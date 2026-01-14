Blíží se termín daně z nemovitosti. Kdo musí podat daňové přiznání a kolik zaplatíte?

Od ledna do poloviny roku začíná daňová sezóna a hned první daní, která přichází na paškál, je daň z nemovitých věcí. Pojďme se proto podívat, kdo bude muset podat daňové přiznání, ale i kolik bude zhruba vypočtená daň činit. Od loňského roku se pak navíc týká rozšířeného okruhu osob.
Co se dozvíte v článku
Kdy a jak se podává daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
Laicky by se dalo říct, že daňové přiznání musí být podáno do konce ledna. Termínem skutečně oficiálně bývá 31. leden. Toto datum však v letošním roce 2026 připadá na sobotu, což znamená, že se termín podání posouvá na první pracovní den v následujícím týdnu. Letos tedy musí být přiznání k dani z nemovitých věcí podáno příslušnému finančnímu úřadu do pondělí 2. února.
Pokud byste se pak s podáním trošku zpozdili, nic se neděje. Přiznání musí být však nejpozději náležitě podáno do 5 pracovních dnů po 2. únoru. V tomto období se poplatníci ještě pořád vyhnou pokutě za opožděné podání, která činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení s tím, že se může vyšplhat až na 5 % z celkové částky vypočtené daně.
Vadilo by vám, kdyby stát sledoval vaše soukromé konverzace?
Přiznání musí podat téměř všichni noví vlastníci
Na rozdíl od přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u toho k dani z nemovitosti platí, že se v naprosté většině případů podává jen jednou a nikoliv každý rok. Následně už pravidelně chodí pouze složenka anebo pokyny k platbě.
V roce 2026 musí daňové přiznání podat ta osoba, která nabyla do vlastnictví nemovitost v období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025. Sem spadá samozřejmě nákup nemovitosti, dědictví, ale i nemovitost získaná darem. Platí to nejen pro byty a domy, ale i pro pozemky, stavby, rekreační objekty, parcely apod.
Další daňové přiznání ke stejné nemovitosti se pak podává jedině v případě, kdy jste výrazně měnili její parametry a to např. rozsáhlou rekonstrukcí, přestavbou anebo přístavbou. Totéž platí, pokud se nějak zvětšoval nebo zmenšoval pozemek.
Od roku 2025 se pak rozšířil okruh osob, které musí podat daňové přiznání k nemovitosti, přičemž dříve se jich tato povinnost netýkala:
-
Vlastník, který si na rok 2024 osvobozoval pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť, které nejsou veřejné prostranství, veřejně přístupné sportoviště nebo veřejně přístupná účelová komunikace jiná než podle § 4 odst. 1 písm. o) ZDNV, zpravidla lesní nebo polní cesta.
-
Vlastník lesního pozemku, který měl na zdaňovací období roku 2024 stanoven základ daně u lesního pozemku způsobem na základě ceny zjištěné podle platných cenových předpisů k 1. 1. zdaňovacího období.
-
Vlastník lesního pozemku, na kterém se částečně nachází les ochranný nebo les zvláštního určení a částečně les hospodářský, který nebyl na rok 2024 přiznán, protože nebyl předmětem daně. Od daně jsou v tomto případě osvobozeny pozemky anebo jejich části, na kterých se nachází ochranný les nebo les zvláštního určení.
-
Uživatel zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící k bydlení, pokud vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky není znám.
-
Skutečný uživatel zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, se kterou je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pokud je užívána k podnikání.
-
Nájemce nebo pachtýř zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, se kterou je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
-
Vlastník, který si na rok 2024 osvobozoval zdanitelné stavby drah, na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, které jsou užívány k podnikání v jiné oblasti než veřejná doprava nebo pronajímány anebo propachtovány za jiným účelem než k zajišťování veřejné dopravy.
Kam odevzdat daňové přiznání a do kdy zaplatit daň
Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se daná nemovitost nachází. Pokud jste tedy za předešlý rok nabyli více nemovitostí v různých krajích, budete přiznávat každou zvlášť a pokaždé jinému finančnímu úřadu.
Vypočtená daň z nemovitosti pak nemusí být uhrazena společně s podáním daňového přiznání. Stačí, když bude uhrazena do 31. května, který je oficiálním termínem pro platbu. Protože však i toto datum připadá v roce 2026 na víkend, postačí uhrazení do pondělí 1. června.
Kdo má pak vypočtenou daň z nemovitosti vyšší než 5000 Kč, může si její úhradu rozdělit do dvou splátek s tím, že první polovinu zaplatí do 1. června a druhou do 30. listopadu, který letos připadá na pondělí.
Pokyny k platbě s příslušnými identifikačními údaji protistrany poplatníci obdrží buď na složence anebo prostřednictvím emailu (pokud si o tuto možnost zažádali) anebo do datových schránek. Pokud by vám však nedorazili v dostatečném předstihu, informujte se u svého správce daně.
Vypočítejte si výši daně z nemovitosti na naší kalkulačce