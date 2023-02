Vypočítejte si, jak se má zvýšit váš důchod od června 2023

DŮCHODY A DÁVKY

Vláda se kvůli napjatému rozpočtu chystá při další valorizaci zvyšovat důchody méně, průměrně o 750 Kč, než jí nařizuje platný zákon (o 1770 Kč). Jak se jednotlivé varianty projeví přímo ve výši vašeho důchodu? Vypočítejte si, o kolik by se vám změnil důchod při obou variantách, v naší kalkulačce.

Inflace dosahuje stále vysokých hodnot a znehodnocuje úspory i reálnou výši mezd, dávek i důchodů. Důchody (řádné, předčasné, invalidní i pozůstalostní) jsou alespoň částečně chráněny valorizačním mechanismem, který ovšem není nastaven na vysokou inflaci a stárnutí populace.

Následkem toho je vysoký růst výdajů státního rozpočtu na penze, který ovšem není kryt z důchodového pojištění, ale stát si na důchodové výdaje musí půjčovat, což je dlouhodobě neudržitelné.

Valorizační mechanismus vládě přikazuje růst důchodů od června, nicméně byl by tak razantní, že by znamenal prohloubení schodku státního rozpočtu o desítky miliard. Vláda se proto rozhodla stanovit nižší růst důchodů, což se ovšem neobejde bez legislativní změny, která musí projít oběma komorami parlamentu a musí ji posvětit i prezident.

A to všechno v časové tísni, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí nebylo připraveno na výraznou lednovou inflaci a ještě před pár týdny počítalo se zákonnou valorizací mezi 700 až 1000 Kč. O kolik tedy porostou v červnu 2023 důchody?

Valorizace důchodů v červnu 2023 podle nynější zákonné úpravy

Podle nynější úpravy § 67 zákona o důchodovém pojištění pro mimořádné valorizace by se měla od 1. června 2023 procentní výměra důchodů zvýšit o 11,5 %, základní výměra by měla být zachována ve stávající výši 4040 Kč.

Tomu by odpovídal růst průměrného důchodu ve výši 1770 Kč, průměrný důchod by pak činil 21 209 Kč.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by se výdaje státního rozpočtu letos zvýšily o 34,4 miliardy korun, příští rok by pak musely výdaje vzrůst o 58,8 miliardy korun, což by prohloubilo schodek státního rozpočtu.

Valorizace důchodů v červnu 2023 podle vládního návrhu

Podle vládního návrhu by se od 1. června 2023 měla základní výměra důchodu zvýšit o 400 Kč, tedy z 4040 Kč na 4440 Kč.

Procentní výměra by pak měla vzrůst o 2,3 %.

Růst průměrného důchodu by byl ve výši 750 Kč na 20 190 Kč.

Výdaje státního rozpočtu by se tímto postupem letos podle ministra práce zvýšily o 15 miliard korun.

Tato změna ovšem musí projít celým legislativním procesem.

Jaký asi bude váš důchod v červnu 2023?

Vládní návrh i nynější zákonná úprava valorizace důchodů jasně stanovují míru růstu.

Vy si můžete v naší kalkulačce valorizace důchodů vypočítat, o kolik se vám zvýší důchod od června 2023 podle jednotlivých variant.

Stačí zadat výši vašeho současného starobního důchodu.

Srovnání valorizace důchodů u jednotlivých variant

Výše důchodu do června 2023 Nová výše důchodu v červnu 2023 Podle vládní úpravy Podle nynější zákonné úpravy 15 000 Kč 15 653 Kč 16 261 Kč 16 000 Kč 16 676 Kč 17 376 Kč 17 000 Kč 17 699 Kč 18 491 Kč 18 000 Kč 18 722 Kč 19 606 Kč 19 000 Kč 19 745 Kč 20 721 Kč 19 438 Kč* 20 193 Kč 21 209 Kč 20 000 Kč 20 768 Kč 21 836 Kč 21 000 Kč 21 791 Kč 22 951 Kč 22 000 Kč 22 814 Kč 24 066 Kč 23 000 Kč 23 837 Kč 25 181 Kč 24 000 Kč 24 860 Kč 26 296 Kč 25 000 Kč 25 883 Kč 27 411 Kč

* průměrný důchod v lednu 2023

Bude se vládní návrh ještě měnit? A stihnou ho vůbec schválit?

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chce vládní návrh valorizace projednat i s opozicí, protože reálně hrozí, že by návrh nemusel kvůli obstrukcím v Poslanecké sněmovně včas projít. Proto není možné vyloučit, že se vládní návrh může ještě změnit.

Nejasný je rovněž pohled současného i nového prezidenta na vládní návrh změny valorizačního mechanismu. Nově zvolený prezident nastoupí do funkce 9. března 2023.

Sám ministr práce a sociálních věcí uvedl jako nejzazší datum schválení vládního návrhu 21. března 2023, což je na schválení novely s masivním dopadem na státní rozpočet poměrně málo.

Navíc je zde stále otázka legitimního očekávání, protože zákon poměrně jasně stanovuje, jak a kdy musí vláda valorizovat důchody. Tyto podmínky nastaly po zveřejnění dat Českého statistického úřadu o inflaci v pátek 10. února 2023 a vláda přišla se změnou valorizačního mechanismu až 15. února 2023. Navíc ještě není známo znění samotné novely.

Proto je otázka legitimního očekávání pobíratelů důchodů ve hře a může se dostat až k Ústavnímu soudu. Ministr Jurečka nicméně ubezpečil, že návrh projednával s ústavními právníky.

