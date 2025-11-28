Sedm čísel k rodičovskému příspěvku: jaké jsou změny u rodičovské pro rok 2026?

Rodiče, jejichž nejmladší dítě je mladší 4 let, mají nárok na rodičovský příspěvek, o ten mohou požádat prostřednictvím Klientské zóny Jenda, nebo osobně na úřadu práce. S sebou je nutné vzít občanský průkaz a rodný list dítěte. S námi se podívejte na sedm čísel, které vám osvětlí rodičovský příspěvek v roce 2026
Co se dozvíte v článku
- 350 000 Kč pro rodiče dětí narozených v roce 2026
- 700 000 Kč pro rodiče vícerčat
- 3. narozeniny dítěte a konec rodičovského příspěvku
- 70 % vyměřovacího základu je maximální výše měsíčního rodičovského příspěvku
- 60 000 Kč – maximální měsíční výše rodičovského příspěvku
- 15 000 Kč – maximální výše rodičovského příspěvku pro rodiče, kteří nedosáhli na mateřskou
- 3 měsíce zpětně lze požádat o rodičovský příspěvek
350 000 Kč pro rodiče dětí narozených v roce 2026
Pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2024 činí rodičovský příspěvek 350 tisíc korun.
Pro rodiče dětí narozených před tímto datem platí výše rodičovského příspěvku 300 tisíc korun (450 tisíc korun pro rodiče vícerčat).
Od roku 2026 se výše rodičovského příspěvku nemění, zůstává ve výši 350 000 Kč.
700 000 Kč pro rodiče vícerčat
Při narození dvojčat a vícerčat v roce 2025 mají rodiče nárok na rodičovský příspěvek ve výši 1,5násobku rodičovského příspěvku, tedy na 525 tisíc Kč.
Pro rodiče vícerčat narozených od 1. ledna 2026 se rodičovský příspěvek zvýšil na 2násobek rodičovského příspěvku, tedy 700 tisíc Kč.
Částka 700 000 Kč dle České správy sociálního zabezpečení neplatí jen pro děti narozené nejdříve 1. ledna 2026, ale i pro ty starší.
Je nutné ovšem splnit podmínky, a to, že rodičovský příspěvek bude k 1. lednu 2026 ještě stále čerpán. V takovém případě není nutné podávat žádost o zvýšení částky, k valorizaci dojde automaticky.
V případě, že již došlo k vyčerpání původní částky rodičovského příspěvku, a zároveň děti ještě pořád splňují věkové pravidlo, čili že jsou jim:
- méně než 4 roky, pokud jsou narozené před 1. lednem 2024,
- méně než 3 roky, pokud jsou narozené po 1. lednu 2024,
tak bude nutné o rodičovský příspěvek znovu požádat.
Pravidlo 1,5násobku (2násobku v roce 2026) rodičovského příspěvku vícerčat platí i u výpočtu výše měsíčního příspěvku.
3. narozeniny dítěte a konec rodičovského příspěvku
Pro děti narozené do začátku roku 2024 platí, že je možné rodičovský příspěvek v celkové výši 300 000 Kč čerpat do 4 let věku dítěte, což z Česka činilo zemi, kde mohou rodiče zůstat s dítětem po velmi dlouhou dobu.
Pro děti narozené od 1. ledna 2024 ovšem platí, že rodiče mohou pobírat rodičovský příspěvek v celkové výši 350 000 Kč do 3 let věku dítěte.
70 % vyměřovacího základu je maximální výše měsíčního rodičovského příspěvku
Měsíční výši rodičovského příspěvku si každý rodič nastavuje podle uvážení sám, nejvýše však do 70 % vyměřovacího základu při narození dítěte.
60 000 Kč – maximální měsíční výše rodičovského příspěvku
Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku, který mohou rodiče čerpat, činí nejvýše 60 000 Kč v roce 2026. V této výši vyčerpají celkovou částku rodičovského příspěvku za 6 měsíců.
Nicméně na tak vysokou výplatu dosáhnou pouze rodiče s vyměřovacím základem 85 715 Kč a vyšším.
Pro rodiče vícerčat je maximální měsíční výše rodičovského příspěvku 120 000 Kč.
15 000 Kč – maximální výše rodičovského příspěvku pro rodiče, kteří nedosáhli na mateřskou
Jestliže rodiče nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou), nebo je jejich vyměřovací základ nižší než 21 429 Kč, mohou mít maximální výši rodičovského příspěvku 15 000 Kč. Při stávající výši rodičovského příspěvku 350 000 Kč jej vyčerpají za 27 měsíců.
Pro rodiče vícerčat je maximální výše rodičovského příspěvku 30 000 Kč.
Při narození dalšího dítěte mají možnost dočerpání rodičovského příspěvku. O to ovšem musí rodič požádat.
3 měsíce zpětně lze požádat o rodičovský příspěvek
Požádat o rodičovský příspěvek lze až 3 měsíce zpětně. Ideální je požádat o rodičovský příspěvek ve 4. měsíci dítěte, aby příspěvek navázal na půlroční mateřskou, nebo ihned po narození, jestliže nárok na mateřskou nemáte.
Výši rodičovského příspěvku si můžete změnit 1× za 3 měsíce.
Vedle změny výše měsíčního rodičovského příspěvku je nutné zdůraznit, že rodiče se mohou na rodičovské i vystřídat.
