Termín daňového přiznání je už další týden

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Termíny pro podání daňového přiznání máme hned tři s tím, že příští týden uplyne první z nich. Bude se však týkat opravdu malého množství osob, které mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jak to tedy je?

Termíny pro podání daňového přiznání

Základní lhůtou pro podání daňového přiznání je letos středa 1. dubna 2026. Do tohoto termínu se podává daňové přiznání v listinné podobě.

Ti, co jej chtějí anebo jsou povinni podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronickou cestou, mají ještě dost času. Jejich den nastane v pondělí 4. května 2026. S daňovým poradcem se pak daně odevzdávají ještě později. Doručeny musejí být do středy 1. července 2026.

Daňové přiznání podávané

Termíny

V listinné podobě

1.4.2026

Elektronicky

4.5.2026

S daňovým poradcem

1.7.2026
O dědictví IV: Dědit, či darovat? Přečtěte si také:

Jak doručit daňové přiznání finančnímu úřadu?

Finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází váš trvalý pobyt, daňové přiznání odevzdáte buď fyzicky na přepážce, do sběrného boxu před úřadem anebo jej můžete odeslat prostřednictvím České pošty. Zde platí, že datum odevzdání je den otisknutí razítka na poště.

Nezapomeňte pak, že společně s odevzdáním daňového přiznání musíte také do stejného termínu uhradit i daň z příjmů.

Stáhněte si přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2025

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout

Osvobozené příjmy musíte berňáku nahlásit. Pokuta za nedodržení povinnosti vás může vyjít na statisíce Přečtěte si také:

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Nejnovější články

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů