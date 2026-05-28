Jak jít do „důchodu“ v 60 letech a mít průměrný důchod?

Petr Gola
Dnes

Řádný důchodový věk se postupně prodlužuje a do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodu. Přesto lze přestat pracovat dříve. Řešením je využití předdůchodu. Vypočítejme si jednotlivé důchodové varianty, aby měsíční důchod byl následně na úrovni průměrného důchodu.
Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a sjednocuje pro muže i ženy. Aktuálně mohou začít dostávat předčasný státní důchod v 60 letech pouze ženy, které vychovaly více dětí, jak je vidět z přiložené tabulky, kde máme pro názornost uveden řádný důchodový věk u lidí narozených v letech 1960 až 1965. „Důchod“ v 60 letech je tak pro většinu lidí možný pouze za předpokladu využití tzv. předdůchodu.

Co se dozvíte v článku
  1. Jaký je řádný důchodový věk v Česku?
  2. Průměrný důchod s využitím předdůchodu a předčasného důchodu
  3. Co vědět o předdůchodu?
  4. Předčasný důchod při 41 letech pojištění

Jaký je řádný důchodový věk v Česku?

Řádný důchodový věk v Česku (pro ročníky narození 1960 až 1965)

Rok narození

Muži

Ženy (dle počtu dětí)

0

1

2

3 a 4

5 a více

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m

1963

64r+8m

64r+8m

64r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

1964

64r+10m

64r+10m

64r+10m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

Pramen: Příloha zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Průměrný důchod s využitím předdůchodu a předčasného důchodu

Průměrný starobní důchod v březnu letošního roku činil 21 793 Kč. Na průměrný důchod lze dosáhnout i při odchodu do předdůchodu a následném čerpání předčasného důchodu. Nutné je však mít dostatečně vysoké příjmy v rozhodném období. Proč?

  • Doba čerpání předdůchodu není náhradní dobou pojištění, přičemž každý ukončený rok pojištění má významný vliv na měsíční částku starobního důchodu.
  • Standardní krácení u předčasného důchodu je poměrně značné a činí 1,5 % z výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní. Podmínky pro poloviční krácení u předčasného důchodu jsou hodně přísné, takže s touto variantou nebudeme v článku pracovat. 

Co vědět o předdůchodu?

Do předdůchodu je možné odejít nejdříve pět let dříve před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození, přičemž pro získání všech legislativních výhod předdůchodu, tj. zejména zařazení do kategorie státních pojištěnců pro účely zdravotního pojištění a hodnocení daného období jako vyloučené doby pojištění, musí měsíční částka předdůchodu činit alespoň 30 % průměrné mzdy a předdůchod se musí pobírat alespoň dva roky. 

Praktický příklad – odchod do důchodu v 60 letech

Pan Tomáš odešel do „důchodu“ v 60 letech a následně čerpal dva roky předdůchod a v roce 2026 odešel do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Krátké období pobíral současně předdůchod a předčasný důchod, což je možné. Pan Tomáš získal dobu pojištění v rozsahu 41 let. Průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) má pan Tomáš ve výši 89 560 Kč. Panu Tomášovi je tak přiznán měsíční důchod ve výši 21 793 Kč, což odpovídá aktuální výši průměrného starobního důchodu. 

Pro přiznání předčasného důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let, což pan Tomáš splnil, období čerpání předdůchodu mu však dobu pojištění nezvyšovalo, protože předdůchod není náhradní dobou pojištění. Současně mu však období čerpání předdůchodu nesnižovalo osobní vyměřovací základ, protože se uplatnil institut vyloučené doby pojištění. 

Pan Tomáš přestal pracovat dokonce v 59 letech, protože potom čerpal 11 měsíců podporu v nezaměstnanosti (toto období se počítá jako náhradní doba pojištění). Do předdůchodu odešel pan Tomáš až po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti. I když pan Tomáš přestal pracovat v 59 letech, tak dosáhl na průměrný důchod. Mělo to však dvě podmínky: dostatečné úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, ze které se předdůchod čerpá a vysoké příjmy během produktivního života. 

Předčasný důchod při 41 letech pojištění

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten předčasný důchod při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní a získání 41 let pojištění u různých osobních vyměřovacích základů. Z tabulky názorně vidíme, že aby byl předčasný důchod nad 20 000 Kč, tak již musí být průměrná mzda za odpracované roky značně nadprůměrná. 

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Předčasnost

Předčasný důchod 

30 000 Kč

41 let

1080 dní

15 088 Kč

40 000 Kč

41 let

1080 dní

16 213 Kč

50 000 Kč

41 let

1080 dní

17 339 Kč

60 000 Kč

41 let

1080 dní

18 465 Kč

70 000 Kč

41 let

1080 dní

19 590 Kč

80 000 Kč

41 let

1080 dní

20 716 Kč

100 000 Kč

41 let

1080 dní

22 967 Kč

130 000 Kč

41 let

1080 dní

26 344 Kč

160 000 Kč

41 let

1080 dní

29 721 Kč

200 000 Kč

41 let

1080 dní

33 760 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

