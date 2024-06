Alternativní příspěvek na péči získají také lidé z Ukrajiny. Dočasná ochrana se opět prodlouží

DŮCHODY A DÁVKY

Od příštího roku by se měla některým cizincům s udělenou dočasnou ochranou zvýšit tzv. humanitární dávka, jejíž výše se skládá z příspěvku na životní potřeby a příspěvku na bydlení. Zvýšení dávky by mělo nahrazovat českou formu příspěvku na péči.

Naposledy došlo ke změnám v poskytování humanitární dávky 1. července 2023, kdy se její část – příspěvek na životní potřeby – začala poskytovat od 1. do 5. měsíce ve výši životního minima. O 1,5násobek se částka zvyšuje tehdy, pokud je pobírající osoba zdravotně handicapovaná.

Od 6. měsíce se pak příspěvek na životní potřeby snižuje na úroveň existenčního minima, jestliže rodina nemá žádné objektivní důvody (zdravotní hendikep, péče o dítě…) k tomu, proč si nemůže zajistit příjem sama.

Celkovou výši humanitární dávky pak tvoří také příspěvek na bydlení, který se odvíjí od započitatelných nákladů na bydlení. Úkolem obou složek, které tvoří humanitární dávku, je zajistit základní životní potřeby rodiny včetně bydlení. Výši příspěvku na životní potřeby podle typu osob a výši započitatelných nákladů na bydlení najdete v našem předchozím článku.

Pro koho se humanitární dávka zvýší?

Nově by se od 1. ledna 2025 měla humanitární dávka navýšit pro osoby, které jsou zdravotně znevýhodněné. Vzhledem k tomu, že osoby s udělenou dočasnou ochranou nemají možnost čerpat příspěvek na péči, navrhuje se, aby se pro osobu, která byla uznána za zdravotně postiženou Institutem posuzování zdravotního stavu, navýšila humanitární dávka.

U dětí se má navýšit o 6600 Kč a u dospělých osob o 4400 Kč. Výše se odvíjí od 2. stupně závislosti u příspěvku na péči v ČR a částek, které začnou být poskytované českým občanům od 1. července 2024.

Tento stupeň byl zvolen z toho důvodu, že se právě v něm nachází téměř polovina zdravotně hendikepovaných s udělenou dočasnou ochranou. Dětem již byla tato částka poskytována prostřednictvím fondů UNICEF ve spolupráci s Červeným křížem a podle vyjádření příjemců splnila svůj účel.

Humanitární dávka (její první složka – příspěvek na životní potřeby) tak u dospělých se zdravotním hendikepem bude po navýšení od 1. ledna 2025 činit celkově 11 690 Kč. V současné době činí 7290 Kč. U dětí se zvýší na 11 835 Kč. Aktuálně činí 5235 Kč.

Těmto osobám se humanitární dávka nesníží na úroveň existenčního minima ani po ukončení 5. měsíce pobírání dávky. Jelikož jde o zranitelné osoby, zůstává dávka i od 6. měsíce ve stejné výši.

Vlivem příspěvku na bydlení však může být celková výše humanitární dávky ještě vyšší. „Úprava je navržena s cílem poskytnout zvýšenou finanční podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují. Zlepší se tak životní podmínky zdravotně postižených osob s dočasnou ochranou,“ zdůvodnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Tip: Zdravotně postižení budou vyřizovat všechny dávky u ČSSZ, plánuje ministerstvo

Výše příspěvku na životní potřeby od 1. ledna 2025

Osoba Výše příspěvku na životní potřeby Dospělá osoba 4860 Kč Dospělá osoba se zdravotním postižením 11 690 Kč Dítě 3490 Kč Dítě se zdravotním postižením 11 835 Kč Dítě od 6 do 10 let 4188 Kč

Jak žádat online o humanitární dávku

Dočasná ochrana se cizincům prodlouží do konce března 2026

Dočasná ochrana umožňuje jejím poživatelům pracovat, studovat a podnikat na území ČR. Zároveň dočasná ochrana garantuje poskytování zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění. Někteří lidé mají díky ní také nárok na výplatu humanitární dávky nebo mimořádné okamžité pomoci.

V porovnání s postavením cizinců v běžném imigračním procesu jsou tak lidé s dočasnou ochranou v lepším postavení. Tento doklad však má svoji omezenou platnost a obecně se předpokládá, že po jejím ukončení dojde k návratu do země původu – tedy převážně na Ukrajinu.

Jelikož není možné předvídat, jak se válečný konflikt na Ukrajině bude vyvíjet, byla dočasná ochrana již dvakrát prodloužena. V současné situaci je prodloužena do konce března 2025. Návrh zákona ji prodlužuje opět o rok do konce března 2026. Ještě však závisí na tom, zda bude prodloužena také Radou Evropské unie. Vzhledem k vývoji válečného konfliktu se však nepředpokládá, že by prodloužena nebyla.

Podle predikce obsažené v návrhu by na konci roku 2024 bylo cca 400 tisíc držitelů s dočasnou ochranou.

Návrh nyní poputuje do Poslanecké sněmovny. Jeho účinnost je navrhovaná od 1. ledna 2025.

