Lidl Outlet v Olomouci zavře

Lucie Balová Mečířová
Včera

Máte rádi Lidl Outlet v Olomouci? Tak tato prodejna nakonec bohužel zavře. Vypadá to však, že ne na dlouho.

Lidl Outlet byl v Olomouci otevřen 30. června 2025 a navázal na velmi úspěšný koncept prodeje výrazně zlevněného zboží, který se v lednu započal v pražských Štěrboholech. Prodejna ale nakonec zavírá.

Kdy Lidl Outlet v Olomouci zavře?

Prodejna sídlící v olomouckém retail parku Park&Shop na Kafkově ulici ukončí svůj provoz k 31. prosinci 2025. Do této doby budou moci zákazníci ještě směle nakupovat a to každý den od 9:00 do 20:00.

Další Lidl Outlet se stejnou otevírací dobou se pak nachází už jen v Praze v Retail Parku Štěrboholy v ulici Kutnohorská.

Outlet Lidlu v Olomouci úplně končí?

Ačkoliv outlet v Olomouci končí, koncept jako takový bude pokračovat dál.

„Po ukončení se naše outletová prodejna znovu přesune, aktuálně už vše připravujeme. O přesné lokalitě budeme včas informovat. A zaměstnanci olomouckého outletu o svá místa také nepřijdou, začátkem prosince totiž otevřela již sedmá standardní prodejna Lidlu v Olomouci. Naše kolegyně a kolegové posílí týmy v těchto prodejnách,“ dodává Petr Krula.

