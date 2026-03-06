O víkendu je Den žen. A zanedlouho i Den matek

Dne žen se dočkáme už za dva dny
Den žen má pevně dané datum a každý rok připadá na 8. březen. Toho se v roce 2026 dočkáme už za dva dny, čili v neděli.
Stejně tak jasně ustanovené datum má i Den mužů. Ten ale oslavíme až za dlouho a to přesněji na podzim 19. listopadu 2026, který připadne na čtvrtek.
Byl by lepším prezidentem žena, nebo muž?
Den matek má pokaždé jiné datum
Oproti tomu Den matek nemá předem stanovené datum. Každý rok připadá na jiný den a stanovuje se podle jasného pravidla. To zní, že Den matek každý rok připadá na druhou květnou neděli. V letošním roce tedy proběhne v neděli 10. května.
O měsíc a něco později nás bude čekat i den otců. I ten je „posuvný“ a slavit se má každou třetí neděli v červnu. V roce 2026 to tedy bude v neděli 21. června. Zajímavostí pak je, že se v některých státech váže ke dní sv. Josefa, který se slaví 19. března.