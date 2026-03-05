Superdávka posunuta pro stávající klienty ČSSZ, schválil Senát

Senát ve středu schválil novelu, která u stávajících příjemců dosavadních dávek posouvá vznik nároku na novou dávku státní sociální pomoci z dubna 2026 na červenec 2026.
Zároveň je posunuta účinnost změn v oblasti životního minima. Do zahájení výplaty nové dávky bude nadále probíhat výplata původních dávek, takže žádný z příjemců nepřijde o finanční podporu.
„Naším cílem je zajistit, aby přechod na nový systém proběhl plynule, bez prodlev ve výplatách a bez jakéhokoli rizika, že by lidé přišli o svou podporu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
Posun vzniku nároku na novou dávku u stávajících klientů
Schválená novela zákona nemění samotnou podobu reformy dávek, ale pouze technicky upravuje načasování jejího zavedení u stávajících příjemců. Týká se osob, které budou do nového systému státní sociální pomoci převedeny ze současných dávek, jež mají být zrušeny.
U těchto osob se vznik nároku na novou dávku posune z původně plánovaného dubna 2026 na červenec 2026. Důvodem je reálná připravenost Úřadu práce ČR na zavedení nového dávkového systému.
Kalkulačka dávky státní sociální pomoci
„Od začátku jsem stanovil tři jasné podmínky: aby lidé nepřišli o peníze, aby nedocházelo k prodlevám ve výplatách a aby přechod na nový systém proběhl plynule. V tuto chvíli nelze všechny tyto podmínky s dostatečnou jistotou garantovat, proto jsem rozhodl o nastavení spuštění superdávky na reálný a proveditelný termín,“ uvedl ministr Juchelka.
Navrhovaná úprava nemá mít negativní dopad na příjemce dávek. Kontinuita podpory bude zajištěna prodloužením nároku na dosavadní dávky. Rozhodné období pro posouzení nároku i výše podpory zůstává beze změny, upravuje se pouze měsíc vzniku nároku na novou dávku. Klienti tak podle ministerstva nepocítí žádný výpadek příjmů. Posun účinnosti zároveň snižuje administrativní zátěž a omezuje riziko chyb.
Úprava se nedotkne žadatelů o dávku státní sociální pomoci, kteří dosud nárok na rušené dávky neměli. U těchto žadatelů bude jejich žádost i nadále posuzována v zákonných lhůtách.
Jak ovlivní nová superdávka vaše příjmy?
Změny životního minima a související úpravy účinnosti
Novela zároveň posouvá účinnost změn v oblasti životního a existenčního minima. Nové částky budou účinné od 1. října 2026, namísto původně plánovaného května.
Podle již přijaté právní úpravy se částka životního minima zvýší pro samotného dospělého z 4 860 Kč na 5 500 Kč, pro prvního dospělého v domácnosti z 4 470 Kč na 5 000 Kč. Naopak u dalšího dospělého v domácnosti se částka upraví z 4 040 Kč na 3 750 Kč. Nové nastavení má lépe zohlednit situaci zejména menších domácností.
„Nejde o změnu částek, ale o odpovědné načasování. Chceme, aby úpravy proběhly bez výpadků a bez zbytečné administrativní zátěže pro klienty i Úřad práce,“ doplnil ministr Juchelka.
Posun účinnosti zároveň odstraní nutnost hromadného přepočítávání dávek státní sociální pomoci bezprostředně po skončení přechodného období. K přepočtu z důvodu změny životního minima dojde v době, kdy bude u většiny klientů dávka stejně přepočítávána podle aktuálních příjmů a nákladů na bydlení. Podle ministerstva tak bude administrativní proces efektivnější, sníží se zátěž Úřadu práce ČR a předejde se dvojí implementaci změn do informačních systémů.
Změny souvisejí s přijetím zákona o dávce státní sociální pomoci, který sjednocuje příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě do jednoho systému. Novela zároveň výslovně stanoví, že dávka státní sociální pomoci se nepovažuje za započitatelný příjem, aby nedocházelo k jejímu započítávání při posuzování nároku na jiné dávky.
Navýšení životního minima se promítne například do pěstounských dávek a dalších navázaných podpor, naopak neovlivní výši humanitární dávky pro osoby s dočasnou ochranou.