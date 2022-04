Musí vám zaměstnavatel povolit neplacené volno?

Jak získat oprávnění k provozování dětské skupiny?

05.04.2022 | Veronika Němcová

Sehnat místo v klasické školce je leckdy tvrdým oříškem. I z toho důvodu mohou rodiče již několik let umístit dítě do tzv. dětské skupiny, která je poměrně novou nekomerční službou v oblasti péče o předškolní děti. Jak dětské skupiny fungují a co vše je potřeba splnit pro jejich založení?