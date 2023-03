Termíny, do kdy musíte uhradit nedoplatky na dani z příjmů a pojištění

DANĚ

Už jste odevzdali daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení? Vznikly vám v souvislosti s podáním některé nedoplatky na dani či pojištění? Přečtěte si, do kdy je musíte uhradit.

OSVČ musejí při výkonu svého podnikání také každoročně po podání daňového přiznání uhradit daň z příjmů (pokud jim nějaká vznikne) a měsíčně hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Ty OSVČ, které jsou v režimu paušální daně, hradí všechny zmíněné záležitosti v jednotné měsíční částce a jsou od podání daňového přiznání a přehledů na ZP a OSSZ osvobozené.

Podnikatelům v souvislosti s podáním daňového přiznání a přehledů může vzniknout povinnost uhradit daň či nedoplatky na pojištění. Do kdy jsou povinni je uhradit a co se stane, když je uhradit zapomenou?

Termín pro nejpozdější zaplacení daně závisí na formě daňového přiznání

Výběrem daní z příjmů jsou pověřeny finanční úřady na území České republiky. Určit nejpozdější termín pro úhradu daně z příjmů se dá na základě toho, jakou formu podání daňového přiznání podnikatel zvolil.

Jestliže by podnikatel podal daňové přiznání v nejpozdějším datu, které platí pro podání daňového přiznání elektronickou formou, tedy 2. května 2023, musí případnou daň uhradit nejpozději právě do tohoto data. Kdyby zaslal elektronicky daňové přiznání již například 12. února 2023, stále by pro něj platilo, že výslednou daň musí zaplatit nejpozději do 2. května 2023.

Pokud by podal přiznání s pomocí daňového poradce například 5. května, může vzniklou daň zaplatit do 3. července 2023.

Přehled lhůt pro podání daňového přiznání

Listinná forma Nejpozději 3. dubna 2023 Elektronická forma Nejpozději do 2. května 2023 S pomocí daňového poradce Nejpozději do 3. července 2023

Splatnost případné daně se tedy pojí s termínem, do kterého musí OSVČ podat daňové přiznání.

Jak zaplatit daň z příjmů

Za den, kdy jsou daně uhrazené, se počítá ten, kdy finanční úřad platbu eviduje. Podnikatel může částku daně zaplatit převodem, poštovní poukázkou typu A nebo na pokladně spádového finančního úřadu. Pro to, jak postupovat při platbě daní, lze využít metodiku, kterou vydala přímo Finanční správa.

Čísla bankovních účtů finančních úřadů jsou vypsaná pod tímto odkazem. Vzor účtu je ve formátu předčíslí-matrika/kód banky.

Variabilním symbolem bývá rodné číslo nebo identifikační číslo poplatníka daně. Konstantním symbolem je pak číslo 1148.

Jestliže opomene podnikatel daň zaplatit, může ji uhradit nejpozději do 3 dnů od uplynutí řádného termínu, aby mu finanční úřad nevyměřil úroky z prodlení platby. Od 4. dne již podnikateli naskakují úroky z prodlení.

O vzniklém nedoplatku nemá povinnost finanční úřad podnikatele informovat. To musí udělat až tehdy, když se pokuta vyšplhá minimálně na 1000 Kč. Za každý den prodlení se pak bude zvyšovat penále o 0,05 % z dlužné částky.

Do kdy zaplatit nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění?

U vzniklých nedoplatků na zdravotním a sociálním pojištění se již termín pro nejpozdější zaplacení neurčuje podle toho, jakou formou je podnikatel podal. Vždy záleží na konkrétním dni, kdy k podání přehledů došlo.

Vždy musí být zaplacené nejpozději do 8 dnů od podání přehledů. Pokud tedy podá podnikatel přehledy již v únoru, nemůže s úhradou nedoplatků čekat až třeba do května.

Vzniklé nedoplatky na pojištění se platí na stejný účet, na který se posílají pravidelné měsíční zálohy.

