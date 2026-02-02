Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Jaké jsou důvody pro zamítnutí žádosti o invalidní důchod?

Jaké jsou důvody pro zamítnutí žádosti o invalidní důchod?

Každoročně jsou tisíce žadatelů o invalidní důchod neúspěšní. Jaké jsou důvody pro nepřiznání? Jaký je vývoj počtu zamítnutých žádostí o invalidní důchod a kolik lidí skutečně invalidní důchod pobírá?
Autor: Pixabay
Petr Gola
Dnes

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně, přičemž právě přiznaný stupeň invalidity má zásadní vliv na měsíční částku invalidního důchodu. Hodně žadatelů o invalidní důchod je však neúspěšných. Důvody jsou dva:

1) Nedostatečné zdravotní problémy

Někteří žadatelé o invalidní důchod mají sice zdravotní problémy, ale jsou nedostatečné k přiznání invalidního důchodu. Dle § 39 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. platí, že pojištěnec je invalidní, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže je tedy dle rozhodnutí posudkového lékaře, který postupuje v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu, pokles pracovní schopnosti nižší, tak nemůže být invalidní důchod přiznán.
  • Když poklesla pracovní schopnost nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, tak se jedná o invaliditu prvního stupně.
  • Pokud poklesla pracovní schopnost nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, tak se jedná o invaliditu druhého stupně.
  • Jestliže poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %, tak se jedná o invaliditu třetího stupně.

2) Nezískání potřebné doby pojištění

Pro přiznání invalidního důchodu musí být přiznána nejenom invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně, ale současně musí žadatel o invalidní důchod splnit podmínku minimální doby pojištění, která se liší dle věku a je uvedena v § 40 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Věk žadatele o invalidní důchod

Minimální doba pojištění

do 20 let

méně než jeden rok

od 20 let do 22 let

jeden rok

od 22 let do 24 let

dva roky

od 24 let do 26 let

tři roky

od 26 let do 28 let

čtyři roky

nad 28 let

pět roků

U žadatelů o invalidní důchod mladších 28 let se potřebná doba pojištění zjišťuje z období před vznikem invalidity, u žadatelů o invalidní důchod starší 28 let potom v posledních deseti letech před vznikem invalidity. Žadatelé o invalidní důchod starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.

Statistika zamítnutých žádostí o invalidní důchod

Splnění výše uvedených dvou podmínek je nutností pro při přiznání invalidního důchodu. V praxi je tak každoročně hodně žádostí o invalidní důchod zamítnuto. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden počet zamítnutých žádostí o invalidní důchod v letech 2020 až 2024, tak jak byly uvedeny v jednotlivých statistických ročenkách České správy sociálního zabezpečení z oblasti důchodového pojištění. Statistická ročenka za rok 2025 ještě nebyla vydána.

Rok

Zamítnuté žádosti celkem

Neuznaná invalidita

Nesplnění doby pojištění

2024

24 446

18 089

6 357

2023

23 465

17 706

5 759

2022

22 906

17 231

5 675

2021

21 875

16 752

5 123

2020

19 656

14 654

5 002

Pramen: ČSSZ – Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění

Z tabulky názorně vidíme, že celkový počet zamítnutých žádostí o invalidní důchod od roku 2020 do roku 2024 každoročně mírně stoupal. Častějším důvodem pro nepřiznání invalidního důchodu je přitom neuznaná invalidita, kdy zdravotní problémy nejsou dostačující ani pro přiznání invalidního důchodu prvního stupně.

Kalkulačka přiznaného invalidního důchodu v roce 2026

Kolik lidí pobírá invalidní důchod?

Přestože počet zamítnutých žádostí o invalidní důchod v letech 2020 až 2024 je poměrně velký, tak to neznamená, že legislativa ohledně invalidních důchodů je velmi přísná a že přiznání invalidního důchodu je mimořádnou záležitostí, vždyť ke konci roku 2024 bylo v Česku vypláceno celkem 415 623 invalidních důchodů. V další tabulce máme pro názornost uveden počet všech vyplácených invalidních důchodů (prvního, druhého i třetího stupně dohromady) v letech 2020 až 2024, vždy ke konci příslušného roku.

Rok

Počet vyplácených invalidních důchodů 

2024

415 623

2023

411 706

2022

413 513

2021

414 646

2020

417 639

Pramen: ČSSZ – Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody a to někomu až o více než 4000 korun

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody a to někomu až o více než 4000 korun

