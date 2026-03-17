Máte starý občanský průkaz? Brzy bude neplatný

Ministerstvo vnitra upozorňuje občany na blížící se konec platnosti starších občanských průkazů, které nesplňují současné bezpečnostní standardy. Týká se to především dokladů vydaných do 30. června 2000, které neobsahují strojově čitelné údaje.
Tyto průkazy, často označené jako „bez omezení“, budou definitivně vyřazeny z platnosti dne 2. srpna 2026. Od následujícího dne, tedy od 3. srpna 2026, již nebudou uznávány jako platný doklad totožnosti.
Povinnost výměny se vztahuje na držitele občanských průkazů:
- vydaných do 30. 6. 2000,
- s vyznačenou dobou platnosti „bez omezení“,
- kteří jsou zároveň narozeni do 31. 12. 1935.
Pokud se vás tato změna týká, je nutné požádat o nový občanský průkaz. Stačí se obrátit na nejbližší obecní nebo městský úřad s rozšířenou působností, kde vám sdělí další postup. Výměna občanských průkazů je bezplatná.