Jaké jsou důvody pro zamítnutí žádosti o invalidní důchod?

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně, přičemž právě přiznaný stupeň invalidity má zásadní vliv na měsíční částku invalidního důchodu. Hodně žadatelů o invalidní důchod je však neúspěšných. Důvody jsou dva:
1) Nedostatečné zdravotní problémyNěkteří žadatelé o invalidní důchod mají sice zdravotní problémy, ale jsou nedostatečné k přiznání invalidního důchodu. Dle § 39 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. platí, že pojištěnec je invalidní, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže je tedy dle rozhodnutí posudkového lékaře, který postupuje v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu, pokles pracovní schopnosti nižší, tak nemůže být invalidní důchod přiznán.
- Když poklesla pracovní schopnost nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, tak se jedná o invaliditu prvního stupně.
- Pokud poklesla pracovní schopnost nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, tak se jedná o invaliditu druhého stupně.
- Jestliže poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %, tak se jedná o invaliditu třetího stupně.
2) Nezískání potřebné doby pojištění
Pro přiznání invalidního důchodu musí být přiznána nejenom invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně, ale současně musí žadatel o invalidní důchod splnit podmínku minimální doby pojištění, která se liší dle věku a je uvedena v § 40 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.
|
Věk žadatele o invalidní důchod
|
Minimální doba pojištění
|
do 20 let
|
méně než jeden rok
|
od 20 let do 22 let
|
jeden rok
|
od 22 let do 24 let
|
dva roky
|
od 24 let do 26 let
|
tři roky
|
od 26 let do 28 let
|
čtyři roky
|
nad 28 let
|
pět roků
U žadatelů o invalidní důchod mladších 28 let se potřebná doba pojištění zjišťuje z období před vznikem invalidity, u žadatelů o invalidní důchod starší 28 let potom v posledních deseti letech před vznikem invalidity. Žadatelé o invalidní důchod starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.
Statistika zamítnutých žádostí o invalidní důchod
Splnění výše uvedených dvou podmínek je nutností pro při přiznání invalidního důchodu. V praxi je tak každoročně hodně žádostí o invalidní důchod zamítnuto. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden počet zamítnutých žádostí o invalidní důchod v letech 2020 až 2024, tak jak byly uvedeny v jednotlivých statistických ročenkách České správy sociálního zabezpečení z oblasti důchodového pojištění. Statistická ročenka za rok 2025 ještě nebyla vydána.
|
Rok
|
Zamítnuté žádosti celkem
|
Neuznaná invalidita
|
Nesplnění doby pojištění
|
2024
|
24 446
|
18 089
|
6 357
|
2023
|
23 465
|
17 706
|
5 759
|
2022
|
22 906
|
17 231
|
5 675
|
2021
|
21 875
|
16 752
|
5 123
|
2020
|
19 656
|
14 654
|
5 002
Pramen: ČSSZ – Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění
Z tabulky názorně vidíme, že celkový počet zamítnutých žádostí o invalidní důchod od roku 2020 do roku 2024 každoročně mírně stoupal. Častějším důvodem pro nepřiznání invalidního důchodu je přitom neuznaná invalidita, kdy zdravotní problémy nejsou dostačující ani pro přiznání invalidního důchodu prvního stupně.
Kolik lidí pobírá invalidní důchod?
Přestože počet zamítnutých žádostí o invalidní důchod v letech 2020 až 2024 je poměrně velký, tak to neznamená, že legislativa ohledně invalidních důchodů je velmi přísná a že přiznání invalidního důchodu je mimořádnou záležitostí, vždyť ke konci roku 2024 bylo v Česku vypláceno celkem 415 623 invalidních důchodů. V další tabulce máme pro názornost uveden počet všech vyplácených invalidních důchodů (prvního, druhého i třetího stupně dohromady) v letech 2020 až 2024, vždy ke konci příslušného roku.
|
Rok
|
Počet vyplácených invalidních důchodů
|
2024
|
415 623
|
2023
|
411 706
|
2022
|
413 513
|
2021
|
414 646
|
2020
|
417 639
Pramen: ČSSZ – Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění
