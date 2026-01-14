Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Blíží se termín daně z nemovitosti. Kdo musí podat daňové přiznání a kolik zaplatíte?

Blíží se termín daně z nemovitosti. Kdo musí podat daňové přiznání a kolik zaplatíte?

Koupili jste v minulém roce dům? Anebo jste zdědili byt? Tak to budete muset podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Víte, jaké jsou termíny?
Od ledna do poloviny roku začíná daňová sezóna a hned první daní, která přichází na paškál, je daň z nemovitých věcí. Pojďme se proto podívat, kdo bude muset podat daňové přiznání, ale i kolik bude zhruba vypočtená daň činit. Od loňského roku se pak navíc týká rozšířeného okruhu osob.

Co se dozvíte v článku
  1. Kdy a jak se podává daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
  2. Přiznání musí podat téměř všichni noví vlastníci
  3. Kam odevzdat daňové přiznání a do kdy zaplatit daň

Kdy a jak se podává daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Laicky by se dalo říct, že daňové přiznání musí být podáno do konce ledna. Termínem skutečně oficiálně bývá 31. leden. Toto datum však v letošním roce 2026 připadá na sobotu, což znamená, že se termín podání posouvá na první pracovní den v následujícím týdnu. Letos tedy musí být přiznání k dani z nemovitých věcí podáno příslušnému finančnímu úřadu do pondělí 2. února.

Pokud byste se pak s podáním trošku zpozdili, nic se neděje. Přiznání musí být však nejpozději náležitě podáno do 5 pracovních dnů po 2. únoru. V tomto období se poplatníci ještě pořád vyhnou pokutě za opožděné podání, která činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení s tím, že se může vyšplhat až na 5 % z celkové částky vypočtené daně.

Přiznání musí podat téměř všichni noví vlastníci

Na rozdíl od přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u toho k dani z nemovitosti platí, že se v naprosté většině případů podává jen jednou a nikoliv každý rok. Následně už pravidelně chodí pouze složenka anebo pokyny k platbě.

V roce 2026 musí daňové přiznání podat ta osoba, která nabyla do vlastnictví nemovitost v období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025. Sem spadá samozřejmě nákup nemovitosti, dědictví, ale i nemovitost získaná darem. Platí to nejen pro byty a domy, ale i pro pozemky, stavby, rekreační objekty, parcely apod.

Další daňové přiznání ke stejné nemovitosti se pak podává jedině v případě, kdy jste výrazně měnili její parametry a to např. rozsáhlou rekonstrukcí, přestavbou anebo přístavbou. Totéž platí, pokud se nějak zvětšoval nebo zmenšoval pozemek.

Od roku 2025 se pak rozšířil okruh osob, které musí podat daňové přiznání k nemovitosti, přičemž dříve se jich tato povinnost netýkala:

  • Vlastník, který si na rok 2024 osvobozoval pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť, které nejsou veřejné prostranství, veřejně přístupné sportoviště nebo veřejně přístupná účelová komunikace jiná než podle § 4 odst. 1 písm. o) ZDNV, zpravidla lesní nebo polní cesta.

  • Vlastník lesního pozemku, který měl na zdaňovací období roku 2024 stanoven základ daně u lesního pozemku způsobem na základě ceny zjištěné podle platných cenových předpisů k 1. 1. zdaňovacího období.

  • Vlastník lesního pozemku, na kterém se částečně nachází les ochranný nebo les zvláštního určení a částečně les hospodářský, který nebyl na rok 2024 přiznán, protože nebyl předmětem daně. Od daně jsou v tomto případě osvobozeny pozemky anebo jejich části, na kterých se nachází ochranný les nebo les zvláštního určení.

  • Uživatel zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící k bydlení, pokud vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky není znám.

  • Skutečný uživatel zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, se kterou je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pokud je užívána k podnikání.

  • Nájemce nebo pachtýř zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, se kterou je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

  • Vlastník, který si na rok 2024 osvobozoval zdanitelné stavby drah, na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, které jsou užívány k podnikání v jiné oblasti než veřejná doprava nebo pronajímány anebo propachtovány za jiným účelem než k zajišťování veřejné dopravy.

Kam odevzdat daňové přiznání a do kdy zaplatit daň

Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se daná nemovitost nachází. Pokud jste tedy za předešlý rok nabyli více nemovitostí v různých krajích, budete přiznávat každou zvlášť a pokaždé jinému finančnímu úřadu.

Vypočtená daň z nemovitosti pak nemusí být uhrazena společně s podáním daňového přiznání. Stačí, když bude uhrazena do 31. května, který je oficiálním termínem pro platbu. Protože však i toto datum připadá v roce 2026 na víkend, postačí uhrazení do pondělí 1. června.

Kdo má pak vypočtenou daň z nemovitosti vyšší než 5000 Kč, může si její úhradu rozdělit do dvou splátek s tím, že první polovinu zaplatí do 1. června a druhou do 30. listopadu, který letos připadá na pondělí.

Pokyny k platbě s příslušnými identifikačními údaji protistrany poplatníci obdrží buď na složence anebo prostřednictvím emailu (pokud si o tuto možnost zažádali) anebo do datových schránek. Pokud by vám však nedorazili v dostatečném předstihu, informujte se u svého správce daně.

Vypočítejte si výši daně z nemovitosti na naší kalkulačce

nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
Koeficienty pro svou nemovitost
nápověda
Obec může vyhláškou pro jednotlivá území obce koeficient zvýšit o jednu kategorii. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru se nemovitost nachází. Pozor, některé obce mohou mít odlišné místní koeficienty i pro některé ulice či parcely v rámci stejné obce.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti
nápověda
Je-li předmětem daně zdanitelná stavba, vyplňte číslo popisné nebo evidenční, které jí bylo přiděleno.
nápověda
Uveďte parcelní číslo, na kterém se označený druh pozemku nachází. Parcelní číslo se zapíše tak, že před lomítkem se zapíše kmenové číslo parcely a za lomítkem poddělení.
