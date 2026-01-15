Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  O kolik bude nižší důchod v roce 2035? Pro řadu lidí bude výrazně nižší…

O kolik bude nižší důchod v roce 2035? Pro řadu lidí bude výrazně nižší…

Aktuálně platná důchodová legislativa počítá s postupným každoročním zhoršováním výpočtu starobního důchodu. O kolik si budoucí důchodci pohorší? Porovnejme si roky 2026 a 2035 u jednotlivých příjmů.
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Výše důchodu závisí na průměrné hrubé mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění v celých ukončených letech. Při výpočtu starobního důchodu platí jednoduché pravidlo, že čím vyšší příjmy a vyšší dobu pojištění žadatel o důchod získal, tím vyšší důchod mu bude přiznán.

Vliv redukce při výpočtu důchodu

Při výpočtu důchodu však dochází k redukci osobního vyměřovacího základu a od roku 2026 postupně každoročně klesá zápočet v první redukční hranici. V roce 2026 je první redukční hranice do 21 546 Kč a druhá redukční hranice je od 21 546 Kč do 195 868 Kč. Zápočet ve druhé redukční hranici je a bude v následujících letech 26 %.

Procentní výměra starobního důchodu následně činí procentní zápočet z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu). Procentní zápočet závisí na získané době pojištění, protože každý ukončený rok za započítává příslušným procentem, které od roku 2026 rovněž postupně klesá. 

Výpočet starobního důchodu v roce 2026

Jak klesají „zápočty“ v příštích letech?

V přiložené tabulce máme uveden postupný pokles zápočtu v první redukční hranici (dle § 15 zákona o důchodovém pojištění) a postupný pokles zápočtu za každý ukončený rok pojištění (dle § 34 zákona o důchodovém pojištění), vše dle aktuálně platné legislativy. V budoucnu může pochopitelně dojít k legislativním změnám.

 

Rok

Zápočet v první redukční hranici

Zápočet za každý ukončený rok pojištění

2025

100 %

1,500 %

2026

99 %

1,495 %

2027

98 %

1,490 %

2028

97 %

1,485 %

2029

96 %

1,480 %

2030

95 %

1,475 %

2031

94 %

1,470 %

2032

93 %

1,465 %

2033

92 %

1,460 %

2034

91 %

1,455 %

2035

90 %

1,450 %
 

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Porovnání výpočtu dle parametrů v roce 2026

V přiložené tabulce níže si vypočítáme řádný starobní důchod u různých průměrných mezd za odpracované roky (osobních vyměřovacích základů) při vysoké době pojištění v rozsahu 46 let dle výpočtové formule letošního roku.

Ve třetím sloupci budeme mít aktuální platný výpočet řádného starobního důchodu v roce 2026, ve čtvrtém sloupci v roce 2035 dle výpočtové formule letošního roku pouze s použitím odlišných zápočtů v první redukční hranici a za každý ukončený rok pojištění. Při výpočtech nepočítáme s výchovným k důchodu. 

Výpočet důchodu v roce 2035 dle parametrů v roce 2026 nám nejlépe vystihuje vliv poklesu obou „zápočtů“ v příštích letech na částku starobního důchodu. Samotný výpočet důchodu v roce 2035 bude pochopitelně odlišný, protože vlivem inflace se zvýší, tak jako tomu bylo i v minulých letech, příslušné redukční hranice a přepočítací koeficienty pro dosažené příjmy v předcházejících letech.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Osobní vyměřovací základ

Doba  pojištění

Rok 2026

Rok 2035

Finanční rozdíl

15 000 Kč

46 let

15 113 Kč

13 905 Kč

–1 208 Kč

25 000 Kč

46 let

20 187 Kč

18 434 Kč

–1 753 Kč

35 000 Kč

46 let

21 975 Kč

20 168 Kč

–1 807 Kč

45 000 Kč

46 let

23 763 Kč

21 902 Kč

–1 861 Kč

55 000 Kč

46 let

25 551 Kč

23 637 Kč

–1 914 Kč

65 000 Kč

46 let

27 339 Kč

25 371 Kč

–1 968 Kč

75 000 Kč

46 let

29 127 Kč

27 105 Kč

–2 022 Kč

85 000 Kč

46 let

30 916 Kč

28 839 Kč

–2 077 Kč

100 000 Kč

46 let

33 598 Kč

31 440 Kč

–2 158 Kč

130 000 Kč

46 let

38 962 Kč

36 643 Kč

–2 319 Kč

160 000 Kč

46 let

44 326 Kč

41 846 Kč

–2 480 Kč

190 000 Kč

46 let

49 690 Kč

47 048 Kč

–2 642 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Závěrem – snižování zápočtu příjmů

Z důvodu postupného snižování zápočtu v první redukční hranici a zápočtu za každý ukončený rok pojištění bude výpočet starobního důchodu v roce 2035 již poměrně významně méně výhodný, než je tomu v současnosti, vždyť u průměrné mzdy ve výši 45 000 Kč činí pokles již 1 861 Kč. Uvedené legislativní změny navíc pocítí všichni žadatelé o starobní důchod, tedy i lidé s nižšími příjmy. Pokles obou redukčních hranic se dotkne všech žadatelů o starobní důchod, těch s vyššími příjmy v korunovém vyjádření potom více. Úloha vlastního finančního zajištění na důchod v příštích letech ještě stoupne.

