Deset nerozvážností při volbě předčasného důchodu

Odchod do starobního důchodu je individuálním rozhodnutím, pro některé zájemce je tak vhodným řešením předčasný důchod. Vždy je však dobré odchodu do předčasného důchodu věnovat dostatečnou pozornost, vše si pečlivě promyslet, aby nebyl předčasný důchod zbytečně nižší. Jakých chyb se vyvarovat a na co si dát pozor?
Petr Gola
Dnes

Předčasný důchod je trvale krácený a nižší než řádný důchod, přesto je pro některé žadatele z osobních, pracovní či zdravotních důvodů zajímavou volbou. Podívejme se však na deset vybraných záležitostí, které je vhodné si při odchodu do předčasného důchodu „ohlídat“ či kterým je dobré se vyvarovat.

Co se dozvíte v článku
  1. Nezjištění podmínky ohledně doby pojištění
  2. Unáhlený konec v zaměstnání
  3. Nevyčerpání podpory v nezaměstnanosti
  4. Nepřepočítání předčasného důchodu
  5. Nezkontrolování průběhu pojištění
  6. Špatný výběr termínu odchodu do předčasného důchodu
  7. Nevyužití možnosti dokončení celého roku pojištění
  8. Nezohlednění důchodových variant
  9. Předpokládané nižší krácení
  10. Počítání s vyšším přivýdělkem

Nezjištění podmínky ohledně doby pojištění

Zatímco nárok na řádný starobní důchod vzniká při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let, tak na předčasný důchod při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Někteří zájemci o předčasný důchod se tak mylně domnívají, že jim může být předčasný důchod přiznán, ale není tomu tak. Získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 40 let tři roky před dosažením řádného důchodového věku, což je nejdřívější možný termín pro odchod do předčasného důchodu, není snadné a předčasný důchod tak v praxi není pro každého. 

Unáhlený konec v zaměstnání

Možnost odchodu do předčasného důchodu v praxi dodává jistotu, že v případě pracovních problémů je možno již velmi rychle skončit a přitom nebýt bez finančních prostředků. Nemělo by to však být impulsem pro unáhlená rozhodnutí. I když je zaměstnání třeba namáhavé nebo je špatný pracovní kolektiv, tak je dobré nejdříve zkusit situaci vyřešit. Třeba lze začít u stávajícího zaměstnavatele vykonávat trochu jinou pracovní činnost, přejít na druhé oddělení nebo začít pracovat na zkrácený úvazek. Při práci až do dosažení řádného důchodového věku bude měsíční důchod vyšší mnohdy více, než někteří zájemci o předčasný důchod očekávají. 

Nevyčerpání podpory v nezaměstnanosti

Obdržení výpovědi v předdůchodovém věku je vždy nepříjemné, nemělo by to však být automatickým důvodem pro odchod do předčasného důchodu. Lidé starší 57 let mají totiž nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Evidencí na úřadu práce v předdůchodovém věku se totiž sníží případné krácení za předčasnost a navíc evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se hodnotí jako náhradní doba pojištění. Samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti v letošním roce je příznivější než v roce 2025.

Nepřepočítání předčasného důchodu

Před případným odchodem do předčasného důchodu je potřeba vědět, s jakou částku předčasného důchodu případně počítat. Na odchod do předčasného důchodu je vhodné být finančně připraven a vědět přesně co bude přiznání předčasného důchodu znamenat pro rodinný finanční rozpočet. Pro některé žadatele o předčasný důchod je finanční rozdíl mezi případným řádným starobním důchodem a předčasným důchodem vyšší, než by očekávali.

Nezkontrolování průběhu pojištění

Všichni žadatelé o starobní důchod, ať už řádný nebo předčasný, by měli v dostatečném předstihu mít pečlivě zkontrolovaný vlastní průběh pojištění, aby všechna období evidovaná v databázi ČSSZ odpovídala skutečnosti a žádné období při výpočtu důchodu „nepropadlo“. Případné nesrovnalosti je nutné včas vyřešit a „vydokladovat“, aby měsíční částka starobního důchodu nebyla zbytečně nižší.

Špatný výběr termínu odchodu do předčasného důchodu

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. S ohledem na celkové krácení předčasného důchodu je tedy rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu 720 dní před dosažením řádného důchodového věku nebo 721 dní před dosažením řádného důchodového věku, v prvním případě se provede krácení za 8 x započatých intervalů předčasnosti, ve druhém případě za 9 x započatých intervalů předčasnosti.

Nevyužití možnosti dokončení celého roku pojištění

Měsíční částku předčasného důchodu značně ovlivňuje získaná doba pojištění, která se počítá v celých ukončených letech. Pokud se posunutím termínu odchod do předčasného důchodu o několik dní později podaří ukončit další rok pojištění, tak je vhodné tak učinit. Každý ukončený rok pojištění hraje při výpočtu předčasného důchodu roli.

Nezohlednění důchodových variant

Výpočtová formule starobního důchodu je stejná po celý kalendářní rok. Kdo však může odejít do předčasného důchodu koncem roku nebo začátkem nového roku, ten by si měl propočítat finanční dopady, kdy přesně do předčasného důchodu odejde, a to i se zohledněním příslušné valorizace, s případnou souhrnnou částkou předčasného důchodu obdrženého koncem roku apod. Veškeré podklady pro výpočet starobního důchodu v příštím roce jsou k dispozici zpravidla v září příslušného roku.

Předpokládané nižší krácení

Standardní krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Žadatelé o předčasný důchod s vysokou dobou pojištění v rozsahu alespoň 45 let mají nárok na poloviční krácení, ale pro účely splnění této podmínky se nepočítají některé náhradní doby pojištění, např. studium nebo nezaměstnanost, takže splnit podmínky pro nižší krácení je poměrně velmi těžké.

Počítání s vyšším přivýdělkem

Odcházet do předčasného důchodu s tím, že nižší důchod se bude kompenzovat přivýdělkem, může být složité. Předčasní důchodci totiž nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. V praxi si tak předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu, v roce 2026 to je 11 999 Kč a méně. Někteří zájemci o předčasný důchod mylně počítají s vyšším možným přivýdělkem, než který bude možný.

