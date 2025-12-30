Lidl Outlet otevře v Ostravě, kdy?

Koncept Lidl Outlet na jaře 2026 po Praze a Olomouci zamíří nově do Ostravy, kde Lidl nabídne spotřební zboží, jako je nářadí Parkside, móda Esmara či bytové doplňky Livarno, za snížené ceny.
Kde v Ostravě Lidl Outlet otevře?
Společnost Lidl Česká republika na jaře 2026 otevře novou prodejnu Lidl Outlet Moravia v areálu Outlet Arena Moravia v ulici Hlučínská.
Lidl Outlet v Ostravě spouští nábor zaměstnanců
V souvislosti s příchodem do Ostravy spouští Lidl nábor několika desítek nových zaměstnanců. „Aktuálně již připravujeme prostory a hledáme nové kolegy, kteří umožní zažít Lidl Outlet také zákazníkům v Ostravě,“ potvrzuje jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula.
Plánujete navštívit nový outlet Lidlu?
Kdy bude Lidl Outlet v Ostravě otevřen?
Společnost Lidl zatím o datu otevření svého Outletu neinformovala, ale oznámila, že konkrétní datum zahájení prodeje na Hlučínské ulici v Ostravě bude oznámen v nejbližších týdnech.