Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Ode dneška si můžete Globus objednat domů

Ode dneška si můžete Globus objednat domů

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-nakup-1.jpg Autor: Shutterstock

Od dnešního rána je spuštěn web globusonline.cz, prostřednictvím kterého si můžete nechat doručit nákup domů. Zatím mají však tuto možnost jen někteří Pražané. Dovoz však není kamkoliv po ČR a vypadá to, že stejně ani nebude.

Kam rozváží Globus nákup?

Globus online bude prozatím rozvážet ve velmi omezeném okruhu a to jen 5 km od svých prodejem. Prozatím je navíc možné takto nechat si dovézt nákup pouze v Praze, kde začíná první fáze. Později se přidá Ostrava a následně některé vybrané lukrativní lokality ve středních Čechách.

Rozvážet nákupy pak bude v omezené míře mj. i za pomoci společnosti Foodora a Wolt.

Jak vysoká je minimální mzda v Německu? Je vyšší průměrná mzda v Česku, o kolik? Přečtěte si také:

Jak vysoká je minimální mzda v Německu? Je vyšší průměrná mzda v Česku, o kolik?

Kolik bude stát doprava zboží domů?

Doprava zboží domů je určená pro větší rodinné nákupy. Pokud je hodnota objednávky nižší než 1800 Kč, doprava vyjde na 99 Kč s tím, že přesnou částku se kupující dozví vždy při shrnutí objednávky. Nad částku 1800 Kč se již doprava neplatí.

Globus pak na nových webových upozorňuje, že minimální hodnota objednávky pro dovoz domů činí 1000 Kč.

Nakupujete podle reklamních letáků?

Zobraz výsledek

Zboží si můžete objednat a vyzvednout na prodejně

Přes web je kromě doručení zboží domů možné nákup objednat a poté vyzvednout zabalený na prodejně. Minimálně však musí jít o objednávku v hodnotě 500 Kč, maximálně pak 20 000 Kč.

K samotnému nákupu, který však nepřesáhne částku 1500 Kč, si firma naúčtuje poplatek ve výši 39 Kč. Nad částku už poplatek za přípravu není účtován.

Kdy se řádný důchod rovná předčasnému důchodu? Přečtěte si také:

Kdy se řádný důchod rovná předčasnému důchodu?

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?