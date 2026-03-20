Kdo a kdy musí vrátit daňový bonus?

Pokud je vypočtená měsíční zálohová daň z příjmu nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na děti, potom náleží zaměstnanci daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmů. Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 860 Kč a na třetí dítě 2 320 Kč. Jestliže je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Nárok na daňové zvýhodnění má vždy pouze jeden z rodičů. Částky daňového zvýhodnění jsou v roce 2026 stejně vysoké jako byly v roce 2025.
Co se dozvíte v článku
Praktický příklad – Výpočet měsíčního daňového bonusu
Paní Jana měla v roce hrubou měsíční mzdu 31 000 Kč a při výpočtu měsíční čisté mzdy uplatňovala daňové zvýhodnění na své dvě děti. V přiložené tabulce máme podrobně vypočten měsíční daňový bonus ve výši 1 047 Kč, o který měla vyšší svoji čistou mzdu. Paní Jana tak ze své výplaty platila pouze sociální pojištění a zdravotní pojištění.
|
Text
|
Částka
|
Hrubá mzda
|
31 000 Kč
|
Daň z příjmu
|
4 650 Kč (31 000 Kč x 15 %)
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
2 080 Kč (4 650 Kč – 2 570 Kč)
|
Daňové zvýhodnění na dvě děti
|
3 127 Kč (1 267 Kč + 1 860 Kč)
|
Měsíční daňový bonus
|
1 047 Kč (3 127 Kč – 2 080 Kč)
Zdroj: vlastní výpočet autora
Nárok na roční daňový bonus
Za celý kalendářní rok je možné obdržet roční daňový bonus pouze za předpokladu, že roční aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti dosahovaly alespoň šestinásobku minimální mzdy, za rok 2025 tedy částku 124 800 Kč (20 800 Kč x 6). Při nedodržení ročního příjmového limitu se však případně obdržené měsíční daňové bonusy během roku se nevrací.
Praktický příklad – Nevracení měsíčních daňových bonusů
Paní Kateřina byla v měsících lednu až září 2025 nezaměstnaná, pro zaměstnavatele pracovala pouze v měsících říjnu až prosinci. Za tyto tři měsíce obdržela souhrnný daňový bonus přes čtyři tisíce korun. Přestože roční aktivní zdanitelný příjem má paní Kateřina nižší než 124 800 Kč, tak obdržené měsíční daňové bonusy vracet nebude, bohužel však nemá nárok na roční daňový bonus, který by byl pochopitelně výrazně vyšší.
Vrácení daňového bonusu v daňovém přiznání
Někteří zaměstnanci čerpají během roku v každém měsíci daňový bonus, přičemž část obdrženého daňového bonusu musí následně vrátit. Důvodem je skutečnost, že mají i jiné zdanitelné příjmy a sami si podávají daňové přiznání. K zaměstnání, kde mají nižší hrubou mzdu a uplatňují daňové zvýhodnění na děti, tak mají i další zdanitelný příjem – např. ze samostatné výdělečné činnosti nebo z nájmu. K vyplnění daňového přiznání v těchto případech potřebují potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele, ve kterém je v řádku 9 uveden úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů.
Praktický příklad – výpočet vrácení daňového bonusu
Paní Simona pracovala po celý rok pro svého zaměstnavatele na pracovní smlouvu a při výpočtu měsíční čisté mzdy uplatňovala v každém měsíci daňové zvýhodnění na své dvě děti. Vzhledem ke své podprůměrné mzdě tak čerpala v každém měsíci daňový bonus. V souhrnu obdržela paní Simona během roku 2025 daňový bonus ve výši 21 340 Kč. Paní Simona však měla za rok 2025 i hrubý zisk (příjem ponížený o související výdaje) z drobného podnikání ve výši 80 000 Kč.
Pro zjednodušení budeme počítat, že při výpočtu roční daně z příjmu uplatňuje paní Simona slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti, které v plném rozsahu ovlivňovaly daňovou povinnost v jednotlivých měsících v zaměstnání. Pro hrubý zisk 80 000 Kč tak nemá žádnou položku snižující roční daň z příjmu, což znamená daňovou povinnost ve výši 12 000 Kč (80 000 Kč x 15 %).
V daňovém přiznání vznikne paní Simoně stále nárok na roční daňový bonus, který však bude o 12 000 Kč nižší (nezohledňujeme pro zjednodušení rozdílné zaokrouhlování v daňovém přiznání a během roku) než souhrn obdržených měsíčních daňových bonusů během roku 2025. To pro paní Simonu znamená daňový nedoplatek formou částečného vrácení daňového bonusu ve výši 12 000 Kč. Úhrn obdržených měsíčních daňových bonusů ve výši 21 340 Kč uvede paní Simona do řádku 89 čtyřstránkového daňového přiznání a roční daňový bonus 9 340 Kč do řádku 77a.
I když za celý rok 2025 nemá paní Simona povinnost platit daň z příjmu, tak se v daňovém přiznání vypočítal roční daňový nedoplatek, protože celková částka ročního daňového bonusu je nižší než souhrn obdržených měsíčních daňových bonusů během roku 2025.