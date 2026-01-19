Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Devět „nespravedlností“ u vdovského důchodu

Při splnění zákonných podmínek má vdova nárok na vdovský důchod, stejně tak vdovec na vdovecký důchod. Podívejme se na devět vybraných důvodů, proč není pro někoho výpočet vdovského (vdoveckého) důchodu z jeho pohledu spravedlivý.
V praxi jsou pochopitelně legislativní podmínky pro vdovské a vdovecké důchody stejné, vzhledem k tomu, že vyplácí ČSSZ mnohem častěji vdovské důchody, protože se ženy v průměru dožívají vyššího věku a jsou v manželském páru častěji mladší, tak budeme v článku hovořit o vdovských důchodech, ale to samé platí samozřejmě i pro vdovecké důchody.

Co se dozvíte v článku
  1. Zodpovědnost vdovy nestačí
  2. Výchova společných dětí přiznání vdovského důchodu nezaručuje
  3. Základní výměra je vždy stejně vysoká
  4. Pobírání vdovského důchodu pouze jeden rok
  5. Nezaměstnanost vdovy se nehodnotí
  6. Délka manželství nehraje roli
  7. Nízký příjem vdovy se nesleduje
  8. Výchova dětí není finančně zvýhodněna
  9. Krácení vdovského důchodu

Zodpovědnost vdovy nestačí

Nárok na vdovský důchod vzniká v případě, že zemřelý manžel pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo ke dni úmrtí měl nárok na starobní nebo invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Dlouhodobá nezaměstnanost manžela může tedy být důvodem nepřiznání vdovského důchodu. I když tedy vdova celý život řádně pracovala a platila sociální pojištění a nikdy nebyla v evidenci na úřadu práce, tak nemusí mít na vdovský důchod nárok, jestliže zákonné podmínky nesplnil zemřelý manžel.

Výchova společných dětí přiznání vdovského důchodu nezaručuje

Institut manželství je pro přiznání vdovského důchodu klíčový. Družka nemá na vdovský důchod po zemřelém druhovi nárok, i když spolu vychovali více dětí. Na výpočet sirotčího důchodu po zemřelém rodiči však nemá vliv skutečnost, zdali byli rodiče v manželském svazku či nikoliv.

Základní výměra je vždy stejně vysoká

Každý státní důchod, tedy i vdovský důchod, se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všechny státní důchody stejně vysokou, bez ohledu na vlastní průběh pojištění. V roce 2026 činí základní výměra důchodu 4 900 Kč.

Pobírání vdovského důchodu pouze jeden rok

Standardní lhůta pro pobírání vdovského důchodu je pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku se vdovský důchod vyplácí pouze při splnění některé ze zákonných podmínek, nejčastěji z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo dosažení požadovaného věku. To znamená, že některé vdovy pobírání vdovský důchod skutečně pouze jeden rok a jiné třeba 30 let.

Nezaměstnanost vdovy se nehodnotí

Samotný průběh pojištění vdovy nemá na výpočet vdovského důchodu vliv. Výpočet vdovského důchodu ovlivňuje výhradně průběh pojištění zemřelého manžela, když procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. Dlouhodobě nezaměstnaná vdova tak nemá při výpočtu vdovského důchodu nárok na žádné zvýhodnění nebo nějaký benefit. Horší příjmová a majetková situace vdovy částku vdovského důchodu nezvyšuje.

Délka manželství nehraje roli

Do výpočtové formule vdovského důchodu nikterak nevstupuje délka manželství. Roční manželství tak může přinést vyšší vdovský důchod než třicetileté manželství.

Nízký příjem vdovy se nesleduje

Vlastí výdělečná činnost vdovy se při výpočtu vdovského důchodu nesleduje. A to ani během pobírání vdovského důchodu. Z důvodu vysokého příjmu během pobírání vdovského důchodu nedochází ke zvýšení částky vdovského důchodu ani k poklesu vdovského důchodu. Dosahované příjmy vdovy a odvody vdovy na sociálním pojištění nemají žádný vliv na částku vdovského důchodu. Vdova s vysokými vlastními příjmy, která dlouhodobě platí vysoké přímé daně z dosahovaných příjmů, může mít podprůměrný vdovský důchod.

Výchova dětí není finančně zvýhodněna

Vdova, která vychovala s manželem tři děti, může mít nižší vdovský důchod, než vdova, která neměla se zemřelým manželem žádné dítě. Počet dětí nemá na částku vdovského důchodu vliv.

Krácení vdovského důchodu

Když vdova pobírá současně vlastní starobní důchod a vdovský důchod, potom pobírá v plné výši pouze vyšší z těchto dvou důchodů, což je ve většině případů vlastní starobní důchod, a z nižšího důchodu dostává pouze polovinu procentní výměry důchodu, protože se uplatňují zákonná pravidla pro souběh důchodů.

Vypočítejte si výši vdovského důchodu na naší kalkulačce

nápověda
nebo výše nároku na důchod ke dni úmrtí
nápověda
vyplňte nulu, pokud vlastní důchod nepobíráte
