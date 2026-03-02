Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Jak se liší minimální a maximální předčasný důchod?

Jak se liší minimální a maximální předčasný důchod?

Z důvodu postupného prodlužování řádného důchodového věku odchází hodně lidí do předčasného důchodu, protože z různých důvodů nemohou pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Částky předčasných důchodů se liší ještě méně než řádných důchodů. Proč tomu tak je? Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, aby se provedlo krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti a nikoliv za 13 intervalů předčasnosti.

Co se dozvíte v článku
  1. Co ovlivňuje částku předčasného důchodu?
  2. Jak vysoký je minimální předčasný důchod?
  3. Jak vysoký je maximální předčasný důchod?
  4. Výpočet maximálního předčasného důchodu

Co ovlivňuje částku předčasného důchodu?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na průměrné důchodové mzdě za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu), získané době pojištění v celých ukončených letech a právě krácení za předčasnost. Standardní krácení u předčasného důchodu je 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti.

Snížené poloviční krácení, tj. 0,75 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti, se uplatní pouze při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let. Získat takto vysokou dobu pojištění pro uplatnění nižšího krácení je však těžké, protože se nehodnotí některé náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce). Ve výpočtech níže budeme pracovat s klasickým krácením.

Jak vysoký je minimální předčasný důchod?

Při výpočtu předčasného důchodu v roce 2026 platí, že předčasný důchod nemůže být nižší než 9 800 Kč. Stejná minimální částka platí i pro řádný starobní důchod. Z důvodu dřívějšího odchodu do důchodu se minimální důchod nesnižuje. Pro lidi s problematickým průběhem pojištění, kteří budou mít nárok pouze na minimální starobní důchod, je lepší odejít do předčasného důchodu než do řádného důchodu, protože budou mít měsíční částku starobního důchodu stejně vysokou a začnou tento důchod pobírat dříve.

V praxi to však není tak jednoduché, protože pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let, což znamená, že minimální předčasný důchod je přiznán zcela ojediněle, neboť získaná doba pojištění má velký vliv na celkovou částku důchodu. Pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let.

Jak vysoký je maximální předčasný důchod?

Vzhledem k tomu, že při výpočtu předčasného důchodu dochází, stejně jako u řádného starobního důchodu, k zápočtu osobního vyměřovacího základu pouze do částky 195 868 Kč a k částce nad tuto hranici se při výpočtu předčasného důchodu v roce 2026 nepřihlíží, tak je nepřímo stanovena i maximální částka předčasného důchodu, která následně závisí pouze na získané době pojištění a krácení za předčasnost.
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Výpočet maximálního předčasného důchodu

V tabulce níže máme vypočtenu maximální částku předčasného důchodu při odchodu do předčasného důchodu dříve o 360 kalendářních dní, 720 kalendářních dní a 1080 kalendářních dní při získání doby pojištění v rozsahu 42 let a 44 let. Výpočet je proveden dle výpočtové formule roku 2026 a bez výchovného k důchodu a při standardním krácení za předčasnost. Ve všech případech je tedy osobní vyměřovací základ nad 195 868 Kč.

Maximální předčasný důchod
Předčasnost Doba pojištění Předčasný důchod
360 dní 42 let 42 754 Kč
720 dní 42 let 38 755 Kč
1080 dní 42 let 34 756 Kč
360 dní 44 let 44 747 Kč
720 dní 44 let 40 748 Kč
1060 dní 44 let 36 749 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z tabulky vidíme, že při vyšším krácení za předčasnost nedosahuje maximální předčasný důchod ani 40 000 Kč. Při odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku činí předčasný důchod při získání doby pojištění v rozsahu 44 let necelých 37 tisíc korun. Rozdíl mezi minimálním a maximálním předčasným důchodem je tak značně nižší než mezi minimálním a maximálním řádným starobním důchodem.

Kalkulačka předčasného důchodu

Při výpočtu maximálního řádného starobního důchodu je totiž výpočtový základ (redukovaný osobní vyměřovací základ) stejně vysoký jako u předčasného důchodu, tj. 66 655 Kč, ale získá se vyšší doba pojištění a není uplatňováno krácení za předčasnost. Finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem mají v korunovém vyjádření i v procentním vyjádření nejvyšší lidé s vysokými příjmy, kteří by si tak měli odchod do předčasného důchodu pečlivě promyslet.

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

