Finance.cz  »  Ekonomika  »  O víkendu je Den žen. A zanedlouho i Den matek

O víkendu je Den žen. A zanedlouho i Den matek

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-lide-prace-prumysl.jpg Autor: Pixabay

Dne žen se dočkáme už za dva dny

Den žen má pevně dané datum a každý rok připadá na 8. březen. Toho se v roce 2026 dočkáme už za dva dny, čili v neděli.

Stejně tak jasně ustanovené datum má i Den mužů. Ten ale oslavíme až za dlouho a to přesněji na podzim 19. listopadu 2026, který připadne na čtvrtek.

Byl by lepším prezidentem žena, nebo muž?

Zobraz výsledek
Úmrtí a finance: jaký osud čeká vaše peníze na účtu, z pojistky, na spoření na penzi nebo investice? Přečtěte si také:

Úmrtí a finance: jaký osud čeká vaše peníze na účtu, z pojistky, na spoření na penzi nebo investice?

Den matek má pokaždé jiné datum

Oproti tomu Den matek nemá předem stanovené datum. Každý rok připadá na jiný den a stanovuje se podle jasného pravidla. To zní, že Den matek každý rok připadá na druhou květnou neděli. V letošním roce tedy proběhne v neděli 10. května.

O měsíc a něco později nás bude čekat i den otců. I ten je „posuvný“ a slavit se má každou třetí neděli v červnu. V roce 2026 to tedy bude v neděli 21. června. Zajímavostí pak je, že se v některých státech váže ke dní sv. Josefa, který se slaví 19. března.

Vláda chce ocenit penzisty, kteří pracují. Má v plánu jim každý rok zvýšit důchod Přečtěte si také:

Vláda chce ocenit penzisty, kteří pracují. Má v plánu jim každý rok zvýšit důchod

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Co hradí pojišťovny u domácí péče

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace