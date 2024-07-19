Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Jaké suvenýry si můžete a nemůžete dovézt z dovolené

Jaké suvenýry si můžete a nemůžete dovézt z dovolené

Pokud letos pojedete na dovolenou za exotikou, dejte si pozor na suvenýry, které je zakázané vyvážet. Kromě slonoviny a třeba živých zvířat, což si pamatuje skoro každý, to mohou být i mušle nebo kaviár.
Autor: Shutterstock
Miroslava Hrášková
19. 7. 2024

Kdekdo si vozí z dovolené u moře domů mušličku nebo mořského koníka. Ne vše je ale povolený suvenýr. Hlavně před dovozem z dalekých zemí si zkontrolujte, jestli náhodou není obchod a cestování s tímto suvenýrem regulováno.

Pokud pojedete na dovolenou v rámci Evropy, můžete jako suvenýr dovézt téměř cokoliv. Ve vzdálenějších zemích je ale obchod s turisticky atraktivními předměty často přísně regulován. Dejte si pozor hlavně na rukodělné výrobky z chráněných druhů živočichů nebo rostlin. Už jenom nákup těchto suvenýrů vás může přijít draho, a to v tom lepším případě. Můžete se totiž ocitnout i za mřížemi. Mezi nejznámější zakázané suvenýry patří například slonovina, mušle nebo hvězdice.

Veškerý nekontrolovaný obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin je také zakázaný a pohyb případných suvenýrů je regulovaný mezinárodní smlouvu CITES.

Úmluva reguluje mezinárodní obchod s více než 30 tisíci druhy živočichů a rostlin a téměř s 900 druhy se nesmí obchodovat vůbec.

9 rizikových suvenýrů, které jsou někde povolené a jinde zakázané

Běžně si z dovolené asi nevozíte zakázaného hada nebo škorpióna. Jsou ale suvenýry, kterou jsou naprosto běžné, ale stejně je v některých zemích zakázané je vyvážet. Jedná se především o:

  • mušle,
  • kaviár,
  • kožešiny z kočkovitých šelem,
  • slonovina,
  • šperky a doplňky z želvoviny,
  • produkty tradiční čínské medicíny,
  • výrobky z hadí kůže,
  • korály,
  • orchideje, často i včetně sazenic.

Rizikové suvenýry podle zemí

Každá země upravuje pravidla pro vývoz předmětů, rostlin a zvířat jinak. Pokud bychom měli uvést všeobecné pravidlo, dávejte si pozor u chráněných živočichů a rostlin. A pokud si chcete takový suvenýr dovézt z Asie, dávejte pozor si dvojnásobně, protože asijské státy mají velmi tvrdé tresty. Opatrní buďte nejen u živých zvířat a rostlin, ale také u vycpaných trofejí a také u výrobků z peří, kůže nebo slonoviny. Z USA si například nevozte indiánskou čelenku, dávejte si pozor na výrobky z korálů, v Asii zase pozor na výrobky tradiční čínské medicíny, z Ruska si nevozte kožešiny a z Jižní Ameriky kaktusy. Přehled zakázaných a regulovaných suvenýrů najdete v infografice.

zakazane-suvenyry-orig

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Zdroj: Finance.cz

Povolené suvenýry:

Při pohledu na dlouhý list zakázaných a regulovaných předmětů se může až zdát, že vlastně z dovolené není nic. Ale jsou dárky, které můžete z exotiky dovézt domů bez problémů a bez speciálního povolení. Jedná se o:

  • kaviár z jesetera (Acipenseriformes spp.) – max. 125 g na osobu,
  • dešťové hole z kaktusů (Cactaceae spp.) – max. 3 kusy na osobu,
  • výrobky z krokodýlů (kromě masa a loveckých trofejí) (Crocodylia spp.) – max. 4 kusy na osobu,
  • těla mrtvých mořských koníků (Hippocampus spp.) – max. 4 kusy na osobu,
  • ulity křídlatce velkého (Strombus gigas) – max. 3 kusy na osobu,
  • ulity zévy obrovské (Tridacna gigas) – max. 3 kusy na osobu, nesmí přesáhnout hmotnost 3 kg.
