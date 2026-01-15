O kolik bude nižší důchod v roce 2035? Pro řadu lidí bude výrazně nižší…

Výše důchodu závisí na průměrné hrubé mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění v celých ukončených letech. Při výpočtu starobního důchodu platí jednoduché pravidlo, že čím vyšší příjmy a vyšší dobu pojištění žadatel o důchod získal, tím vyšší důchod mu bude přiznán.
Co se dozvíte v článku
Vliv redukce při výpočtu důchodu
Při výpočtu důchodu však dochází k redukci osobního vyměřovacího základu a od roku 2026 postupně každoročně klesá zápočet v první redukční hranici. V roce 2026 je první redukční hranice do 21 546 Kč a druhá redukční hranice je od 21 546 Kč do 195 868 Kč. Zápočet ve druhé redukční hranici je a bude v následujících letech 26 %.
Procentní výměra starobního důchodu následně činí procentní zápočet z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu). Procentní zápočet závisí na získané době pojištění, protože každý ukončený rok za započítává příslušným procentem, které od roku 2026 rovněž postupně klesá.
Výpočet starobního důchodu v roce 2026
Jak klesají „zápočty“ v příštích letech?
V přiložené tabulce máme uveden postupný pokles zápočtu v první redukční hranici (dle § 15 zákona o důchodovém pojištění) a postupný pokles zápočtu za každý ukončený rok pojištění (dle § 34 zákona o důchodovém pojištění), vše dle aktuálně platné legislativy. V budoucnu může pochopitelně dojít k legislativním změnám.
|
Rok
|
Zápočet v první redukční hranici
|
Zápočet za každý ukončený rok pojištění
|
2025
|
100 %
|
1,500 %
|
2026
|
99 %
|
1,495 %
|
2027
|
98 %
|
1,490 %
|
2028
|
97 %
|
1,485 %
|
2029
|
96 %
|
1,480 %
|
2030
|
95 %
|
1,475 %
|
2031
|
94 %
|
1,470 %
|
2032
|
93 %
|
1,465 %
|
2033
|
92 %
|
1,460 %
|
2034
|
91 %
|
1,455 %
|
2035
|
90 %
|
1,450 %
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Porovnání výpočtu dle parametrů v roce 2026
V přiložené tabulce níže si vypočítáme řádný starobní důchod u různých průměrných mezd za odpracované roky (osobních vyměřovacích základů) při vysoké době pojištění v rozsahu 46 let dle výpočtové formule letošního roku.
Ve třetím sloupci budeme mít aktuální platný výpočet řádného starobního důchodu v roce 2026, ve čtvrtém sloupci v roce 2035 dle výpočtové formule letošního roku pouze s použitím odlišných zápočtů v první redukční hranici a za každý ukončený rok pojištění. Při výpočtech nepočítáme s výchovným k důchodu.
Výpočet důchodu v roce 2035 dle parametrů v roce 2026 nám nejlépe vystihuje vliv poklesu obou „zápočtů“ v příštích letech na částku starobního důchodu. Samotný výpočet důchodu v roce 2035 bude pochopitelně odlišný, protože vlivem inflace se zvýší, tak jako tomu bylo i v minulých letech, příslušné redukční hranice a přepočítací koeficienty pro dosažené příjmy v předcházejících letech.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Rok 2026
|
Rok 2035
|
Finanční rozdíl
|
15 000 Kč
|
46 let
|
15 113 Kč
|
13 905 Kč
|
–1 208 Kč
|
25 000 Kč
|
46 let
|
20 187 Kč
|
18 434 Kč
|
–1 753 Kč
|
35 000 Kč
|
46 let
|
21 975 Kč
|
20 168 Kč
|
–1 807 Kč
|
45 000 Kč
|
46 let
|
23 763 Kč
|
21 902 Kč
|
–1 861 Kč
|
55 000 Kč
|
46 let
|
25 551 Kč
|
23 637 Kč
|
–1 914 Kč
|
65 000 Kč
|
46 let
|
27 339 Kč
|
25 371 Kč
|
–1 968 Kč
|
75 000 Kč
|
46 let
|
29 127 Kč
|
27 105 Kč
|
–2 022 Kč
|
85 000 Kč
|
46 let
|
30 916 Kč
|
28 839 Kč
|
–2 077 Kč
|
100 000 Kč
|
46 let
|
33 598 Kč
|
31 440 Kč
|
–2 158 Kč
|
130 000 Kč
|
46 let
|
38 962 Kč
|
36 643 Kč
|
–2 319 Kč
|
160 000 Kč
|
46 let
|
44 326 Kč
|
41 846 Kč
|
–2 480 Kč
|
190 000 Kč
|
46 let
|
49 690 Kč
|
47 048 Kč
|
–2 642 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Závěrem – snižování zápočtu příjmů
Z důvodu postupného snižování zápočtu v první redukční hranici a zápočtu za každý ukončený rok pojištění bude výpočet starobního důchodu v roce 2035 již poměrně významně méně výhodný, než je tomu v současnosti, vždyť u průměrné mzdy ve výši 45 000 Kč činí pokles již 1 861 Kč. Uvedené legislativní změny navíc pocítí všichni žadatelé o starobní důchod, tedy i lidé s nižšími příjmy. Pokles obou redukčních hranic se dotkne všech žadatelů o starobní důchod, těch s vyššími příjmy v korunovém vyjádření potom více. Úloha vlastního finančního zajištění na důchod v příštích letech ještě stoupne.