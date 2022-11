Vánoční trhy jsou v českých městech již v plném proudu. Na co by prodejci neměli zapomenout?

5 případů, kdy dostanete výpověď, i když jste v ochranné době

08.11.2022 | Lucie Mečířová

Jste v ochranné době? Pak by vás určitě mohlo zajímat, zda vás zaměstnavatel může vyhodit i přesto, že to v naprosté většině případů zákoník práce zakazuje. Jak to tedy je?