Platit za recyklaci reklamních letáků? Zájem o ně je pořád vysoký, zní od obchodníků

V připravované novele o zálohování plastových a plechových obalů je rovněž úprava vztahující se na reklamní letáky. I na ně se má totiž nově pohlížet jako na obaly. Distributoři těchto tiskovin by měli mít povinnost platit recyklační poplatky, které mají obcím pomoci s náklady na jejich likvidaci.

Reklamní letáky jsou stále častým nástrojem k propagaci zboží a služeb. Někdy ovšem jejich cesta končí hned u poštovních schránek lidí, kteří se jimi nechtějí zabývat a okamžitě je vyhazují jako nevyžádanou poštu. Podle zprávy k návrhu Ministerstva životního prostředí (MŽP) končí reklamní letáky v modrých kontejnerech, kde tvoří asi 14 % celkového odevzdaného odpadu. Náklady s jejich odstraněním tak vznikají obcím, a nikoli firmám, které letáky vysílají do oběhu. Jde tedy o případ tzv. freeridingu, kdy za zpracování odpadu hradí náklady někdo jiný než ten, kdo je za odpad zodpovědný.

MŽP proto chystá zavedení recyklačního poplatku pro distributory tištěných reklamních letáků, tedy pro ty, kteří je dodávají do schránek a obchodů. Díky poplatkům by měly získat obce do rozpočtu více peněz na vývoz kontejnerů, ve kterých odpadní letáky končí.

„Každá domácnost v Česku dostane ročně až 400 nevyžádaných letáků, které mnohdy končí rovnou v kontejnerech na papír. Dnes náklady na jejich odstranění nesou výhradně obce a výrobci na ně nijak nepřispívají. To je praxe, kterou chceme opustit, aby obce získaly příspěvek na nakládaní s odpady a v konečném důsledku ušetřily peníze občanům, kteří nevyžádanou reklamu platí,“ dodává v tiskové zprávě David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí.

Recyklační poplatek by se měl týkat jen papírových tisků, které slouží k propagaci prodeje. Nemá se týkat ostatních tiskopisů, které nejsou určeny k propagaci, například se tedy poplatek nebude vztahovat na obecní zpravodaje, noviny, reklamní stojánky v restauracích, reklamní plakáty, papírové vstupenky apod.

Výše recyklačního poplatku se má odvíjet od množství vyprodukovaných letáků

Odpovědnost za stanovení výše poplatků má mít podle MŽP autorizovaná obalová společnost. Návrh novely zákona o obalech počítá s tím, že výrobci letáků budou plnit své povinnosti stejným způsobem jako dnes výrobci obalů. Výši poplatku stanoví autorizovaná obalová společnost, a to podle množství letáků uvedených na trh, uvedla pro Finance.cz Veronika Krejčí, tisková mluvčí MŽP.

Zálohování plastových a plechových láhví by se mělo spustit od 1. ledna 2026. Souběžně s tímto systémem by měli distributoři letáků začít odvádět recyklační poplatky.

Obchodní řetězce zatím tištěné letáky neruší, řada z nich již nabízí elektronickou alternativu

Je pravděpodobné, že výrobci reklamních letáků přenesou zvýšené náklady na obchody, což může v důsledku vést až ke zdražení propagovaného zboží. Jak na situaci s recyklačními poplatky pohlížejí samotné obchodní řetězce? Redakci Finance.cz poskytly odpovědi tyto: Penny Market, Kaufland, Albert ČR a Lidl.

Tomáš Kubík, tiskový mluvčí Penny Marketu, pro redakci Finance.cz sdělil, že je zatím brzy na to, aby jako společnost přemýšleli o dopadu chystané novely. Avšak avizuje, že zájem zákazníků o letáky se v poslední době dokonce zvýšil. „Obecně platí, že pro řadu zákazníků představuje leták stále nejdůležitější informační kanál, z něhož čerpají informace o produktech v akci. V posledních dvou letech vlivem ekonomické krize zájem o letáky dokonce ještě vzrostl.“

Společnost Kaufland by chtěla své tišené letáky zachovat i nadále. „Obecně neroznášíme leták do všech domácností v České republice, ale pouze tam, kde vnímáme zákaznický potenciál. Letáky nabízíme už nyní v dostupné míře elektronicky. Leták máme umístěný na různých letákových serverech, na našich webových stránkách, lze ho odebírat přes službu WhatsApp, nechybí ani v naší aplikaci. Papírový leták je jednou z mnoha forem, kterou zákazníkům nabízíme, a rádi bychom ji zachovali,“ uvedla pro redakci Finance.cz Renata Maierl, tisková mluvčí Kauflandu. Dodala, že jejich letáky jsou také označeny certifikací PEFC, což zaručuje původ suroviny z lesů obhospodařených trvale udržitelným způsobem z recyklovaných a kontrolovaných zdrojů.

Důležitou roli hrají tištěné letáky i pro obchodní řetězec Albert ČR. Ten však vnímá také rostoucí zájem o elektronické letáky přímo na webových stránkách obchodu. „Stále navštěvovanější jsou pak také naše webové stránky, kde najde zákazník všechny aktuální letáky a katalogy pohromadě. Aktuálně se jedná například o akční leták s mikulášskou nabídkou a neporazitelnými cenami, akční katalog oblíbených značek a vánoční katalog. Zejména pro skupinu seniorů je tištěný leták nenahraditelný,“ dodal na dotaz redakce Jiří Mareček, tiskový mluvčí Albertu.

Stejně tak vidí rostoucí zájem o digitální letáky obchodní řetězec Lidl. Tisková mluvčí Eliška Froschová Stehlíková uvedla, že se společnost snaží tištěné letáky redukovat. „Ochrana zákazníků a životního prostředí je naší nejvyšší prioritou, a proto děláme vše, co je v našich silách, abychom omezili naše tištěná média a podpořili digitální změny. Prostřednictvím newsletteru, aplikace Lidl a Lidl Plus, našich webových stránek, digitálního letáku a mnoha dalších nabízíme četné alternativy k tištěným letákům.“

