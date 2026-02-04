Nezaměstnanost během roku 2025 a daňový přeplatek

Základním důvodem čerpání daňového přeplatku z důvodu nezaměstnanosti je skutečnost, že každý daňový poplatník má za celý kalendářní rok 2025 nárok na roční daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč, bez ohledu na skutečný počet odpracovaných měsíců.
Kdo pracoval po celý kalendářní rok, ten využil slevu na poplatníka v plném rozsahu formou měsíčních daňových slev ve výši 2 570 Kč. Při odpracování pouze několika měsíců během roku 2025 však zůstala daňová sleva nevyužita a vznikne nárok na daňový přeplatek.
Podmínky čerpání daňového přeplatku
Při výpočtu roční daně z příjmu platí, že roční daňový přeplatek nemůže být vyšší, než zaplacené měsíční daňové zálohy v průběhu roku. Výjimkou je situace, že roční daňový bonus je vyšší než vyplacené měsíční daňové bonusy během roku.
Jak nárok na daňový přeplatek uplatnit?
Daňoví poplatníci, kteří z důvodu nezaměstnanosti, neodpracovali během roku 2025 všech 12 kalendářních měsíců a kteří během loňského roku zaplatili nějakou částku zálohové daně z příjmu nebo budou mít nárok na vyšší roční daňový bonus, než je součet obdržených měsíčních daňových bonusů, obdrží za rok 2025 daňový přeplatek. Jak ho získat? Možnosti jsou dvě: buď požádat o roční zúčtování daně posledního bývalého zaměstnavatele nebo si podat daňové přiznání.
Kdy lze požádat o roční zúčtování daně?
O roční zúčtování daně mohou svého bývalého posledního zaměstnavatele požádat daňoví poplatníci, kteří pracovali během roku 2025 pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo postupně pro více zaměstnavatelů za sebou, přičemž měli u každého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a současně neměli další vlastní zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů vyšší 20 000 Kč. Příjmy podléhající srážkové dani, mezi které patří např. srážková daň z úroků ze spořicího účtu nebo srážková daň z odměny z dohody o provedení práce do limitu, se do limitu 20 000 Kč nepočítají.
Praktický příklad – Dobrovolné podání daňového přiznání
Paní Markéta pracovala v lednu až září 2025 pouze pro jednoho zaměstnavatele na klasickou pracovní smlouvu a měla u něj podepsáno prohlášení k dani. Žádné jiné zdanitelné příjmy paní Markéta neměla. Od října 2025 je paní Markéta nezaměstnaná. Paní Markéta může svého bývalého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně, i když u něj již aktuálně nepracuje.
Paní Markéta si však dobrovolně sama podá daňové přiznání, chce mít více času a pohlídat si uplatnění daňového odpočtu u finančních produktů. Vzhledem k tomu, že má paní Markéta pouze příjmy ze závislé činnosti, tak bude vyplňovat zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání a k jeho vyplnění bude potřebovat „potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele“, které obdržela při ukončení pracovního poměru.
Výpočet čisté mzdy v roce 2026
Jak vysoký je daňový přeplatek?
Zjednodušeně platí, že za každý celý kalendářní měsíc nezaměstnanosti během roku 2025 vzniká nárok na daňový přeplatek ve výši 2 570 Kč, což je částka odpovídající poměrné měsíční slevě na poplatníka, která se z důvodu nezaměstnanosti nemohla v daném měsíci uplatnit.
Praktický příklad – Daňový přeplatek za dva měsíce nezaměstnanosti
Pan Michal byl nezaměstnaný v měsících lednu a únoru 2025. Od března 2025 pracuje pro současného zaměstnavatele. Pan Michal žádné jiné zdanitelné příjmy nemá, takže požádá svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Během roku zaplatil na měsíčních daňových zálohách částku 48 340 Kč. Pan Michal obdrží ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně daňový přeplatek z důvodu dvouměsíční nezaměstnanosti ve výši 5 140 Kč. Celková částka ročního daňového přeplatku bude ještě vyšší z důvodu čerpání daňových odpočtů. Samotná dvouměsíční nezaměstnanost však přináší daňový přeplatek 5 140 Kč (2 570 Kč x 2).
Praktický příklad – Neplacení zálohové daně a daňový přeplatek
Paní Andrea je samoživitelka a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat vždy pouze jeden z rodičů. Od listopadu 2025 je nezaměstnaná. Za měsíce leden až říjen nezaplatila v zaměstnání žádnou daň z příjmu a ještě obdržela souhrnný daňový bonus ve výši 5 250 Kč. Daňové zvýhodnění na dvě děti bylo vyšší než vypočtená daň z příjmu, proto během roku neplatila žádnou daň z příjmu a ještě měla výplatu o daňový bonus vyšší. Částka daňového bonusu se vypočítala jako rozdíl mezi daňovým zvýhodněním na dvě děti (3 127 Kč) a vypočtenou daní z příjmů po uplatnění slevy na poplatníka.
Přestože paní Andrea nezaplatila během roku žádnou daň z příjmu, tak obdrží roční daňový přeplatek. Roční daňový bonus bude totiž vyšší, než obdržené měsíční daňové bonusy během roku 2025. V listopadu a v prosinci neměla paní Andrea příjem, kde by mohla uplatnit slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti, takže částka daňového přeplatku z tohoto titulu bude 11 394 Kč (2 570 Kč x 2 + 3 127 Kč x 2).
Roční daňový bonus na dvě děti může být maximálně ve výši 37 524 Kč (3 127 Kč x 12 měsíců). To znamená, že daňoví poplatníci se dvěma dětmi, kteří během roku 2025 čerpali daňové bonusy v jednotlivých měsíčních výplatách, mohou obdržet roční daňový přeplatek maximálně ve výši rozdílu mezi částku 37 524 Kč a součtem obdržených měsíčních daňových bonusů. Při uplatňování daňového zvýhodnění na jedno dítě by to bylo ještě méně a při uplatňování daňového zvýhodnění na tři a více dětí by to bylo více.