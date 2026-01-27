Ode dneška si můžete Globus objednat domů

Od dnešního rána je spuštěn web globusonline.cz, prostřednictvím kterého si můžete nechat doručit nákup domů. Zatím mají však tuto možnost jen někteří Pražané. Dovoz však není kamkoliv po ČR a vypadá to, že stejně ani nebude.
Kam rozváží Globus nákup?
Globus online bude prozatím rozvážet ve velmi omezeném okruhu a to jen 5 km od svých prodejem. Prozatím je navíc možné takto nechat si dovézt nákup pouze v Praze, kde začíná první fáze. Později se přidá Ostrava a následně některé vybrané lukrativní lokality ve středních Čechách.
Rozvážet nákupy pak bude v omezené míře mj. i za pomoci společnosti Foodora a Wolt.
Kolik bude stát doprava zboží domů?
Doprava zboží domů je určená pro větší rodinné nákupy. Pokud je hodnota objednávky nižší než 1800 Kč, doprava vyjde na 99 Kč s tím, že přesnou částku se kupující dozví vždy při shrnutí objednávky. Nad částku 1800 Kč se již doprava neplatí.
Globus pak na nových webových upozorňuje, že minimální hodnota objednávky pro dovoz domů činí 1000 Kč.
Zboží si můžete objednat a vyzvednout na prodejně
Přes web je kromě doručení zboží domů možné nákup objednat a poté vyzvednout zabalený na prodejně. Minimálně však musí jít o objednávku v hodnotě 500 Kč, maximálně pak 20 000 Kč.
K samotnému nákupu, který však nepřesáhne částku 1500 Kč, si firma naúčtuje poplatek ve výši 39 Kč. Nad částku už poplatek za přípravu není účtován.