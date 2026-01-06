Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Jak ovlivňuje péče o děti důchod?

Jak ovlivňuje péče o děti důchod?

Důchodový věk mužů a žen se postupně sjednocuje a výchova dětí tak mladším ženám již nezaručí nižší důchodový věk, tak jako tomu bylo v minulosti. Jaký vliv na výši důchodu tak má péče o děti?

Petr Gola
Dnes

V minulosti odcházely ženy, které vychovaly více dětí, do starobního důchodu o několik let dříve než muži. V současnosti tomu tak již není a v budoucnu bude důchodový věk pro muže i ženy stejný, u žen se již nebude rozlišovat počet vychovaných dětí.

Co se dozvíte v článku
  1. Péče o dítě do 4 let věku zvyšuje dobu pojištění
  2. Průměrná mzda se nesnižuje
  3. Výchovné k důchodu
  4. Jak šel čas se zohledněním výchovy dětí?

Postupné změny u důchodového věku tak nejvíce pocítily ženy, které vychovaly více dětí. Vždyť žena narozená v roce 1940, která vychovala tři děti, měla řádný důchodový věk 54 let a žena, která vychovala tři děti a narodila se v roce 1965 má již řádný důchodový věk 63 let a 2 měsíce. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden důchodový věk u vybraných ročníků narození.

Důchodový věk dle roku narození
Rok narození Muži Ženy Ženy s 1 dítětem Ženy s 2 dětmi Ženy s 3 a 4 dětmi Ženy s 5 a více dětmi
1940 60 let a 10 m 57 let a 8 m 56 let a 4 m 55 let 54 let 53 let
1945 61 let a 8 m 59 let a 4 m 58 let 56 let a 8 m 55 let a 4 m 54 let
1950 62 let a 6 m 61 let 59 let a 8 m 58 let a 4 m 57 let 55 let a 8 m
1955 63 let a 4 m 62 let a 8 m 61 let 4 m 60 let 58 let a 8 m 57 let a 4 m
1960 64 let a 2 m 64 let a 2 m 63 let a 8 m 62 let a 2 m 60 let a 8 m 59 let a 2 m
1961 64 let a 4 m 64 let a 4 m 64 let a 2 m 62 let a 8 m 61 let a 2 m 59 let a 8 m
1962 64 let a 6 m 64 let a 6 m 64 let a 6 m 63 let a 2 m  61 let a 8 m  60 let a 2 m 
1963 64 let a 8 m 64 let a 8 m  64 let a 8 m 63 let a 8 m 62 let a 2 m  60 let a 8 m 
1964 64 let a 10 m 64 let a 10 m  64 let a 10 m 64 let a 2 m  62 let a 8 m  61 let a 2 m 
1965  65 let 65 let 65 let  64 let a 8 m  63 let a 2 m  61 let a 8 m 

Pramen: Příloha číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Péče o dítě do 4 let věku zvyšuje dobu pojištění

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výši rozhodných příjmů od roku 1986, ale i na získané době pojištění, která se při výpočtu starobního důchodu hodnotí v celých ukončených letech. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i péče o dítě do 4 let věku, přičemž období péče o dítě se započítává ze 100 %, většinou se přitom náhradní doby pojištění započítávají pouze z 80 %. Péče o dítě tak nemá žádný negativní vliv na získanou dobu pojištění. Do doby pojištění se období péče o dítě započítává ve stejném rozsahu jako práce na plný úvazek.

Důchodová kalkulačka – vypočítejte si výši přiznaného důchodu
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Průměrná mzda se nesnižuje

Období péče o dítě se pro důchodové účely považuje rovněž za vyloučenou dobu pojištění, což znamená, že dané období nemá žádný negativní vliv na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě), ze které se následně starobní důchod vypočítává. Období péče o dítě se totiž při výpočtu starobního důchodu vyloučí a nemá tak žádný vliv na výši osobního vyměřovacího základu. 

Výchovné k důchodu

Velmi pozitivní vliv na měsíční částku starobního důchodu má výchovné k důchodu, které při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 činí 500 Kč na každé dítě. Nárok na výchovné k důchodu mají v naprosté většině případů nárok ženy. Zavedením výchovného k důchodu se významně snížily rozdíly ve výši důchodů mužů a žen. Výchovné k důchodu bylo legislativou zavedeno od roku 2023. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden průměrný starobní důchod mužů a žen od roku 2020. Z tabulky názorně vidíme, že od zavedení výchovného k důchodu se průměrný důchod žen značně zvýšil a rozdíl mezi průměrným důchodem mužů a žen je nižší, přibližně o 5 %. 

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Průměrný důchod mužů a žen
Období Průměrný důchod mužů Průměrný důchod žen Poměr v % (ženy vs muži)
V září 2025 22 335 Kč 19 892 Kč 89,06 %
V prosinci 2024 21 937 Kč 19 493 Kč 88,86 %
V prosinci 2023 21 545 Kč 19 063 Kč 88,48 %
V prosinci 2022 19 755 Kč 16 484 Kč 83,44 %
V prosinci 2021 16 900 Kč 14 060 Kč 83,20 %
V prosinci 2020 15 868 Kč 13 204 Kč 83,21 %

Pramen: ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

Jak šel čas se zohledněním výchovy dětí?

V minulosti výchova dětí významně snižovala důchodový věk, což již neplatí, protože důchodový věk mužů a žen se postupně sjednocuje. Od roku 2022 však celkovou částku starobního důchodu významně zvyšuje výchovné k důchodu, které činí 500 Kč na každé dítě. Péče o dítě do čtyř let věku se pro důchodové účely hodnotí jako odpracovaná doba, protože se počítá jako náhradní doba pojištění.

