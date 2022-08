Které zákroky u zubaře jsou kompletně hrazené z veřejného zdravotního pojištění?

POJIŠTĚNÍ

Návštěva zubaře nemusí stát veškeré úspory. Zákon o veřejném zdravotním pojištění definuje výkony, kdy za zákrok nemusíte platit zcela nic. O jaké zákroky se jedná? Které výkony jsou od roku 2022 nově hrazené ze zdravotního pojištění?

Zákon o veřejném zdravotním pojištění definuje stomatologické výkony hrazené kompletně zdravotní pojišťovnou nebo zákroky, které si pacient hradí zcela ze své kapsy. U stomatologických výkonů dosud není žádný, který by byl hrazený pojišťovnou pouze částečně.

Jinak je tomu u stomatologických výrobků, na kterých se může částečně finančně podílet i sám pacient.

Povinností zubního lékaře je nabídnout takové ošetření/výrobky, které jsou plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Po obeznámení pacienta se standardním vyšetřením může zubní lékař informovat o nadstandardních výkonech, které již hrazené ze zdravotního pojištění nejsou.

Ceny za taková nadstandardní ošetření jsou individuální pro každou ordinaci a pacient má nárok před ošetřením nahlédnout do ceníku konkrétní zubní ordinace.

Není ani důležité, u které zdravotní pojišťovny je pojištěnec registrován. Úkony v zákoně o zdravotním pojištění platí pro všechny zdravotní pojišťovny ve stejném rozsahu.

Pacient ale nesmí opomenout to, že jeho zubní lékař musí mít smlouvu u zdravotní pojišťovny, u které je registrován. Jestliže je zapsán u jiné pojišťovny, než se kterou má jeho zubní lékař smlouvu, bude mu z veřejného pojištění hrazená pouze akutní a neodkladná péče, stejně jako kdyby pacient navštívil stomatologickou pohotovost.

Konec proplácení ortodontické léčby z estetických důvodů osobám starším 22 let

Co se nově hradí ze zdravotního pojištění ve stomatologii od roku 2022?

Začátek roku 2022 přinesl několik změn v úhradě výkonů ve stomatologii i ortodoncii. Nově se plně hradí ze zdravotního pojištění estetické plášťové korunky z kompozitního materiálu na přední zuby, které si do tohoto data musel hradit spoluúčastí sám klient.

Nově také pojišťovna přispívá na celkové a částečně snímatelné zubní náhrady, které jsou vyrobeny z kvalitnějších materiálů nebo za použití nových technologií, doposud byly tyto náhrady hrazené jen v základním provedení.

Rok 2022 také změnil proplácení preventivních prohlídek u stomatologů, přišli pacienti o 2 proplacené preventivní prohlídky?

Fixní i snímací rovnátka hrazená pouze ze zdravotních důvodů

Ještě v minulém roce se ze zdravotního pojištění hradily ortodontické výkony u pojištěnců starších 22 let. Nově se již tyto úkony pacientům starším 22 let nehradí. Hradí se pouze osobám překračujícím tuto věkovou hranici, které trpí těžkými vadami chrupu (rozštěpy, vrozenými vadami, mnohočetnou hypodoncií apod.). Ortodontická léčba je tak plně hrazená jenom pacientům do 22 let.

Pacientům starším 22 let nově proplácí zdravotní pojišťovna fixní ortodontické aparáty (rovnátka napevno) tehdy, když tato léčba souvisí s těžkými vadami chrupu, to stejné platí i pro snímací aparáty (sundávací rovnátka).

Co si u zubaře budete muset zaplatit sami?

Pečetění fisury

Koferdam

Trepanace alveolu

Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařství

Provizorní můstek zhotovený v ordinaci

Oprava fixní náhrady v ordinaci

Odborná ortodontická konzultace na žádost pacienta

Seznam výkonů, u kterých nesmí zubní lékař požadovat od pacienta žádné poplatky

Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce nebo při opakovaném založení zdravotnické dokumentace

Preventivní prohlídka registrovaného pojištěnce

Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou

Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce do dne dosažení 10 let v rámci registrace a preventivní péče

Signální výkon epizody péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku v rámci agregované péče

Stomatologické vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce do dne dosažení 6 let nebo registrovaného hendikepovaného pojištěnce

Stomatologické ošetření registrovaného pojištěnce od 6 let do dne dosažení 15 let

Akutní vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce – i v rámci pohotovostní služby

Klinické stomatologické vyšetření

Zhotovení intraorálního rentgenového snímku

Zhotovení extraorálního rentgenového snímku

Zhotovení ortopantomogramu

Vyhodnocení extraorálního rentgenového snímku

Zhotovení telerentgenového snímku lbi

Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale

Anestezie infiltrační

Ošetření stálého zubu fotokompozitní výplní

Ošetření stálého zubu plastickou výplní

Ošetření dočasného zubu plastickou výplní

Endodontické ošetření – dočasný zub

Primární endodontické ošetření – stálý zub – v rozsahu řezáků a špičáků

Primární endodontické ošetření – stálý zub – v rozsahu molárů a premolárů

Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu v rámci pravidelné parodontologické péče

Léčba chronických onemocnění parodontu

Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu

Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu

Subgingivální ošetření

Odebrání a zajištění přenosu transplantátu

Artikulace chrupu

Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem

Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice v rámci pravidelné specializované péče

Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice

Měření galvanických proudů

Signální výkon epizody péče/kontaktu v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře

Preventivní prohlídka registrovaného pojištěnce – bez dokladu celoživotního vzdělávání

Sutura lůžka

Běžná extrakce dočasného zubu

Extrakce stálého zubu nebo dočasného moláru s neresorbovanými kořeny

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

Chirurgické ošetřování retence zubů otevřenými metodami

Periapikální chirurgie

Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu

Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu

Ošetření dentoalveolárního traumatu

Ošetření zlomeniny čelisti

Intraorální incize

Zevní incize

Následné ošetření po chirurgických výkonech a ošetření jejich komplikací

Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch

Injekce i. m., i. v., i. d., s. c.

Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch specialistou chirurgem

