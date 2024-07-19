Jaké suvenýry si můžete a nemůžete dovézt z dovolené

Kdekdo si vozí z dovolené u moře domů mušličku nebo mořského koníka. Ne vše je ale povolený suvenýr. Hlavně před dovozem z dalekých zemí si zkontrolujte, jestli náhodou není obchod a cestování s tímto suvenýrem regulováno.
Pokud pojedete na dovolenou v rámci Evropy, můžete jako suvenýr dovézt téměř cokoliv. Ve vzdálenějších zemích je ale obchod s turisticky atraktivními předměty často přísně regulován. Dejte si pozor hlavně na rukodělné výrobky z chráněných druhů živočichů nebo rostlin. Už jenom nákup těchto suvenýrů vás může přijít draho, a to v tom lepším případě. Můžete se totiž ocitnout i za mřížemi. Mezi nejznámější zakázané suvenýry patří například slonovina, mušle nebo hvězdice.
Veškerý nekontrolovaný obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin je také zakázaný a pohyb případných suvenýrů je regulovaný mezinárodní smlouvu CITES.
- Český text úmluvy CITES najdete na stránkách MŽP
- MŽP také připravilo stručného průvodce, na co si dát při suvenýrech pozor
Úmluva reguluje mezinárodní obchod s více než 30 tisíci druhy živočichů a rostlin a téměř s 900 druhy se nesmí obchodovat vůbec.
9 rizikových suvenýrů, které jsou někde povolené a jinde zakázané
Běžně si z dovolené asi nevozíte zakázaného hada nebo škorpióna. Jsou ale suvenýry, kterou jsou naprosto běžné, ale stejně je v některých zemích zakázané je vyvážet. Jedná se především o:
- mušle,
- kaviár,
- kožešiny z kočkovitých šelem,
- slonovina,
- šperky a doplňky z želvoviny,
- produkty tradiční čínské medicíny,
- výrobky z hadí kůže,
- korály,
- orchideje, často i včetně sazenic.
Máte doklady před dovolenou v pořádku?
Rizikové suvenýry podle zemí
Každá země upravuje pravidla pro vývoz předmětů, rostlin a zvířat jinak. Pokud bychom měli uvést všeobecné pravidlo, dávejte si pozor u chráněných živočichů a rostlin. A pokud si chcete takový suvenýr dovézt z Asie, dávejte pozor si dvojnásobně, protože asijské státy mají velmi tvrdé tresty. Opatrní buďte nejen u živých zvířat a rostlin, ale také u vycpaných trofejí a také u výrobků z peří, kůže nebo slonoviny. Z USA si například nevozte indiánskou čelenku, dávejte si pozor na výrobky z korálů, v Asii zase pozor na výrobky tradiční čínské medicíny, z Ruska si nevozte kožešiny a z Jižní Ameriky kaktusy. Přehled zakázaných a regulovaných suvenýrů najdete v infografice.
Zdroj: Finance.cz
Povolené suvenýry:
Při pohledu na dlouhý list zakázaných a regulovaných předmětů se může až zdát, že vlastně z dovolené není nic. Ale jsou dárky, které můžete z exotiky dovézt domů bez problémů a bez speciálního povolení. Jedná se o:
- kaviár z jesetera (Acipenseriformes spp.) – max. 125 g na osobu,
- dešťové hole z kaktusů (Cactaceae spp.) – max. 3 kusy na osobu,
- výrobky z krokodýlů (kromě masa a loveckých trofejí) (Crocodylia spp.) – max. 4 kusy na osobu,
- těla mrtvých mořských koníků (Hippocampus spp.) – max. 4 kusy na osobu,
- ulity křídlatce velkého (Strombus gigas) – max. 3 kusy na osobu,
- ulity zévy obrovské (Tridacna gigas) – max. 3 kusy na osobu, nesmí přesáhnout hmotnost 3 kg.
