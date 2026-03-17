Máte starý občanský průkaz? Brzy bude neplatný

Veronika Němcová
Dnes

Autor: Shutterstock

Ministerstvo vnitra upozorňuje občany na blížící se konec platnosti starších občanských průkazů, které nesplňují současné bezpečnostní standardy. Týká se to především dokladů vydaných do 30. června 2000, které neobsahují strojově čitelné údaje.

Tyto průkazy, často označené jako „bez omezení“, budou definitivně vyřazeny z platnosti dne 2. srpna 2026. Od následujícího dne, tedy od 3. srpna 2026, již nebudou uznávány jako platný doklad totožnosti.

Povinnost výměny se vztahuje na držitele občanských průkazů:

  • vydaných do 30. 6. 2000,
  • s vyznačenou dobou platnosti „bez omezení“,
  • kteří jsou zároveň narozeni do 31. 12. 1935.

Pokud se vás tato změna týká, je nutné požádat o nový občanský průkaz. Stačí se obrátit na nejbližší obecní nebo městský úřad s rozšířenou působností, kde vám sdělí další postup. Výměna občanských průkazů je bezplatná.

Konec platnosti občanských průkazů

Autor: Ministerstvo vnitra

Posíláte listovní zásilky do zahraničí? Česká pošta mění pravidla jejich obsahu Přečtěte si také:

Konec zavřených obchodů o svátcích? Opozice chce zrušit současný zákaz Přečtěte si také:

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Dále u nás najdete

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