Kdy vám finanční úřad vrátí přeplatek na dani?

Finanční správa informuje poplatníky, že přeplatky z daňových přiznání k daním z příjmů podaných do 1. dubna 2026 začne vyplácet až po uplynutí základní lhůty, tedy po 1. dubnu 2026.
Vrácení přeplatku u daňových přiznání podaných do 1. dubna 2026
Všem, kteří podali daňové přiznání do 1. dubna 2026, bude případný přeplatek vrácen nejpozději do 30 dnů po uplynutí této lhůty, konkrétně do 4. května 2026.
Vrácení přeplatku u daňových přiznání podaných po 1. dubnu 2026
U přiznání podaných po 1. dubnu 2026 se lhůta pro vrácení přeplatku počítá odlišně. Pokud někdo podá přiznání v listinné podobě po tomto datu, začne třicetidenní lhůta běžet ode dne následujícího po jeho podání.
V případě elektronického podání po 1. dubnu 2026 se vrácení přeplatku odvíjí od prodloužené lhůty pro podání, která končí 4. května 2026, a přeplatek tak bude vrácen do 3. června 2026. Pokud by bylo elektronické přiznání podáno až po 4. květnu 2026, začne třicetidenní lhůta běžet ode dne následujícího po jeho podání.
Přiznání podaná daňovým poradcem nebo poplatníkem s povinným auditem
Podobná pravidla platí také pro přiznání podaná daňovým poradcem nebo poplatníkem s povinným auditem, pro které platí prodloužená lhůta do 1. července 2026. Pokud podají přiznání po 1. dubnu 2026, bude jim případný přeplatek vrácen do 31. července 2026.
O přeplatek nezapomeňte požádat
Finanční správa zároveň připomíná, že o vrácení přeplatku je nutné požádat. „Pokud poplatníkovi vznikne za příslušné zdaňovací období přeplatek a chtěl by jej vrátit, nesmí zapomenout o jeho vrácení v daňovém přiznání požádat. Správce daně ověří vratitelnost přeplatku, tedy zda nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti nebo neeviduje nějaké nedoplatky, a do 30 dnů částku poplatníkovi vyplatí,“ upřesňuje Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Žádost o vrácení přeplatku je součástí formuláře daňového přiznání a nachází se na jeho konci. Při podání v listinné podobě je nutné tuto část vyplnit a samostatně podepsat, takže formulář bude obsahovat dva podpisy. U elektronického podání stačí přiznání autorizovat při odeslání, další podpis už není potřeba. Poplatník však nesmí zapomenout v žádosti ve formuláři vyplnit a uvést potřebné údaje pro vrácení peněz.
Pokud poplatník tuto část formuláře nevyužije, může žádost podat samostatně, a to:
- elektronicky prostřednictvím portálu MOJE daně nebo datové schránky,
- v listinné podobě na podatelně příslušného finančního úřadu či poštou.
V takovém případě bude přeplatek vrácen do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.