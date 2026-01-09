Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Čtyřnásobný příjem a stejný důchod

Čtyřnásobný příjem a stejný důchod

Měsíční částku starobního důchodu neovlivňují pouze dosahované příjmy, ale i získaná doba pojištění a termín odchodu do důchodu. Nízká doba pojištění a krácení za předčasnost výrazně zvyšují nároky na předchozí příjmy. Podívejme se na praktické výpočty, kdy lze mít čtvrtinový příjem a stejný důchod.
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Správné načasování termínu odchodu do starobního důchodu je velmi důležité. Každý ukončený rok pojištění hraje významnou roli a krácení u předčasného důchodu je vyšší, než by se na první pohled mohlo zdát.

Co se dozvíte v článku
  1. I při nižším příjmu lze mít slušný důchod
  2. Krácení za předčasnost
  3. Výchovné na děti
  4. Rozdílné příjmy a stejný důchod
  5. Kolik musíte vydělávat pro starobní důchod 22 000 Kč

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě (po přepočtu o inflaci), tzv. osobní vyměřovací základ. Při výpočtu důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025.

I při nižším příjmu lze mít slušný důchod

Kdo nemá žádné mezery v pojištění a odejde až do řádného starobního důchodu, ten může mít mnohem nižší příjmy a přitom mít stejný důchod jako lidé s vysokými příjmy s nižší dobou pojištění odcházející do předčasného důchodu.

Krácení za předčasnost

Volba odchodu do předčasného důchodu znamená nižší měsíční důchod z důvodu krácení za předčasnost a získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a standardní krácení činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Nejdříve je možné odejít do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Nejnižší možná doba pro odchod do předčasného důchodu je 40 let, pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let.

Výchovné na děti

Zpravidla ženy mají při výpočtu starobního důchodu nárok na výchovné, které činí při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 částku 500 Kč na každé dítě. Uplatnění výchovného rovněž značně snižuje nároky na výši průměrné mzdy před odchodem do důchodu. Částka výchovného je stejně vysoká při odchodu do řádného starobního důchodu i do předčasného důchodu.

Rozdílné příjmy a stejný důchod

V přiložené tabulce máme vypočteno několik důchodových variant, tak aby měsíční částka starobního důchodu byla stejně vysoká. Zvolenu máme měsíční částku starobního důchodu ve výši 22 000 Kč. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule v roce 2026. Ke stejné částky důchodu vedou různé průběhy pojištění v závislosti na výši průměrné mzdy za odpracované roky, získané době pojištění, termínu odchodu do důchodu a případném nároku na výchovné k důchodu. Stejný měsíční důchod mohou mít v praxi lidé se značně rozdílnými příjmy během produktivního života.

Kdy budete mít starobní důchod ve výši 22 000 Kč
Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Výchovné Předčasnost Starobní důchod
24 892 Kč 47 let 1500 Kč 0 dní 22 000 Kč
33 105 Kč 47 let 0 Kč 0 dní 22 000 Kč
33 640 Kč 44 let 1000 Kč 0 dní 22 000 Kč
39 485 Kč 44 let 0 Kč 0 dní 22 000 Kč
61 790 Kč 44 let 0 Kč 720 dní 22 000 Kč
69 100 Kč 44 let 1 000 Kč 1 080 dní 22 000 Kč
77 090 Kč 40 let 0 Kč 720 dní 22 000 Kč
87 640 Kč 40 let 1 000 Kč 1 080 dní 22 000 Kč
96 830 Kč 40 let 0 Kč 1 080 dní 22 000 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Kolik musíte vydělávat pro starobní důchod 22 000 Kč

Z tabulky názorně vidíme, že k přiznání starobního důchodu ve výši 22 000 Kč stačí mít průměrnou mzdu ve výši 24 892 Kč, pokud se získá vysoká doba pojištění v rozsahu 47 let, čerpá se výchovné na tři děti a odejde se až do řádného starobního důchodu. Naproti tomu při volbě odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky, bez nároku na výchovné a získání minimální doby pojištění v rozsahu 40 let, je nutné mít průměrnou mzdu ve výši téměř 100 tisíc korun, aby byl měsíční starobní důchod požadovaných 22 000 Kč. V praxi tak zcela odlišné průběhy pojištění mohou znamenat stejnou částku starobního důchodu.

Zdroj: Youtube.com
  • Našli jste v článku chybu?

