Zajímavé výpočty starobního důchodu v příkladech

DŮCHODY A DÁVKY

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Vzhledem k výpočtové konstrukci starobního důchodu hraje každá tisícovka vyšší roli pro lidi s nižšími příjmy a každý rok pojištění zase pro lidi s vyššími příjmy. Podívejme se v praktických příkladech, jak zvýší starobní důchod vyšší rozhodný příjem o tisícovku nebo o rok pojištění.

Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší dobu pojištění a osobní vyměřovací základ žadatel o starobní důchod má, tím vyšší je jeho měsíční starobní důchod.

Výše důchodu podle osobního vyměřovacího základu

Jedním ze dvou základních vstupních údajů je osobní vyměřovací základ (OVZ) neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. V následující tabulce máme vypočten starobní důchod podle výpočtové formule v červenci letošního roku u několika dvojic OVZ, přičemž při druhé variantě je osobní vyměřovací základ vyšší o 1000 Kč.

Jak je z údajů v tabulce názorně vidět, lidem s nižším osobním vyměřovacím základem stoupne měsíční starobní důchod z důvodu vyššího rozhodného příjmu více než lidem s nadprůměrnými příjmy. U velmi nadstandardních příjmů již platí, že vyšší příjem měsíční důchod nezvyšuje. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se totiž osobní vyměřovací základ nad druhou redukční hranici (nad 161 296 Kč) nehodnotí.

OVZ Doba pojištění Měsíční starobní důchod Rozdíl 16 000 Kč 46 let 15 734 Kč 706 Kč 17 000 Kč 46 let 16 440 Kč 40 000 Kč 46 let 21 050 Kč 184 Kč 41 000 Kč 46 let 21 234 Kč 70 000 Kč 46 let 26 556 Kč 184 Kč 71 000 Kč 46 let 26 740 Kč 170 000 Kč 46 let 43 311 Kč 0 Kč 171 000 Kč 46 let 43 311 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Praktický příklad

Pan Milan má osobní vyměřovací základ 40 000 Kč a získal dobu pojištění 35 let. Panu Milanovi je přiznán řádný starobní důchod 17 079 Kč. Pan Rudolf má osobní vyměřovací základ 41 000 Kč a získal rovněž dobu pojištění 35 let. Panu Rudolfovi je přiznán řádný starobní důchod 17 218 Kč. Pan Rudolf má měsíční důchod vyšší o 139 Kč.

V tabulce výše je rozdíl u osobního vyměřovacího základu při stejných částkách 184 Kč. Při získání vyšší doby pojištění se zvýší měsíční částka starobního důchodu z důvodu vyššího osobního vyměřovacího základu o 1000 Kč více než při získání nižší doby pojištění.

Zdroj: Depositphotos

Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech

Při výpočtu starobního důchodu se získaná doba pojištění počítá v celých ukončených letech. Dny navíc tzv. „propadají“. Např. v případě získání doby pojištění v rozsahu 45 let a 360 dní se tedy při výpočtu starobního důchodu započítává 45 let a při získání 46 let a 10 dní se započítává 46 let. Jeden rok pojištění může mít přitom značný vliv na měsíční částku starobního důchodu. Mnohdy vyšší, než si někteří žadatelé o starobní důchod připouštějí.

Praktické příklady

Pan David má osobní vyměřovací základ ve výši 43 200 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Panu Davidovi je v červenci přiznán řádný starobní důchod ve výši 21 264 Kč. Pan Roman má osobní vyměřovací základ rovněž ve výši 43 200 Kč, ale získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu Romanovi je přiznán měsíční starobní důchod v částce 21 637 Kč. Z důvodu jednoho roku pojištění navíc má pan Roman měsíční starobní důchod o 373 Kč vyšší než pan David.

Pan Zdeněk má osobní vyměřovací základ 86 400 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let, pan Michal má osobní vyměřovací základ 86 400 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu Zdeňkovi je přiznán starobní důchod 29 019 Kč a panu Michalovi 29 565 Kč. Pan Michal má měsíční starobní důchod vyšší o 546 Kč. Lidem s vysokými příjmy zvýší každý rok pojištění měsíční částku starobního důchodu více než lidem průměrnými či podprůměrnými příjmy.

