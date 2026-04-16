Zdanění u DPP se velmi liší, někdy téměř o 30 %

Vliv na zdanění z dohody o provedení práce má hned několik aspektů: jak vysoká je hrubá odměna, zdali je podepsáno prohlášení k dani, jaký je status zaměstnance. Když je hrubá měsíční odměna 11 999 Kč a méně, tak se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění. Jestliže je podepsáno prohlášení k dani, tak se při výpočtu daně z příjmu uplatňují daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. I při práci na dohodu o provedení práce mají řádní starobní důchodci nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé odměny.
Rizika nízké odměny z DPP
Zaměstnání na dohodu o provedení práce s odměnou do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění je daňově výhodné, ale pouze za předpokladu vyřešení pojistného vztahu u zdravotní pojišťovny. Přivýdělek na DPP s odměnou 11 999 Kč a méně je tak výhodný pro studenty, důchodce, zaměstnance s hlavním zaměstnáním i OSVČ – v těchto případech je buď minimální zdravotní pojištění placeno v hlavním příjmu nebo podnikání nebo se jedná o státního pojištěnce. Kdo však nemá žádný jiný aktivní příjem a nesplňuje podmínky státního pojištěnce, ten si při brigádě s hrubou odměnou do limitu musí zdravotní pojištění sám platit jako osoba bez zdanitelných příjmů v měsíční částce 3 024 Kč (13,5 % z minimální mzdy v roce 2026 ve výši 22 400 Kč). Atraktivita takové brigády by v těchto příkladech značně poklesla.
Brigáda s odměnou do limitu nezakládá nárok na nemocenské dávky a ani se nehodnotí pro důchodové účely. I z tohoto pohledu je výhodný nízký příjem z DPP pro lidi s vyřešeným pojistným vztahem vůči OSSZ, i když zde nevzniká automatická povinnost platby sociálního pojištění, tak jako je tomu u zdravotního pojištění.
Příklad 1) Zdanění – 0 %
Student Filip si přivydělává ke svému studiu na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 900 Kč. U zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani, takže při výpočtu daně z příjmu uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč. Student Filip má čistou odměnu na účet 11 900 Kč, protože pojistné se z dohody neplatí, neboť je hrubá odměna do limitu. Daň z příjmu se rovněž neplatí, protože jí sleva na poplatníka sníží do nuly.
Příklad 2) Zdanění – 8,9 %
Paní Eva je v řádném starobním důchodu a pracuje na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 23 000 Kč. Limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění je překročen. Pracující řádní starobní důchodci však mají nárok na slevu na sociální pojištění 6,5 %, takže místo standardních 7,1 % odvádí na sociální pojištění 0,6 %. Sazba zdravotního pojištění je klasických 4,5 %. Paní Eva tak zaplatí na dani z příjmu 880 Kč (23 000 Kč x 15 % – sleva na poplatníka 2 570 Kč), na sociálním pojištění 138 Kč (23 000 Kč x 0,6 %) a na zdravotním pojištění 1 035 Kč (23 000 Kč x 4,5 %). Čistá odměna na účet je 20 947 Kč a celkové zdanění 8,9 %.
Příklad 3) Zdanění – 13,8 %
Samoživitelka Monika si během rodičovské dovolené přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 30 000 Kč. I při práci na dohodu o provedení práce je možné u zaměstnavatele uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 860 Kč, na třetí a další dítě 2 320 Kč, když je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Monika podepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani, takže na dani z příjmu zaplatí jenom 663 Kč (30 000 Kč x 15 % – sleva na poplatníka 2 570 Kč – daňové zvýhodnění na jedno dítě 1 267 Kč). Sociální pojištění činí 2 130 Kč a zdravotní pojištění 1 350 Kč. Čistá odměna na účet je 25 857 Kč a zdanění dosahuje 13,8 %.
Pokud by slečna Monika uplatnila daňové zvýhodnění na dvě děti, tak by dokonce na dani z příjmu neplatila nic a ještě obdržela daňový bonus na dvě děti ve výši 1 197 Kč, protože o tuto částku by bylo vyšší daňové zvýhodnění na dvě děti oproti vypočtené dani z příjmu. Výpočet sociálního a zdravotního pojištění by byl stejný. Čistá odměna na účet by tak byla 27 717 Kč a celkové zdanění pouze 7,6 %.
Příklad 4) Zdanění – 15 %
Zaměstnanec Štěpán si ke svému hlavnímu zaměstnání přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 900 Kč. Sociální a zdravotní pojištění Štěpán z hrubé odměny neplatí, protože je odměna do limitu. Prohlášení k dani má však Štěpán podepsáno u hlavního zaměstnavatele, takže pro brigádu ho již podepsat nemůže. V žádném měsíci nelze žádnou daňovou slevu uplatnit u dvou zaměstnavatelů současně. Vypočtená daň z příjmu činí 1 785 Kč (11 900 Kč x 15 %). Čistá odměna na účet je 10 115 Kč a celkové zdanění dosahuje 15 %.
Příklad 5) Zdanění – 16,7 %
Studentka Zuzana si přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 26 000 Kč. U zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani. Z hrubé odměny je tak Zuzaně sražena daň z příjmu 1 330 Kč (26 000 Kč x 15 % – sleva na poplatníka 2 570 Kč), sociální pojištění 1 846 Kč (26 000 Kč x 7,1 %) a zdravotní pojištění 1 170 Kč (26 000 Kč x 4,5 %). Čistá odměna na účet je 21 654 Kč a celkové zdanění 16,7 %.
Příklad 6) Zdanění – 26,6 %
Zaměstnanec Lukáš si přivydělává u druhého zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 30 000 Kč. U druhého zaměstnavatele nemůže již Lukáš podepsat prohlášení k dani. Na dani z příjmu je tak z hrubé odměny sraženo 4 500 Kč (30 000 Kč x 15 %), na sociálním pojištění 2 130 Kč (30 000 Kč x 7,1 %) a na zdravotním pojištění 1 350 Kč (30 000 Kč x 4,5 %). Čistá odměna na účet je 22 020 Kč a zdanění 26,6 %.