Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Kdy vám finanční úřad vrátí přeplatek na dani?

Kdy vám finanční úřad vrátí přeplatek na dani?

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-dane-56.jpg Autor: Shutterstock

Finanční správa informuje poplatníky, že přeplatky z daňových přiznání k daním z příjmů podaných do 1. dubna 2026 začne vyplácet až po uplynutí základní lhůty, tedy po 1. dubnu 2026. 

Vrácení přeplatku u daňových přiznání podaných do 1. dubna 2026

Všem, kteří podali daňové přiznání do 1. dubna 2026, bude případný přeplatek vrácen nejpozději do 30 dnů po uplynutí této lhůty, konkrétně do 4. května 2026.

Vrácení přeplatku u daňových přiznání podaných po 1. dubnu 2026

U přiznání podaných po 1. dubnu 2026 se lhůta pro vrácení přeplatku počítá odlišně. Pokud někdo podá přiznání v listinné podobě po tomto datu, začne třicetidenní lhůta běžet ode dne následujícího po jeho podání. 

V případě elektronického podání po 1. dubnu 2026 se vrácení přeplatku odvíjí od prodloužené lhůty pro podání, která končí 4. května 2026, a přeplatek tak bude vrácen do 3. června 2026. Pokud by bylo elektronické přiznání podáno až po 4. květnu 2026, začne třicetidenní lhůta běžet ode dne následujícího po jeho podání.

Přiznání podaná daňovým poradcem nebo poplatníkem s povinným auditem

Podobná pravidla platí také pro přiznání podaná daňovým poradcem nebo poplatníkem s povinným auditem, pro které platí prodloužená lhůta do 1. července 2026. Pokud podají přiznání po 1. dubnu 2026, bude jim případný přeplatek vrácen do 31. července 2026.

Kdo vám zpracuje daňové přiznání k příjmům fyzické osoby za rok 2025?

Zobraz výsledek

O přeplatek nezapomeňte požádat

Finanční správa zároveň připomíná, že o vrácení přeplatku je nutné požádat. „Pokud poplatníkovi vznikne za příslušné zdaňovací období přeplatek a chtěl by jej vrátit, nesmí zapomenout o jeho vrácení v daňovém přiznání požádat. Správce daně ověří vratitelnost přeplatku, tedy zda nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti nebo neeviduje nějaké nedoplatky, a do 30 dnů částku poplatníkovi vyplatí,“ upřesňuje Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Žádost o vrácení přeplatku je součástí formuláře daňového přiznání a nachází se na jeho konci. Při podání v listinné podobě je nutné tuto část vyplnit a samostatně podepsat, takže formulář bude obsahovat dva podpisy. U elektronického podání stačí přiznání autorizovat při odeslání, další podpis už není potřeba. Poplatník však nesmí zapomenout v žádosti ve formuláři vyplnit a uvést potřebné údaje pro vrácení peněz.

Pokud poplatník tuto část formuláře nevyužije, může žádost podat samostatně, a to:

  • elektronicky prostřednictvím portálu MOJE daně nebo datové schránky,
  • v listinné podobě na podatelně příslušného finančního úřadu či poštou.

V takovém případě bude přeplatek vrácen do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

Školkovné a sleva na studenta na daních se vrátí Přečtěte si také:

Školkovné a sleva na studenta na daních se vrátí

Jaké jsou termíny pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2026? Přečtěte si také:

Jaké jsou termíny pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2026?

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Domén s koncovkou .CZ přibývá, většina je podepsaných

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Nový Computertrends 3/2026: Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk