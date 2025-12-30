Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Lidl Outlet otevře v Ostravě, kdy?

Lidl Outlet otevře v Ostravě, kdy?

Michal Bureš
Včera

Koncept Lidl Outlet na jaře 2026 po Praze a Olomouci zamíří nově do Ostravy, kde Lidl nabídne spotřební zboží, jako je nářadí Parkside, móda Esmara či bytové doplňky Livarno, za snížené ceny.

Kde v Ostravě Lidl Outlet otevře?

Společnost Lidl Česká republika na jaře 2026 otevře novou prodejnu Lidl Outlet Moravia v areálu Outlet Arena Moravia v ulici Hlučínská.

Lidl Outlet v Ostravě spouští nábor zaměstnanců

V souvislosti s příchodem do Ostravy spouští Lidl nábor několika desítek nových zaměstnanců. „Aktuálně již připravujeme prostory a hledáme nové kolegy, kteří umožní zažít Lidl Outlet také zákazníkům v Ostravě,“ potvrzuje jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula.

Kdy bude Lidl Outlet v Ostravě otevřen?

Společnost Lidl zatím o datu otevření svého Outletu neinformovala, ale oznámila, že  konkrétní datum zahájení prodeje na Hlučínské ulici v Ostravě bude oznámen v nejbližších týdnech.
Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz

