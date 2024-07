Příspěvek na péči už nebude vyplácet Úřad práce. Nevyléčitelně nemocní jej nově získají automaticky

DŮCHODY A DÁVKY

V příštím roce by se měl zjednodušit proces přiznávání příspěvku na péči. Nově již nebude spadat pod Úřad práce, ale pouze pod Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nevyléčitelně nemocní získají příspěvek na péči automaticky po předložení potvrzení od specialisty.

MPSV nedávno na svém facebookovém profilu informovalo o změně, která se výrazně dotkne příspěvku na péči. „Proces teď trvá i přes čtyři měsíce. Nově by to mohla být polovina. Příspěvky momentálně vyřizují dva úřady – Úřad práce a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nově by to však měl dělat jenom jeden úřad, a to ČSSZ. Novinka by mohla začít platit od první poloviny příštího roku. Navíc nebudou muset žadatelé na úřad a vše vyřeší v Klientské zóně JENDA online,“ komentoval změnu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

S účinností změn se počítá od 1. dubna 2025. Všechny dávky, které jsou vypláceny v souvislosti s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, začnou spadat pod správu ČSSZ. V současné době se na vyřízení podílí také Úřad práce, který dávky vyplácí. Úřadu práce se tak uvolní kapacity na jiné důležité úkony.

Zdroj: Depositphotos

Celý proces vyřízení dávky se tak má podle vyjádření MPSV urychlit. Žadatelé by nemuseli čekat několik měsíců na rozhodnutí o přiznání. „Sociální šetření by mělo být zahájeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů od zahájení řízení a provedeno (včetně vyhotovení písemného/elektronického záznamu) ve lhůtě 20 dnů od zahájení řízení (doposud až 30 dnů v souladu se správním řádem),“ uvádí důvodová zpráva návrhu zákona. Záznam ze sociálního šetření se bude nově evidovat také elektronicky.

Dávky převáděné z Úřadu práce pod správu ČSSZ:

příspěvek na péči,

příspěvek na zvláštní pomůcku a

příspěvek na mobilitu.

Současně s dávkami se pod agendu ČSSZ přesouvá také vyřízení průkazu osoby se zdravotním postižením, jehož vydání již má být bezplatné. Nově budou moci žadatelé využívat i jeho elektronickou podobu.

O příspěvek na mobilitu a průkaz osoby se zdravotním postižením bude možné požádat skrze jednu žádost, což znamená, že bude vedeno pouze jedno řízení o rozhodnutí.

O příspěvek na péči půjde zažádat přes aplikaci Jenda

Již od 1. dubna 2025 by šlo také o příspěvek na péči požádat přes aplikaci Jenda, kterou lze nyní vyřídit příspěvek na bydlení, přídavky na děti a rodičovský příspěvek. Tuto nabídku plánuje MPSV neustále navyšovat. I nadále má být zachována možnost o příspěvek požádat osobně, avšak již na pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Tip: Aplikace Jenda očima uživatelů. Na vyřízení příspěvku na bydlení se čeká i několik měsíců

Nevyléčitelně nemocní získají automatický nárok na příspěvek na péči

Nevyléčitelně nemocní získají nárok na příspěvek na péči ve výši III. stupně závislosti (14 800 Kč). Vyplácen jim bude po dobu 12 měsíců bez toho, aniž by u nich bylo prováděno sociální šetření a posuzování zdravotního stavu.

Stačit jim k tomu bude pouze potvrzení od ošetřujícího lékaře se specializovanou odborností. V současné době se tito lidé kvůli dlouhému vyřizování příspěvku ani nedožijí jeho přiznání. Tento krok by měl celý proces přiznání příspěvku na péči značně urychlit. Rozhodnuto o něm má být do 15 dnů od dodání všech podkladů.

Posudek o zdravotním stavu získá žadatel ještě před rozhodnutím

Posudek o zdravotním stavu žadatele má být posílán ještě před vydáním rozhodnutí, a to následující den po jeho vydání.

Změny by poprvé měly začít fungovat od 1. dubna 2025.

Výše příspěvku na péči pro dospělé od 1. července 2024

Míra závislosti Výše příspěvku na péči od 1. července 2024 Stupeň I 880 Kč Stupeň II 4900 Kč Stupeň III 14 800 Kč Stupeň IV 23 000 Kč Stupeň IV+ 27 000 Kč

Zdroj: Úřad práce

Zdroj: YouTube.com / Úřad práce ČR

Čtěte také:

Rodiče pobírající přídavky na děti nebudou muset od září platit školkovné

Úřad práce nabízí rekvalifikační kurzy za hubičku. A nejenom pro nezaměstnané