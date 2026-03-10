Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Vláda chce vrátit slevu na manželku do původní podoby

Vláda chce vrátit slevu na manželku do původní podoby

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-lide-75.jpg Autor: Depositphotos

Vláda Andreje Babiše hodlá snižovat finanční zátěž domácností. Zvýšit chce rodičovský příspěvek, ale i navrátit slevu za umístění dítěte do školky anebo původní podmínky slevy na manželku. Díky tomu by pak zaměstnanci mohli obdržet daňovou vratku a pro podnikatele by to znamenalo daňovou úsporu.

Jaké podmínky má sleva na manželku?

U slevy na manželku či manžela je v současné době nárok výrazně zúžený. Sleva se váže na společně hospodařící domácnost a současně na péči o vyživované dítě do tří let, přičemž vlastní příjmy manželky nebo manžela nesmí za rok přesáhnout stanovený limit 68 000 Kč ročně. Jinými slovy, i když má druhý z manželů nízké příjmy, bez splnění podmínky dítěte do tří let se sleva neuplatní.

Pokud by se vláda opravdu rozhodla tuto daňovou slevu navrátit do původní podoby, resp. původních podmínek, znamenalo by to zrušení pravidla péče o dítě do 3 let. Díky tomu by na slevu na manželku dosáhlo daleko více osob.

Kolik je sleva na manželku?

Slevu na manželku lze uplatnit pouze jednou ročně v ročním zúčtování daně anebo v daňovém přiznání. Její roční výše tedy činí 24 840 Kč. Pokud je navíc manželka držitelem průkazu ZTP/P, sleva se zvyšuje na dvojnásobek na částku 49 680 Kč. Vypočtenou daň z příjmů pak snižuje pouze do nuly.

Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Nejnovější články

