася без законного опікуна?

Законним опікуном не мусить бути тільки родич, але і особа, яка має опік над дитиною. Крім того, існує також опікун або інституційний об'єкт, який відповідає за догляд за дитиною. Ці особи можуть представляти неповнолітнього в діях так само, як і родич дитини.

У ситуації, коли дитина приїжджає в Чехію без законного представника, суд повинен вирішити, який опікун буде призначений дитині. У цих випадках необхідно негайно звернутися до OSPOD про дитину без законного представника (OSPOD).

Чи потрібно платити за користування дитячим садком і харчуванням?

Для того, щоб звільнитися від виплат за розміщення дитини в дитячому садку, необхідно звернутися до директора відповідного навчального закладу, який може, врахувавши ситуацію, звільнити або зменшити оплату. Директори з вільними місцями будуть максимально поступливими при прийомі дітей з України, але все стосується індивідуальної угоди.