Pololetní prázdniny žáky čekají příští týden, co jarní prázdniny?

Pololetní vysvědčení a pololetní prázdniny ve školním roce 2025/2026
Ve školním roce 2025/2026 bude studentům předáno pololetní vysvědčení ve čtvrtek 29. ledna 2026, pololetní prázdniny pak budou den poté, v pátek 30. ledna 2026.
Druhé pololetí školního roku 2025/2026 začne studentům v pondělí 2. února 2026.
Řadě studentů začínají jarní prázdniny, první turnus začíná v pondělí 2. února 2026 a bude se týkat žáků ze škol v Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, Olomouci, Mostu či Opavě.
Jarní prázdniny navážou na pololetní prázdniny, jak vychází ve vašem okrese?
Termíny jarních prázdnin jsou rozděleny po jednotlivých okresech České republiky, nezáleží na bydlišti žáka, ale na sídle školy.
Pokud student navštěvuje školu v odlišném okrese či obvodě hl. města Prahy, než je jeho bydliště, tak si ověřte termín jarních prázdnin v okrese sídla školy.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny jarních prázdnin pro školní rok 2025/2026:
|
Termín
|
Okresy, správní obvody hl. města Prahy
|2. 2. – 8. 2. 2026
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|9. 2. – 15. 2. 2026
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|16. 2. – 22. 2. 2026
|Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|23. 2. – 1. 3. 2026
|Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|2. 3. – 8. 3. 2026
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
|9. 3. – 15. 3. 2026
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Zdroj: MŠMT
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Jestliže si nejste jistí, do jakého okresu (či pražské části) škola žáka spadá, navštivte stránky Státní správy ČR.