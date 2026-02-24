Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Jak se liší minimální mzda v zemích EU?

Jak se liší minimální mzda v zemích EU?

Měsíční minimální mzda se v členských zemích Evropské unie výrazně liší, nejnižší je v Bulharsku a nejvyšší je v Lucembursku. V šesti členských zemích EU je nominální měsíční minimální mzda nižší než v Česku. Podívejme se na konkrétní částky v jednotlivých zemích.
Autor: Depositphotos
Dnes

Minimální mzda je národní legislativou stanovena ve většině členských zemích Evropské unie, výjimkou je Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko a Itálie, přičemž v těchto zemích jsou nejnižší částky mezd v jednotlivých oborech stanoveny kolektivními smlouvami a mnohdy jsou vyšší, než by činila hodnota minimální mzdy stanovena na národní úrovni.

Co se dozvíte v článku
  1. Zvýšení minimální mzdy v Česku
  2. Vysoké zvyšování minimální mzdy v posledních letech
  3. Minimální měsíční mzda v lednu 2026
  4. Co je dobré vědět o přepočtu na měsíční hodnotu?
  5. Vliv minimální mzdy v daňové legislativě

Zvýšení minimální mzdy v Česku

V roce 2026 činí v Česku minimální měsíční mzda 22 400 Kč, zatímco v roce 2025 byla 20 800 Kč. Meziročně se tak minimální mzda v Česku zvýšila o 1 600 Kč, což je druhé nejvyšší zvýšení v nominální hodnotě od jejího zavedení. Nejvíce se zvýšila od ledna 2025, když stoupla z 18 900 Kč na 20 800 Kč, tedy o 1 900 Kč. V lednu 2026 je tak v Česku minimální mzdy vyšší o 18,5 % oproti lednu 2024.

Vysoké zvyšování minimální mzdy v posledních letech

Správné nastavení minimální mzdy je velmi důležité, aby měli zaměstnanci pracující za minimální mzdu zaručenu citelně vyšší životní úroveň než lidé dlouhodobě pobírající pouze sociální dávky. Cílem vlád členských zemí EU je, aby minimální mzda plnila současně motivační a ochranářskou funkci a současně nesnižovala nabídku volných pracovních míst ze strany zaměstnavatelů pro jednodušší pracovní pozice a nebyla jedním z důvodů snižování zaměstnanosti.

Minimální měsíční mzda v lednu 2026

Dle zprávy Eurostatu z 30. ledna 2026 lze jednotlivé členské země EU rozdělit do tří skupin dle hodnoty minimální měsíční mzdy pro práci na plný úvazek. Při práci na zkrácený úvazek může být měsíční mzda nižší, musí však být dodržena minimální hodinová mzda.
  • V první skupině jsou země, kde nedosahuje minimální měsíční mzda ani 1 000 euro. Těmito zeměmi jsou: Bulharsku (620 €), Lotyšsko (780 €), Rumunsko (795 €), Maďarsko (838 €), Estonsko (886 €), Slovensko (915 €), Česko (924 €) a Malta (994 €). 
  • Ve druhé skupině jsou země s hodnotou minimální mzdy nad 1 000 euro a nižší než 1 500 euro. Jedná se o Řecko (1 027 €), Chorvatsko (1 050 €), Portugalsko (1 073 €), Kypr (1 088 €), Polsko (1 139 €), Litvu (1 153 €), Slovinsko (1 278 €) a Španělsko (1 381 €). 
  • Ve třetí skupině jsou členské země EU s měsíční minimální mzdou nad 1 500 euro, což je Francie (1 823 €), Belgie (2 112 €), Nizozemí (2 295 €), Německo (2 343 €), Irsko (2 391 €) a Lucembursko (2 704 €). 
  • U některých členských zemí Evropské unie se ještě očekává zvýšení minimální mzdy během roku. U Lucemburska, Belgie, Řecka, Slovinska, Španělska, Estonska a Rumunska jsou uvedené částky prozatím shodné s hodnotami koncem roku 2025.

Co je dobré vědět o přepočtu na měsíční hodnotu?

Pro srovnání částek minimálních mezd v jednotlivých zemích EU, tedy i těch, kde není měnou euro, se přepočítávají všechny hodnoty na eura. Částky v odstavci výše u zemí, kde není měnou euro, jsou tedy ovlivněny směnným kurzem. V některých členských zemích Evropské unie je legislativou stanovena pouze hodinová minimální mzda a Eurostat je pro účely měsíčního porovnání přepočítává na měsíční hodnotu při zohlednění práce na plný úvazek, přičemž v jednotlivých zemích je hodinový přepočet mírně odlišný.

Vliv minimální mzdy v daňové legislativě

Samotná částka minimální mzdy zpravidla ovlivňuje i další daňově-ekonomické ukazatele, proto se o každém zvýšení minimální mzdy vedou odborné debaty a diskuse. Zvýšení minimální mzdy navíc znamená pro zaměstnavatele vyšší růst mzdových nákladů, než se zdá na první pohled, protože zaměstnavatelé v členských zemích EU odvádí za zaměstnance i povinné pojistné. V Česku odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance na sociálním pojištění 24,8 % z hrubé mzdy a na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy, v souhrnu tedy 33,8 %. V Česku je navíc na úrovni minimální mzdy stanoven minimální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění a je od minimální mzdy odvozena i měsíční platba na zdravotním pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. Částka minimální mzdy má navíc i vliv na možnost čerpání ročního daňového bonusu nebo částky daňově osvobozeného ročního důchodu.

školení JMHZ

  • Našli jste v článku chybu?

