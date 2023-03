Srovnání průměrné mzdy a důchodu od roku 1994: jsou nyní nejvyšší důchody?

DŮCHODY A DÁVKY

Vláda se snaží zmírnit zákonnou valorizaci důchodů novelou, která má snížit průměrný růst důchodu na 760 Kč namísto 1770 Kč. Vláda uvádí, že by zákonná červnová valorizace neúnosně zvýšila výdaje státu letos i v dalších letech. Navíc argumentuje tím, že v časech vysoké inflace, mírného ekonomického propadu a nedostatečně rychle rostoucích mezd by i důchodci měli být solidární. Jsou nyní historicky nejvyšší důchody k poměru ke mzdám?

Veřejnost i politici vědí, že nynější důchodový systém je neudržitelný. Česká populace stárne a poměr pracujících, podnikajících a důchodců se dlouhodobě zhoršuje a zhoršovat bude. Demografii zkrátka nejde ohnout.

Neudržitelnost důchodového systému ukazují i lednová data, kdy se na důchodovém pojištění vybralo 49,84 miliardy korun, přičemž výdaje na dávky důchodového pojištění byly 57,63 miliardy korun. K tomu přičtěme ještě výdaje na správu důchodového systému ve výši 580 milionů a vyjde nám lednový schodek důchodového systému ve výši 8,37 miliardy korun.

Další prohloubení důchodového schodku způsobí červnová mimořádná valorizace.

Valorizace důchodů v červnu 2023: vzroste průměrně důchod o 760 Kč, nebo o 1770 Kč?

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ani Ministerstvo financí (MF) nepředpokládaly tak vysokou lednovou inflaci, která vyhnala mimořádnou červnovou valorizaci k průměrnému růstu důchodu o 1770 Kč, což by znamenalo růst výdajů státního rozpočtu v roce 2023 o 34,4 miliardy korun, v roce 2024 pak o dalších 58,8 miliardy korun, protože by se takto vysoká valorizace stala mandatorním výdajem.

Místo toho, aby MPSV zastropovalo novelou mimořádný růst důchodů již v prosinci či v lednu, kdy ještě předpokládalo růst mezi 700 až 1000 Kč, nyní musí v nouzovém stavu přes „peklo“ opozičních obstrukcí a hrozící ústavní žalobu měnit zákon tak, aby byl průměrný růst důchodu od června o 760 Kč, což by znamenalo růst výdajů státního rozpočtu o 15 miliard korun.

Novela musí projít legislativním procesem do 21. března 2023, jinak by platila pravidla současné zákonné valorizace. Vládní koalice má sílu protlačit novelu Poslaneckou sněmovnou i přes obstrukce a rovněž v Senátu má pohodlnou většinu. Podepsat novelu musí ještě prezident, což bude úkol pro nově zvoleného prezidenta Petra Pavla, který se k valorizacím důchodů vyjádří až po své inauguraci 9. března 2023.

Otazníkem zůstává případná ústavní žaloba, protože podle mnohých působí vládní novela retrospektivně.

Jaká je průměrná mzda ve srovnání s důchodem?

V tabulce vidíte, jak se historicky měnila výše průměrné mzdy a důchodu.

Průměrnou mzdu za rok 2023 jsme vypočítali na základě odhadu růstu průměrné mzdy o 7,5 % podle makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR z ledna 2023, u průměrného důchodu v roce 2023 pak uvádíme obě varianty po červnové valorizaci.

Z tabulky je patrné, že poměr průměrného důchodu a čisté mzdy (tu uvažujeme pouze po odečtení slevy na poplatníka) by v červnu 2023 mohl překonat 61% hranici při současně platné legislativě, u hrubé mzdy by pak průměrný důchod atakoval hranici 50 %, což by znamenalo nejvýraznější přiblížení důchodů a mezd v samostatné historii České republiky.

Jestliže dojde k nižšímu růstu důchodů podle vládní varianty, byl by poměr mzdy a důchodů nižší či srovnatelný s rokem 2022.

Při poměru k čisté mzdě (u které se v našem výpočtu uplatňuje pouze sleva na poplatníka) již v roce 2022 průměrný důchod pravděpodobně překročil hranici 60 % průměrné mzdy, při zachování platné valorizace by průměrný důchod atakoval 62% hranici čisté mzdy.

Z tabulky je dále patrné, že loni a letos nominální růst mezd zaostává za růstem důchodů kvůli mimořádným valorizacím způsobených vysokou inflací. Reálné mzdy očištěné o inflaci nerostou.

