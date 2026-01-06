Jak ovlivňuje péče o děti důchod?

V minulosti odcházely ženy, které vychovaly více dětí, do starobního důchodu o několik let dříve než muži. V současnosti tomu tak již není a v budoucnu bude důchodový věk pro muže i ženy stejný, u žen se již nebude rozlišovat počet vychovaných dětí.
Co se dozvíte v článku
Postupné změny u důchodového věku tak nejvíce pocítily ženy, které vychovaly více dětí. Vždyť žena narozená v roce 1940, která vychovala tři děti, měla řádný důchodový věk 54 let a žena, která vychovala tři děti a narodila se v roce 1965 má již řádný důchodový věk 63 let a 2 měsíce. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden důchodový věk u vybraných ročníků narození.
|Rok narození
|Muži
|Ženy
|Ženy s 1 dítětem
|Ženy s 2 dětmi
|Ženy s 3 a 4 dětmi
|Ženy s 5 a více dětmi
|1940
|60 let a 10 m
|57 let a 8 m
|56 let a 4 m
|55 let
|54 let
|53 let
|1945
|61 let a 8 m
|59 let a 4 m
|58 let
|56 let a 8 m
|55 let a 4 m
|54 let
|1950
|62 let a 6 m
|61 let
|59 let a 8 m
|58 let a 4 m
|57 let
|55 let a 8 m
|1955
|63 let a 4 m
|62 let a 8 m
|61 let 4 m
|60 let
|58 let a 8 m
|57 let a 4 m
|1960
|64 let a 2 m
|64 let a 2 m
|63 let a 8 m
|62 let a 2 m
|60 let a 8 m
|59 let a 2 m
|1961
|64 let a 4 m
|64 let a 4 m
|64 let a 2 m
|62 let a 8 m
|61 let a 2 m
|59 let a 8 m
|1962
|64 let a 6 m
|64 let a 6 m
|64 let a 6 m
|63 let a 2 m
|61 let a 8 m
|60 let a 2 m
|1963
|64 let a 8 m
|64 let a 8 m
|64 let a 8 m
|63 let a 8 m
|62 let a 2 m
|60 let a 8 m
|1964
|64 let a 10 m
|64 let a 10 m
|64 let a 10 m
|64 let a 2 m
|62 let a 8 m
|61 let a 2 m
|1965
|65 let
|65 let
|65 let
|64 let a 8 m
|63 let a 2 m
|61 let a 8 m
Pramen: Příloha číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.
Péče o dítě do 4 let věku zvyšuje dobu pojištění
Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výši rozhodných příjmů od roku 1986, ale i na získané době pojištění, která se při výpočtu starobního důchodu hodnotí v celých ukončených letech. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i péče o dítě do 4 let věku, přičemž období péče o dítě se započítává ze 100 %, většinou se přitom náhradní doby pojištění započítávají pouze z 80 %. Péče o dítě tak nemá žádný negativní vliv na získanou dobu pojištění. Do doby pojištění se období péče o dítě započítává ve stejném rozsahu jako práce na plný úvazek.
Důchodová kalkulačka – vypočítejte si výši přiznaného důchodu
Průměrná mzda se nesnižuje
Období péče o dítě se pro důchodové účely považuje rovněž za vyloučenou dobu pojištění, což znamená, že dané období nemá žádný negativní vliv na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě), ze které se následně starobní důchod vypočítává. Období péče o dítě se totiž při výpočtu starobního důchodu vyloučí a nemá tak žádný vliv na výši osobního vyměřovacího základu.
Výchovné k důchodu
Velmi pozitivní vliv na měsíční částku starobního důchodu má výchovné k důchodu, které při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 činí 500 Kč na každé dítě. Nárok na výchovné k důchodu mají v naprosté většině případů nárok ženy. Zavedením výchovného k důchodu se významně snížily rozdíly ve výši důchodů mužů a žen. Výchovné k důchodu bylo legislativou zavedeno od roku 2023. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden průměrný starobní důchod mužů a žen od roku 2020. Z tabulky názorně vidíme, že od zavedení výchovného k důchodu se průměrný důchod žen značně zvýšil a rozdíl mezi průměrným důchodem mužů a žen je nižší, přibližně o 5 %.
|Období
|Průměrný důchod mužů
|Průměrný důchod žen
|Poměr v % (ženy vs muži)
|V září 2025
|22 335 Kč
|19 892 Kč
|89,06 %
|V prosinci 2024
|21 937 Kč
|19 493 Kč
|88,86 %
|V prosinci 2023
|21 545 Kč
|19 063 Kč
|88,48 %
|V prosinci 2022
|19 755 Kč
|16 484 Kč
|83,44 %
|V prosinci 2021
|16 900 Kč
|14 060 Kč
|83,20 %
|V prosinci 2020
|15 868 Kč
|13 204 Kč
|83,21 %
Pramen: ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR
Jak šel čas se zohledněním výchovy dětí?
V minulosti výchova dětí významně snižovala důchodový věk, což již neplatí, protože důchodový věk mužů a žen se postupně sjednocuje. Od roku 2022 však celkovou částku starobního důchodu významně zvyšuje výchovné k důchodu, které činí 500 Kč na každé dítě. Péče o dítě do čtyř let věku se pro důchodové účely hodnotí jako odpracovaná doba, protože se počítá jako náhradní doba pojištění.