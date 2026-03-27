Termín daňového přiznání je už další týden

Termíny pro podání daňového přiznání máme hned tři s tím, že příští týden uplyne první z nich. Bude se však týkat opravdu malého množství osob, které mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jak to tedy je?
Termíny pro podání daňového přiznání
Základní lhůtou pro podání daňového přiznání je letos středa 1. dubna 2026. Do tohoto termínu se podává daňové přiznání v listinné podobě.
Ti, co jej chtějí anebo jsou povinni podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronickou cestou, mají ještě dost času. Jejich den nastane v pondělí 4. května 2026. S daňovým poradcem se pak daně odevzdávají ještě později. Doručeny musejí být do středy 1. července 2026.
|
Daňové přiznání podávané
|
Termíny
|
V listinné podobě
|
1.4.2026
|
Elektronicky
|
4.5.2026
|
S daňovým poradcem
|
1.7.2026
Jak doručit daňové přiznání finančnímu úřadu?
Finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází váš trvalý pobyt, daňové přiznání odevzdáte buď fyzicky na přepážce, do sběrného boxu před úřadem anebo jej můžete odeslat prostřednictvím České pošty. Zde platí, že datum odevzdání je den otisknutí razítka na poště.
Nezapomeňte pak, že společně s odevzdáním daňového přiznání musíte také do stejného termínu uhradit i daň z příjmů.
Stáhněte si přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2025
|Jaký typ přiznání potřebujete
|Interaktivní XLS
|Uplatňuji paušál
|stáhnout
|Vedu účetnictví
|stáhnout
|Mám více zdrojů příjmu
|stáhnout
|Jsem pouze zaměstnanec
|stáhnout