Vývoj průměrné hrubé a čisté mzdy a průměrného důchodu od roku 1994

Rok Průměrná hrubá měsíční mzda Průměrná čistá měsíční mzda Průměrná výše důchodu Poměr důchodu a hrubé mzdy Poměr důchodu a čisté mzdy 2023 42 850 Kč1 34 270 Kč1 20 200 Kč2/21 210 Kč3 47,1 %2/49,5 %3 58,9 %2/61,9 %3 2022 39 858 Kč4 32 058 Kč5 19 440 Kč6 48,8 % 60,6 % 2021 38 294 Kč 30 918 Kč 15 410 Kč 40,2 % 49,8 % 2020 35 119 Kč 26 653 Kč 14 451 Kč 40,5 % 54,4 % 2019 34 766 Kč 25 906 Kč 13 431 Kč 38,8 % 51,8 % 2018 32 510 Kč 24 463 Kč 12 391 Kč 38,1 % 50,7 % 2017 30 156 Kč 22 832 Kč 11 826 Kč 39,2 % 51,8 % 2016 28 250 Kč 21 526 Kč 11 439 Kč 40,5 % 53,1 % 2015 27 156 Kč 20 777 Kč 11 331 Kč 41,7 % 54,5 % 2014 26 357 Kč 20 216 Kč 11 065 Kč 42,0 % 54,7 % 2013 25 035 Kč 19 320 Kč 10 962 Kč 43,8 % 56,7 % 2012 25 067 Kč 19 342 Kč 10 770 Kč 43,0 % 55,7 % 2011 24 455 Kč 18 820 Kč 10 543 Kč 43,1 % 56,0 % 2010 23 864 Kč 18 513 Kč 10 093 Kč 42,3 % 54,5 % 2009 23 344 Kč 18 155 Kč 10 027 Kč 43,0 % 55,2 % 2008 22 592 Kč 17 264 Kč 9347 Kč 41,4 % 54,1 % 2007 20 957 Kč 16 153 Kč 8736 Kč 41,7 % 54,1 % 2006 19 546 Kč 15 161 Kč 8173 Kč 41,8 % 53,9 % 2005 18 344 Kč 13 930 Kč 7728 Kč 42,1 % 55,5 % 2004 17 466 Kč 13 315 Kč 7256 Kč 41,5 % 54,5 % 2003 16 430 Kč 12 590 Kč 7071 Kč 43,0 % 56,2 % 2002 15 524 Kč 11 956 Kč 6830 Kč 44,0 % 57,1 % 2001 14 378 Kč 11 154 Kč 6352 Kč 44,2 % 56,9 % 2000 13 219 Kč 10 260 Kč 5962 Kč 45,1 % 58,1 % 1999 12 797 Kč 10 033 Kč 5724 Kč 44,7 % 57,1 % 1998 11 801 Kč 9228 Kč 5367 Kč 45,5 % 58,2 % 1997 10 802 Kč 8436 Kč 4840 Kč 44,8 % 57,4 % 1996 9825 Kč 7654 Kč 4213 Kč 42,9 % 55,0 % 1995 8307 Kč 6446 Kč 3578 Kč 43,1 % 55,5 % 1994 7004 Kč 5484 Kč 3059 Kč 43,7 % 55,8 %

1 Průměrná hrubá mzda za 3. čtvrtletí 2022 podle ČSÚ zvýšená o predikci 7,5 % podle MF

2 Při průměrném růstu důchodu 760 Kč podle vládní novely

3 Při průměrném růstu 1770 Kč podle nynější platné legislativy

4 Průměrná hrubá mzda za 3. čtvrtletí 2022 podle ČSÚ

5 podle MPSV

Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat MPSV, ČSÚ

Valorizační mechanismus není připraven na vysokou inflaci a nízký růst mezd

Valorizační mechanismus chrání důchodce před inflací, což je správné, ovšem měl by více zohledňovat stranu příjmovou, tedy odvody důchodového pojištění zaměstnanců a OSVČ.

To by měla jednoznačně vláda zohlednit v důchodové reformě, protože jinak se bude „opoziční peklo“ i „zaskočení ministerstev“ opakovat v budoucnu a povede to pouze k dalšímu prohlubování dluhu, který čerstvě dosahuje 42,9 % HDP. To není žádná tragédie, ale tempo růstu dluhu je jedno z nejvyšších v EU, meziročně dluh vzrostl o 429,1 miliardy korun. Udržení takového tempa v tomto a dalších letech by již hrozilo snížením ratingového hodnocení a zdražením dluhu. A hlavně by ČR hrozila dluhová past, ve které skončilo například Řecko, kdy si stát na financování státního aparátu včetně důchodů půjčoval, což se v našem případě děje již pátým rokem po sobě. Jen za tuto dobu se dluh ČR zvýšil (a tento rok zvýší) o téměř 1,5 bilionu korun.

Růst důchodů je důležitý, jde ovšem o jeho míru. Nelze nechat tíhu inflace nést mladší generace (a rovněž budoucí generace prostřednictvím rostoucího zadlužení ČR), ačkoli důchodci jsou jedna z nejzranitelnějších skupin obyvatel.

