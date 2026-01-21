Finance.cz  »  Student  »  Pololetní prázdniny žáky čekají příští týden, co jarní prázdniny?

Příští týden čeká žáky vysvědčení, na něž navážou pololetní prázdniny. Na pololetní prázdniny řadě studentů navazují jarní prázdniny, jak vychází v jednotlivých okresech?
Michal Bureš
Pololetní vysvědčení a pololetní prázdniny ve školním roce 2025/2026

Ve školním roce 2025/2026 bude studentům předáno pololetní vysvědčení ve čtvrtek 29. ledna 2026, pololetní prázdniny pak budou den poté, v pátek 30. ledna 2026.

Druhé pololetí školního roku 2025/2026 začne studentům v pondělí 2. února 2026.

Řadě studentů začínají jarní prázdniny, první turnus začíná v pondělí 2. února 2026 a bude se týkat žáků ze škol v Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, Olomouci, Mostu či Opavě.

Jarní prázdniny navážou na pololetní prázdniny, jak vychází ve vašem okrese?

Termíny jarních prázdnin jsou rozděleny po jednotlivých okresech České republiky, nezáleží na bydlišti žáka, ale na sídle školy.

Pokud student navštěvuje školu v odlišném okrese či obvodě hl. města Prahy, než je jeho bydliště, tak si ověřte termín jarních prázdnin v okrese sídla školy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny jarních prázdnin pro školní rok 2025/2026:

Termín   

Okresy, správní obvody hl. města Prahy    
2. 2. – 8. 2. 2026 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
9. 2. – 15. 2. 2026 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 
16. 2. – 22. 2. 2026 Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 
23. 2. – 1. 3. 2026 Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 
2. 3. – 8. 3. 2026 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 
9. 3. – 15. 3. 2026 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Zdroj: MŠMT

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Jestliže si nejste jistí, do jakého okresu (či pražské části) škola žáka spadá, navštivte stránky Státní správy ČR.

